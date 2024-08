Baw się na koncertach najgłośniejszych gwiazd polskiej sceny, odkrywaj ekscytujące debiuty, poznaj ciekawe miejsca w Łodzi, dowiedz się jak działa branża muzyczna. Kup karnet i weź udział w tym wielkim wydarzeniu już 12-14 września w Łodzi .

„Nie nawijam pod publikę, choćby chciał tego festiwal” – śpiewa w jednym ze swoich numerów Waluś Kraksa Kryzys, znakomicie rockujący młody artysta, który gościł na Great September w 2022 roku. Można go zrozumieć. W czasach festiwalizacji muzyki i zabiegania o jak najszersze grono odbiorców to, co kiedyś w festiwalach było najpiękniejsze, czyli poszukiwanie nowości, odkrywanie nieznanych artystów i dźwięków, a także eksperymentowanie z nimi, najczęściej dzisiaj schodzi na dalszy plan. Organizowany z powodzeniem od 2022 roku przez Fundację Independent i Miasto Łódź Great September Showcase Festival & Conference udowadnia jednak, że można tworzyć w Polsce wydarzenie oparte na tych trzech elementach. W tym roku Great September zagra 12-14 września już po raz trzeci, konsekwentnie stawiając na polską muzykę i wykonawców grających jej najbardziej różnorodne odmiany. Przez trzy festiwalowe dni, obok siebie występują młodzi i debiutujący dopiero artyści oraz najbardziej rozchwytywane gwiazdy. Program ułożony jest tak, by w tym czasie zobaczyć i usłyszeć wszystko, co dzisiaj najciekawsze na polskiej scenie. A przede wszystkim, by odkryć wokalistów i zespoły, które z dzisiaj jeszcze małych scen, wkrótce wskoczą na te największe.

Great september to festiwal showcase'owy



„Great September to festiwal showcase'owy. Wypełniony dziesiątkami, setkami koncertów, na których odkrywa się muzykę i znajduje nowych ulubionych wykonawców. Jednocześnie panuje na nim niesamowita atmosfera. Między występami można spotkać samych artystów, porozmawiać z nimi. Nawiązać nowe muzyczne kontakty i przyjaźnie” – podkreśla Artur Rojek, dyrektor artystyczny festiwalu. To właśnie na festiwalach showcase'owych, z których najlepszych tradycji czerpie Great September, zaczynali na Zachodzie m.in. Dua Lipa, James Blake, Idles czy Fontaines D.C. Wydarzenia tego typu przyciągają prawdziwych fanów muzyki – słuchaczy, ale i dziennikarzy, wydawców, promotorów i innych specjalistów branży muzycznej, którzy szukają nowych gwiazd i trendów. Dla muzyków jest to idealne wręcz miejsce, by pokazać się na scenie, dla widzów – by zobaczyć najciekawsze nowe twarze i sprawdzić je w koncertowym wydaniu. Sam Great September może się już w swojej krótkiej historii pochwalić głośnymi, muzycznymi odkryciami. To na tym festiwalu swój pierwszy koncert w życiu zagrał Ignacy – młody artysta, nagrodzony m.in. Złotą Płytą. Jednym z najgoręcej komentowanych występów podczas pierwszej edycji Great September był koncert Janna, który wkrótce stał się wielkim ulubieńcem publiczności. Oraz gorąco oklaskiwanej Darii ze Śląska. A w 2023 roku publiczność festiwalu zachwyciłm.in. Wiktor Waligóra, którego dzisiaj można usłyszeć w największych polskich radiach. W tym roku z pewnością dojdą do tych odkryć kolejne. I nie tylko te w koncertowym wydaniu.

Jak działa polska branża muzyczna ?





Co roku Great September to nie tylko dziesiątki występów topowych polskich wykonawców i najciekawszych debiutantów, ale też emocjonujące spotkania z artystami oraz przedstawicielami branży muzycznej. Prezentujące jej kulisy i odpowiadające na najważniejsze, aktualne pytania. Dlatego część festiwalu wypełniona spotkaniami i rozmowami jest równie ważna, jak koncertowa. W tym roku będzie to okazja m.in. do usłyszenia, jak Brodka – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i reżyserka – pracowała przy swoich najbardziej wymagających albumach oraz realizacjach wideoklipach. Artystka w ramach Great Story opowie o swojej fascynacji sztukami wizualnymi i podzieli się ulubionymi praktykami przy pracy nad teledyskiem. Interesująco zapowiadają się również Great Talks, czyli panele dyskusyjne z udziałem wielu znakomitych gości i na najbardziej „palące" tematy. Jeden z nich – Muzyka w mediach: czy wszystko gra? – prowadzony będzie we współpracy z radiową Trójką. I odpowie na wiele ważnych pytań związanych z mediami i ich wpływem na rynek muzyczny w Polsce.

Na Great September chcemy pokazać jak różnorodna i interesująca jest scena w Polsce. Rozmawiać z tworzącymi ją ludźmi i jak najlepiej ją rozumieć. Dla festiwalowiczów to doskonała okazja, by poznać branżę muzyczną od kulis i dowiedzieć się, jak działa, z możliwie najlepszego źródła. Great Story to okazja żeby usłyszeć, jak artyści i przedstawiciele branży muzycznej pracowali na swój sukces. O ich najciekawszych, ale i najbardziej wymagających albumach oraz realizacjach. Great Talks to panele dyskusyjne z udziałem wielu znakomitych gości i na najciekawsze tematy. Wstęp na część konferencyjną wyłącznie z ważnym karnetem na Great September.

Jak brzmi?



Są festiwale, na które jeździ się dla tylko dwóch, trzech koncertów, jest i Great September. Na którym występy nowych i wschodzących artystów konkurują w programie z koncertami topowych gwiazd. Warto zobaczyć z nich jak najwięcej, by niejednokrotnie być świadkiem narodzin kolejnej polskiej gwiazdy. Oraz podczas jednego festiwalu przekonać się, jak bogata i różnorodna jest nasza scena muzyczna. Na żywo wybrzmią różne odmiany rocka, silną reprezentację będzie mieć polski pop, hip-hop i jazz. W wykonaniu kilku pokoleń artystów – wśród nich ci dzisiaj najpopularniejsi, żywe legendy muzyki i najciekawiej zapowiadający się debiutanci. A wszystko to na kilkunastu scenach, wtopionych w miejską przestrzeń Łodzi. Koncerty na Great September, ale i panele dyskusyjne oraz spotkania, odbywają się w najpopularniejszych klubach, klimatycznych lokalach, a także na ulicach miasta. Zamieniając je w miejsca tętniące przez trzy dni najlepszą polską muzyką.

Edyta Bartosiewicz solo act Wybitna wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, od lat konsekwentnie idąca własną drogą. Nagrała dziewięć solowych płyt, które sprzedały się w ponad milionie egzemplarzy i przyniosły jej sześć Fryderyków oraz wiele innych branżowych nagród. Serca Polaków podbiła m.in.„Snem", „Skłamałam" czy „Jenny" – piosenkami, które do dziś inspirują kolejne pokolenia słuchaczy i twórców. Kwiat jabłoni Duet, który przebojem wdarł się na polską scenę. Fani pokochali zespół założony przez rodzeństwo, Kasię i Jacka Sienkiewicza, za pełne emocji teksty i czarujące, folk-popowe melodie. Kortez Jeden z najciekawszych głosów na polskiej scenie. Wdzierający się swoimi oszczędny tekstami i hipnotyzującymi melodiami głęboko pod skórę. To, co jednak u Korteza najlepsze, najlepiej odczuwa się na żywo, dlatego zapraszamy na koncert w Łodzi. Zuta Nowoczesna, fajna, bezczelna i choć nie jest główną bohaterką, dobrze się ją pamięta. Taka jest Zuta z powieści „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, od której swoje artystyczne imię wzięła wokalistka Zuzanna Lipowicz. „Czuję tę Zutę", mówi w wywiadach i z pomocą gitarzysty Maksymiliana Mikulskiego, stara się podobnie dobrą energię wysyłać do słuchaczy. Sonbird Kiedy debiutowali w 2019 roku płytą „Głodny", okrzyknięto ich wielką nadzieją sceny rockowej. Zagrali z nią udaną trasę koncertową, wystąpili na ważnych festiwalach (w tym na OFFie) i mogli drugi album zrobić z rozpędu, ale… Postanowili zrobić sobie przerwę, nabrać dystansu i zgromadzić nowe doświadczenia. Liroy gra „Albóóm" Jeden z pierwszych raperów składających rymy po polsku i najlepiej sprzedająca się płyta w historii polskiego rapu. „Alboom" rozszedł się w latach 90. w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy, ale jego powodzenie było znacznie większe, bo niewiadomą ilość krążków i kaset spiracono. Inspirowany nagraniami m.in. Cypress Hill i House of Pain materiał przyniósł Liroyowi w 1995 roku ogromną popularność. Ania Szlagowska Uwielbia śpiewać na żywo i jammować z zespołem. Czuje, że nosi w sobie słońce i, jakkolwiek to zabrzmi, chce dawać ludziom dobro. Wysyła je w „Bąbelkach" i kilku innych singlach, które do tej pory wydała. Muzycznie oscyluje w klimatach popu, soulu i r'n'b, ale sporo czerpie również z hip-hopu, który jest dla niej skarbnicą inspirujących tekstów. Coals Nie powstali z „mody na duety", ale czystego przypadku. Katarzyna Kowalczyk zwróciła się kiedyś do Łukasza Rozmysłowskiego o pomoc w nagraniu piosenki. To poszło im tak sprawnie, że zdecydowali się założyć zespół. Coals przyjadą na Great September z nowym albumem „Sanatorium", gdzie energetyczny breakcore spotyka się z eksperymentalnym popem. Tomasz Makowiecki Wokalista, muzyk i producent, który po wydaniu pięciu albumów – z Makowiecki Band, solo i w zespole No!No!No!, który założył z kolegami z Myslovitz – zniknął ze sceny na 10 lat. Wrócił w 2024 roku i ze świetną płytą „Bailando", i z nową energią do tworzenia muzyki. Eryk Moczko Członek imprezowej ekipy DRE$$CODE, pracujący też na własne nazwisko. Na scenie występował obok kolegi Justina Biebera, The Kida LAROI, a na Spotify zebrał ponad milion słuchaczy miesięcznie. Odtwarzających tam najchętniej jego wspólny numer z Bedoesem „Napalone Fanki" oraz single „Enzo" i „Racing Jackett".

Najważniejszym miejscem festiwalu Great September jest Scena Główna mBank/Mastercard, w tym roku usytuowana w Pasażu Schillera. W tym roku posiadacze karnetów mogą wejść do specjalnej strefy ustawionej najbliżej sceny, pozwalającej na jeszcze lepszy odbiór koncertówm.in. Korteza, Otsochodzi, Kwiatu Jabłoni czy grupy Sonbird. Zakup karnetu daje jednocześnie przepustkę na wszystkie inne wydarzenia koncerty, które 12-14 września odbywają się w ramach festiwalu. W tym na nową scenę w słynnym łódzkim Hotelu Grand. Powstałą we współpracy Great September i warszawskiego, jazzowego klubu Jassmine. Klub słynie z unikatowej atmosfery i zapadających w pamięć koncertów, między innymi organizowanych w ramach cyklu Jazz Cats. Jego pomysłodawcą jest saksofonista Kuba Więcek, znany z występów z czołowymi przedstawicielami światowego jazzu oraz własnego projektu Hoshii. Na Great September zobaczymy jego Jazz Cats w wyjątkowej, festiwalowej odsłonie jako The Greatest Jazz Cats in Łódź.