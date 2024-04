Nad Europą zawisło widmo wojny

Dla sztabowców NATO było to jasne. Amerykanie w przesmyku Fuldy trzymali cały pułk pancerny. Jego żołnierze znali każdy metr kwadratowy terenu, którego mieli bronić, w drogach instalowano specjalne studzienki, w których w razie zagrożenia atakiem zainstalowane miały być miny jądrowe. Artylerzyści ćwiczyli użycie amunicji jądrowej. Generałowie Układu Warszawskiego zakładali, że broni masowego rażenia będą używać od pierwszych minut trzeciej wojny światowej. Generałowie NATO byli gotowi odpowiedzieć symetrycznie. Wdzierające się od wschodu kolumny czołgów i transporterów opancerzonych miał zatrzymać atomowy ostrzał. Żyjący w okolicy Niemcy zaopatrywali się w truciznę, którą zamierzali zażyć, gdyby wybuchła wojna. Chcieli w ten sposób oszczędzić sobie cierpień związanych z chorobą popromienną.

Trzeba przygotować się na Rosję

Dzisiejszy przesmyk Fuldy znajduje się 250 km na północny wschód od Warszawy. To przesmyk Suwalski, długi na 70 km pas ziemi oddzielający Polskę od Litwy i zarazem rosyjski Obwód Królewiecki od Białorusi, która obecnie jest quasi kolonią Rosji. Jeśli Putin zdecydowałby się rozpocząć wojnę z NATO, można spodziewać się, że uderzyłby na kraje bałtyckie i właśnie w to miejsce, by Litwę, Łotwę i Estonię odciąć od sojuszników. Przesmyku Suwalskiego broniliby Polacy i Litwini, Amerykanie oraz Niemcy. Nie chcę wchodzić w spekulacje, jak daleko byliby gotowi posunąć się Rosjanie. Zacytuję jedynie fragment odpowiedzi na pytanie, o to, czy Rosja napadnie na NATO, które ostatnio zadałem premierowi Donaldowi Tuskowi: "Możliwy jest dosłownie każdy scenariusz. Takiej sytuacji nie mieliśmy od 1945 r.".

Konflikt z Rosją nie trwa od trzech lat, odkąd Putin w zbrodniczy sposób zdecydował się najechać na Ukrainę. Trwa od aneksji Krymu w 2014 r. A może jego rozpoczęcie należy liczyć od 2009 r., gdy Rosja zaczęła prowadzić szantaż energetyczny, zakręcając połowie Europy kurki z gazem? Albo od 2007 r., gdy rosyjscy hakerzy przeprowadzili cyberatak przeciwko Estonii? Szkoda, że politykom wówczas zabrakło wyobraźni, że nie mieściło im się w głowach, że przyjmowany na salonach w Berlinie, Paryżu, Pradze i Budapeszcie Putin stanie się zbrodniarzem wojennym na wzór sowieckich przywódców sprzed wieku.

Dobre czasy się skończyły. Trzeba być gotowym. Nie tylko na wojnę, ale na rosyjski atak hybrydowy lub cybernetyczny. Otwarty konflikt z Rosją może dotyczyć źródeł energii, może toczyć się w Arktyce lub w kosmosie.

„Gazeta Wyborcza", słowacki dziennik „Sme", węgierski portal 444.hu, rumuński Press One i śledczy portal Bellingcat przy wsparciu Komisji Europejskiej stworzyły konsorcjum „The Eastern Front Initative". Postanowiliśmy intensywnie zgłębiać tę problematykę i opisywać Państwu kluczowe zagadnienia dotyczące naszego bezpieczeństwa. Nie po to, by straszyć, tylko by wyposażyć Państwa w wiedzę, by pomóc oswoić się z sytuacją, która jeszcze dekadę temu wydawała się niewyobrażalna.

Teksty w języku angielskim będziemy publikować pod adresem https://easternfrontier.eu/