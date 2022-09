Marszałek Marek Woźniak: W kryzysie jeszcze mocniej musimy stawiać na odnawialne źródła energii

Nie boi się pan, że tej zimy świadomość ekologiczna może zejść na drugi plan?

- Oczywiście, że się boję. Jeśli będziemy myśleć tylko w kategoriach przetrwania najbliższej zimy, to kwestie ekologiczne faktycznie mogą zejść na dalszy plan.

Kiedyś miałem możliwość zobaczyć reakcję albańskiego przewodnika, gdy grupa, którą oprowadzał, zareagowała krytycznie na pokryte plastikiem brzegi rzeki w jednym z miast. Odpowiedział wtedy bardzo zdecydowanie: "Jeśli ludzie codziennie zastanawiają się, czy przeżyją kolejny tydzień i czy będzie ich stać, by mieć co włożyć do garnka, to nie będą się przejmowali zanieczyszczeniem swojego otoczenia". Coś w tym jest... Podobnie może być w Polsce tej zimy. Część ludzi pewnie zdecyduje się palić wszystkim, co ma pod ręką.

Oprócz opon...

- Nie byłbym taki pewny, bo one są wysokokaloryczne... (śmiech). Ale takie zjawisko rzeczywiście może wystąpić i będzie to regres. Z drugiej strony nasza proekologiczna refleksja może się stać silniejsza. Wierzę, że ten kryzys może sprawić, że staniemy się jeszcze bardziej proekologiczni, będziemy gotowi na podjęcie bardziej rewolucyjnych zmian w naszym otoczeniu. Niestety, w Polsce decyzje podejmowane przez rządzącą większość były w ostatnim czasie bardzo dziwne. Najpierw sparaliżowano budowę wiatraków, teraz niekorzystne przepisy dotknęły posiadaczy ogniw fotowoltaicznych. Nie ma też modernizacji sieci energetycznych. Trudno to wytłumaczyć. I tak nawiązujemy do funduszy z Krajowego Programu Odbudowy.

Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego UMWW

Jaki to ma związek?

- Znaczna część tych funduszy miała być przeznaczona dla spółek energetycznych na modernizacje sieci energetycznych. Teraz wygląda na to, że będą one wolały podnosić ceny, inwestować w produkcję energii i czerpać z tego dochody, niż modernizować sieci pod potrzeby prosumentów. Coraz więcej podmiotów zaczyna więc myśleć o własnych magazynach energii. I w tym kierunku pójdziemy, choć oczywiście nie wszystkich będzie na to stać. Przypomnę jednak, że w Wielkopolsce zrealizowaliśmy wiele tzw. projektów parasolowych, które zmotywowały ludzi do inwestycji. Gminy wzięły na siebie ich prowadzenie, dzięki temu w całym regionie powstało wiele instalacji fotowoltaicznych. To jest codzienny wymiar ekologii. Kolejną szansą są też projekty związane z retencjonowaniem wody. To duża szansa dla miast, które borykają się z jej brakiem.

Ile przeznaczamy na "zielone" projekty w Wielkopolsce?

- Tylko z wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-20, który dysponował około 10 mld zł, mniej więcej jedną czwartą przeznaczono na wydatki związane z "zielonymi" projektami. W tym nowszym programie (fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-27), który - mamy nadzieję - wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku, będzie już 40 proc. W tym mieście też m.in. zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.

Od kilku lat sporo mówi się o programie wykorzystania wodoru. To realne plany?

- Jak najbardziej. Przymierzamy się np. do zakupu wodorowych pojazdów szynowych. To najlepsza alternatywa dla dieslowskich lokomotyw, które kursują m.in. na liniach do Wągrowca czy Wolsztyna.

Mamy już akceptację z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którego chcemy wziąć pieniądze na ten cel, jak i decydentów budżetu europejskiego. Na razie problemem jest to, że nie ma zbyt wielu producentów takiego taboru i przetargi mogą okazać się ryzykowne. Ale sądzę, że jest kwestią dwóch lat, kiedy oferta zrobi się szersza. Pojazdy na wodór mają większy zasięg. Oczywiście o wszystkim zadecyduje cena.

Nie zraża się pan tym, że pierwszy autobus wodorowy w Koninie już pierwszego dnia odmówił posłuszeństwa?

- Ale to nie napęd wodorowy odmówił posłuszeństwa, tylko drobny element układu elektrycznego. To się może zdarzyć w każdym pojeździe. Oczywiście pechowo się stało, ale autobus jeździ. Napęd wodorowy jest prosty i niezawodny, więc jestem optymistą. Problemem jest, skąd weźmiemy energię zarówno na wyprodukowanie wodoru, jak i ładowanie baterii? Musimy znaleźć "zielone" źródła i to jest kolejne wyzwanie.

Pierwszy autobus wodorowy w Polsce jeździ po ulicach Konina MRT

Nowa perspektywa unijna oznacza, że samorządy muszą mieć wyższy wkład własny. Czy z tego powodu nie będą rezygnowały w kryzysie z tych projektów?

- Będzie to dużym wyzwaniem dla samorządów lokalnych. Średnio potrzeba będzie 30 proc. wkładu własnego w projekcie, wielu stanie więc przed trudnymi wyborami. Dobre jest to, że mówimy o projektach inwestycyjnych, ponieważ można wziąć na nie kredyt, jeśli oczywiście gminę czy miasto na to stać. Gorzej jest z wydatkami bieżącymi na energię, co sami z niepokojem obserwujemy. Wzrastają ceny energii dla szpitali, instytucji kultury, urzędów. To będą często wzrosty pięciokrotne.

Jakie "zielone" projekty są priorytetowe na następne lata?

- Zrobiliśmy duże postępy, jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, ale wciąż są miejsca w Wielkopolsce, które nie są w pełni skanalizowane. Będziemy kontynuować inwestycje związane z OZE i termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Nowością jest gospodarka w obiegu zamkniętym. To wyzwanie dla biznesu: jak konstruować proces technologiczny, żeby nie miał on klasycznego wymiaru, podczas którego czerpiemy surowce, a na końcu powstaje odpad, który jest spalany albo gdzieś odkładany. Część odpadów musi wracać do procesu technologicznego. To będzie wyzwanie np. dla rolnictwa. W nowym programie nie pojawią się z kolei dofinansowania do budowy czy remontów dróg. Choć są tu pewne wyjątki, jak np. budowa obwodnic, które wyprowadzając ruch z miast i miasteczek, znacząco przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Przenieśmy się do wschodniej Wielkopolski. Jesteśmy przygotowani na konkretne działania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, na który otrzymaliśmy 387 mln euro?

- Mamy opracowane materiały programowe. Kluczowym wyzwaniem będzie to, jak zapewnić górnikom z Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) możliwość znalezienia innej pracy. Szkoda, że polski parlament nie przewidział ustawy, która dawałaby im odprawy górnicze, pozwalające dotrwać do wieku emerytalnego. Górnicy węgla kamiennego mają taką ochronę, ale brakuje jej w przypadku górników węgla brunatnego. Ci młodsi są w stanie się przekwalifikować, trzeba im tylko stworzyć taką możliwość. Miejsc pracy w Wielkopolsce nie brakuje, natomiast we wschodniej części województwa może pojawić się pewien problem.

A przecież chodzi nie tylko o samych górników, ale i ludzi dziś kooperujących z ZE PAK. Jaka będzie praktyka tego procesu? Tego dziś nie wiemy. Musimy zakładać różne scenariusze, zarówno te w łagodnej, jak i gwałtownej formie, jeśli decyzje będą podejmowane szybko. Tych kilka tysięcy osób dla tak dużego rynku pracy jak w Wielkopolsce to nie jest katastrofa, natomiast dla tych konkretnych ludzi to jest problem. Łagodzenie innych skutków tej transformacji też jest ważne, ale pomoc ludziom to dla nas priorytet.

Pomoc ludziom to jedno, ale cały region koniński musi zmienić swój charakter. Co można zrobić konkretnego?

- Jeśli cała gospodarka tego regionu opierała się na kopalnictwie węgla i produkcji energii, to nagle wyłączenie tych elementów przyniesie negatywne konsekwencje. Najlepiej byłoby stworzyć nowe środowisko gospodarcze. To jest wyzwanie nie tylko dla władz lokalnych, ale także dla nas - województwa, jednak bez wsparcia rządu się nie obejdzie. Pamiętajmy, że najwięksi inwestorzy zawsze pierwsze kroki kierują do agencji rządowych i to od nich wiele zależy. Nie zapominajmy też, że ZE PAK to prywatny podmiot i nie ma gwarancji, że wyznaczony scenariusz będzie przebiegał bez zakłóceń. Każde zawahanie na rynku może sprawić, że te procesy mogą przebiegać w różny sposób.

Dziś np. wiemy, że jest potrzebny węgiel brunatny i decyzja o szybkim zamknięciu wydobycia może się okazać przedwczesna. Nie przewiduję, by ZE PAK chciał dłużej kontynuować wydobycie niż deklarowana data końca, czyli 2024 r. Owszem, może się ona wydłużyć o rok czy dwa, ale nie jest to na pewno kwestia dekady. Liczę też, że władze spółki podejmą decyzję w sprawie energii atomowej [chodzi o elektrownię jądrową w technologii małych reaktorów modułowych], bo na realizacje rządu możemy jeszcze długo poczekać. A szkoda, bo byłoby dobrze, gdyby zdecydowano się na budowę elektrowni atomowej na wschodzie Wielkopolski, a nie nad morzem. Niestety, na takie strategiczne rozstrzygnięcia nie mamy wpływu.