Cezary Przybylski: Dolny Śląsk w ostatnich latach pewnie kroczy ścieżką zrównoważonego rozwoju, którego dynamika oparta jest na innowacyjnym i proekologicznym podejściu. Dużo dziś mówimy o postępujących zmianach klimatycznych. Degradacja środowiska czy konieczność transformacji energetycznej są jednymi z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Polityka Green Deal, zainicjowana przez Unię Europejską w 2019 roku, zakłada realizację w ciągu najbliższych trzech dekad szeregu działań. Są wśród nich: zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych, rozdzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, a także wyrównanie poziomu życia we wszystkich europejskich regionach.

Dolny Śląsk to nie tylko piękne zabytki. Jako region posiadamy także wyjątkowe atuty przyrodnicze, a wśród nich góry, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody czy obszary sieci NATURA 2000. Już od średniowiecza nasz region znany jest również z wód mineralnych. Na południu regionu mamy największą w kraju liczbę miejscowości uzdrowiskowych – z drogocennymi źródłami i wspaniałym mikroklimatem.

Co pana zdaniem jako szefa regionu jest warte polecenia?

W północnej części województwa oczaruje nas tajemnicza Dolina Baryczy - kraina lasów i stawów rybnych pochodzących nawet ze średniowiecza i wyglądających jak naturalne jeziora. Można ją odkrywać na wiele sposobów. Teren jest bardzo rozległy, ale poruszanie się po nim ułatwiają oznakowane szlaki. Wspaniałą okazją do poznania Doliny jest też spływ kajakowy Baryczą. Ze względu na spokojny nurt rzeki nawet mniej wprawni amatorzy tej formy aktywnego wypoczynku mogą bez obaw z niej skorzystać. Amatorzy turystyki konnej także znajdą tu coś dla siebie. Działają tam ośrodki jeździeckie, które umożliwiają poznawanie zakątków tej części regionu w siodle. Dolina Baryczy to też jedna z najcenniejszych ostoi ptaków w naszym kraju. Ptasi raj przyciąga ornitologów, a bogactwo świata roślin i zwierząt czyni krainę atrakcyjnym celem wyprawy każdego turysty-przyrodnika.

Dni Karpia w Dolinie Baryczy - Głowaczówka Fot. Patryk Gryniewicz

Rosnąca popularność dolnośląskich atrakcji turystycznych jest wielką szansą na rozwój regionu, ale rosnący ruch turystyczny może być też zagrożeniem i powinien być mądrze kierowany. Dlatego właśnie jako region w ostatnich latach inwestujemy zarówno w ekologiczny transport kolejowy, jak i w infrastrukturę, która oprócz funkcji komunikacyjnych będzie mieć wartość turystyczną. Dwa największe projekty to Cyklostrada Dolnośląska oraz wykorzystanie potencjału Odry.

Z czym te projekty są związane?

Pierwszy z nich opiera się na sieci tras rowerowych obejmujących zasięgiem cały region i łączących się ze ścieżkami po stronie czeskiej i niemieckiej. Przebieg ponad 2200 km tras jest planowany tak, by zapewniały one między innymi możliwość dotarcia do wspomnianych atrakcji turystycznych oraz dawały połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu. Co ważne, Cyklostrada będzie wpięta w system komunikacji publicznej i będzie stanowić jego istotny element.

Uzupełnieniem tego projektu jest nowa inicjatywa, która zakłada zagospodarowanie i budowę infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry, ochronę obszarów przyrodniczych oraz promocję turystyki wodno-rowerowej. W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla żaglówek, łodzi motorowych czy kajaków. Całość będzie oczywiście skomunikowana ścieżkami rowerowymi w ramach Cyklostrady.

To odległa przyszłość.

Jako region idziemy z duchem czasu, nie zapominając przy tym o najważniejszym - o Dolnoślązakach i ich komforcie życia. Ekologiczny, zielony Dolny Śląsk to dla nas nie odległa przyszłość, ale konsekwentnie realizowany plan, który sukcesywnie wprowadzamy w życie.