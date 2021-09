Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto słyszał o stawianiu miejskich pasiek. Ule można było spotkać w niektórych przydomowych ogródkach czy na działkach, ale nie na dachach siedzib wielkich firm, biurowców czy – jak w Katowicach – na gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

– Pierwsze miejskie pasieki pojawiły się w Warszawie. Potem stawiano je w kolejnych większych i mniejszych miastach – mówi Łukasz Przybył z firmy Pasieki Miejskie, która dba o wiele z nich.

Pasieki w miastach uratują pszczoły?

O tym, że pszczołom grozi wyginięcie, eksperci alarmują od dawna. Dzieje się tak za sprawą używania chemikaliów w rolnictwie, ale też odbierania owadom naturalnych przestrzeni zabudowując je kolejnymi osiedlami czy magazynami.

Liczba owadów na świecie drastycznie spada, a prognozy są jeszcze bardziej niepokojące. Według autorów raportu „Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers" (Francisco Sánchez-Bayoa, Kris A.G.Wyckhuys), w ciągu najbliższych kilku dekad może wyginąć aż 40 proc. wszystkich owadów.

Tymczasem owady zapylają niemal 40 proc. roślin uprawnych – praktycznie wszystkie z wyjątkiem zbóż. Bez owadów produkcja jabłek, wiśni czy czereśni stałaby się niemożliwa, zniknęłyby także ogórki i pomidory. Raport Greenpeace pt. „Nie tylko miód" szacuje wartość pracy pszczół w rolnictwie na ponad 4 mld zł rocznie. – Tymczasem my cały czas zabieramy przestrzeń owadom zapylającym. Aby jakoś im to zrekompensować, buduje się w miastach hotele dla owadów czy właśnie miejskie pasieki. Sprowadzamy owady z powrotem na obszar, z którego zostały wypchnięte – mówi Łukasz Przybył.

Podkreśla, że owady – także te zapylające – są w mieście potrzebne po to, żeby mogły tu istnieć również inne gatunki zwierząt, jak jeże czy rozmaite gatunki ptaków. Nie będzie ich, jeśli nie będą miały pożywienia, a krzewy czy drzewa nie dadzą owoców, jeżeli nie zostaną wcześniej zapylone.

Eksperci zwracają jednak uwagę, by nie skupiać się tylko na sprowadzaniu do miast pszczół miodnych. – Dzikie gatunki pszczół bardziej potrzebują naszej pomocy niż pszczoła miodna – mówiła nam niedawno dr Justyna Kierat z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wyjaśniała, że pszczoła miodna jest gatunkiem hodowanym na dużą skalę, jest monitorowana i zaopiekowana przez pszczelarzy. Wyginięcie jej na razie nie grozi. W dodatku pszczoły miodne mogą być konkurencją dla tych dzikich, które nie mogą liczyć na pomoc człowieka.

Łąki coraz popularniejsze

Z drugiej jednak strony pasiek miejskich nie ma aż tak wiele, jak się wydaje. A z myślą o dzikich gatunkach często w miastach powstają właśnie „hotele dla owadów". Nie można jednak zapominać o tym, że o domki dla dzikich owadów też trzeba dbać. Wiadomo np. że pszczoły murarki zapylają rośliny najwyżej 300 metrów od miejsca, w którym się narodziły. – Zatem jeżeli w pobliżu ustawionego hotelu nie ma dzikich pszczół, to trzeba kupić od sadowników kokony i zasiedlić takie hotele – mówi Łukasz Przybył.

Miasta coraz rzadziej koszą trawniki i sieją łąki. Wiadomo bowiem, że łąki przyciągają różne gatunki pszczół, motyle i ptaki szukające pożywienia oraz schronienia. Takie tereny nie potrzebują nawozów i środków ochrony roślin, ani intensywnego podlewania, gromadzą za to wodę deszczową, tworzą lepszy mikroklimat w mieście, zapobiegają nagrzewaniu się powierzchni gleby. Nie bez znaczenia jest też to, że łąkę wystarczy skosić dwa razy w roku.

O pszczoły trzeba dbać

Jeżeli zaś chodzi o pszczoły miodne, to postawienie ula jest dopiero początkiem przygody i – czasami – wydatków. O ule trzeba dbać, każda pasieka musi mieć pszczelarza, który zatroszczy się o owady. Co więcej, każdy ul to hodowla zwierząt, więc musi być objęty nadzorem weterynaryjnym. Pszczół trzeba też pilnować, aby się nie wyroiły i nie trzeba było ich ściągać np. z trakcji tramwajowych. Pszczelarzowi, który się opiekuje miejską pasieką, trzeba też opłacić odpowiednie ubezpieczenie.

Miejska pasieka to także odpowiedzialność. Nie można jej ustawić w każdym miejscu, gdzie zażyczy sobie urząd miasta czy właściciel biurowca.

Fachowcy najpierw oglądają zdjęcia satelitarne i lotnicze, by sprawdzić, co się znajduje wokół przyszłej miejskiej pasieki. Czy pszczoły nie będą komuś przeszkadzały? Czy będą miały w pobliżu odpowiednie rośliny? Czasem prosi się sponsorów czy właścicieli miejskich pasiek, by posadzili w okolicy nieruchomości odpowiednie krzewy czy urządzili łąki, bo inaczej pszczoły nie będą miały pożywienia.

Katowicki miód jest wyśmienity!

Jest jeszcze jeden element, a raczej dowód na to, że pasieki zmieniają miasta. Pszczoły miodne to hodowla, więc miasto w regulaminie utrzymania porządku musi wyrazić zgodę na prowadzenie takiej hodowli. Nieraz okazywało się, że samorząd, który bardzo chciał się pochwalić modną pasieką, najpierw musiał zadbać o zmianę lokalnych przepisów. Czasem zabierało to dużo czasu.

Potem jednak własne miejskie pasieki mogą stawiać także mieszkańcy. Na początek to wydatek około 2 tys. zł. Nie należy się jednak nastawiać na ogromne zyski w postaci miodu, choć dla firm czy miast może to być lepszy gadżet niż kolejny chiński długopis, pamięć USB, czy pluszak.

Zwłaszcza, że miejski miód jest dobry, np. katowicki miód ma charakter spadziowo-nektarowy. Jego analiza wykazała, że dominują w nim rośliny kapustowate – 19 proc., maliny – 15 proc., winobluszcz – 13 proc., koniczyny – 12 proc., śliwy stanowią 11 proc. zawartości, a kasztanowce 8 proc.

– Miód zebrany z katowickich dachów jest wyśmienitej jakości. Polskie normy wymagają, aby tak zwana liczba diastazowa, która opisuje aktywność enzymatyczną miodu, wynosiła minimum 8. W dobrych miodach z rzepaku czy akacji osiąga ona poziom 10-15, w miodach lipowych i spadziowych dochodzi do 30. Jak podaje Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich Instytut Ogrodnictwa w Puławach, które przebadało miód z Katowic, liczba diastazowa tego miodu wynosi 34, co wskazuje na to, że jest to miód wyśmienity – mówi Łukasz Przybył.

To samo laboratorium przebadało również katowicki miód na obecność HMF (5-hydroksymetylofurfural), czyli związku chemicznego powstającego w miodzie pod wpływem temperatury, kwasów i czasu. HMF jest substancją szkodliwą dla pszczół i człowieka, dlatego polskie normy mówią, że jego poziom nie powinien przekraczać 40 mg w kg. Dobre miody osiągają wartość 2-7 mg w kg miodu. Miód z miejskich uli w Katowicach zawiera tylko 1,2 mg HMF w kg.