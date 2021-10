Ostatnie wakacyjne miesiące przyniosły informacje o gigantycznych pożarach w Grecji, Turcji czy Kalifornii. W wakacje płonęły też wzgórza Chorwacji, a turyści obserwowali walkę strażaków z ogniem na Sardynii.

W Chinach i Europie Zachodniej doszło do potężnych powodzi, w niektórych obszarach niespotykanych od kilkuset lat. W Kalifornii trwa największy pożar w historii – objął już powierzchnię 2 tys. km kw., czyli ponad dwa razy większą niż Nowy Jork. W pobliżu Szanghaju uderzył tajfun In-fa, który zmusił do ewakuacji pół miliona osób.

Zmiany klimatu, wywołane działaniem człowieka, już przynoszą fatalne skutki. Nie brakuje głosów, że powodzie w Niemczech nie miały przyczyn naturalnych. Tak samo zresztą jak mniej dramatyczne, ale też częste lokalne powodzie w miastach po dużych, a czasem mniejszych niż się wydaje, opadach. Zalane piwnice, tunele drogowe, rozlewiska to skutek chaotycznej zabudowy terenów zielonych, słabej retencji, złego planowania miast, a potem inwestycji.

Miasta pozbywają się samochodów

Metropolie wiedzą, że walka ze skutkami zmiany klimatu oraz próby ich ograniczenia są konieczne. Hamburg czy Helsinki planują znacząco ograniczyć ruch samochodowy, w Berlinie już od jakiegoś czasu do centrum nie mogą wjeżdżać samochody z silnikiem Diesla. Podobnie dzieje się w Paryżu i Mediolanie.

W dużych miastach Hiszpanii w ciągu najbliższych dwóch lat strefy, do których nie będą mogły wjechać starsze, a więc bardziej trujące samochody, będą obowiązkowe.

Miasta stawiają nie tylko na restrykcje samochodowe. Inwestują w komunikację publiczną, tworzą, jak np. Pittsburgh specjalne aplikacje, które prowadzą mieszkańca przez miasto bez konieczności używania prywatnego samochodu. Podpowiadają mu bowiem optymalne sposoby podróżowania z wykorzystaniem np. tramwaju, roweru czy hulajnogi oraz zachęcają do poruszania się także pieszo.

To z myślą o nich budowane są nowe deptaki, a samochody usuwa się z całych arterii. Da się pozbyć również tych dostawczych. Część miast promuje i jest nawet gotowa dopłacać do rowerów cargo.

Metropolie rozmawiają o zmianach klimatu

O zmianach klimatu i zagrożeniach z tego płynących rozmawiano też niedawno podczas Europejskiego Webinarium Metropolitalnego, które zorganizowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Gościem webinarium był m.in Ossi Savolainen, burmistrz regionu Helsinki-Uusimaa. Ta fińska metropolia w planowaniu przestrzennym duże znaczenie przykłada do rozwoju terenów zielonych oraz parków.

Z kolei Elisenda Alamany, członkini Rady Metropolitalnej Barcelony, zwróciła uwagę, że pandemia koronawirusa w znaczący sposób przyspieszyła badania, w jaki sposób tworzyć w miastach warunki i miejsca służące zdrowszemu trybowi życia mieszkańców metropolii oraz jak te miejsca powinny wyglądać, aby mieszkańcy mogli z nich czerpać jak najwięcej korzyści.

– Przykładem takich działań są m.in. koncepcja miasta wolnego od samochodów oraz kompaktowego, czyli łączącego ze sobą mieszkalnictwo, przemysł oraz obiekty handlowe, socjalne i rekreacyjne oraz gwarantujące szybkie załatwienie niezbędnych potrzeb życiowych – tzw. zasada 15 minut. Takie działania są warunkiem niezbędnym do tworzenia bezpieczniejszych przestrzeni publicznych. Konieczne jest w nich również zarządzanie kompleksowe oraz chęć współdziałania różnych instytucji – wyjaśniała Elisenda Alamany.

Dodała, że zielona infrastruktura może być bardzo ważną częścią zmian na obszarach metropolitalnych i pomóc zachować mieszkańcom zdrowie dzięki bliskiemu kontaktowi z naturą (np. aktywna rekreacja, wzrost postaw ekologicznych itp.).

Zieleń ma zbawienny wpływ na zdrowie

Konieczność tworzenia przestrzeni zielonych podkreślił również Mark J. Nieuwenhuijsen, dyrektor ds. urbanistyki, środowiska i zdrowia w Institute for Global Health w Barcelonie. Wyjaśniał, że takie tereny niosą ze sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia, włączając w to wydłużenie czasu życia, wpływ na zdrowie psychiczne, a także ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poziomu hałasu. Likwiduje się też w ten sposób utrzymywanie się w miastach wysp zabójczego ciepła.

Duży wpływ na poprawę stanu środowiska w zdominowanych przez samochody metropoliach ma także zastępowanie dróg i parkingów zielenią oraz ograniczanie podróży prywatnym samochodem. Z badań przeprowadzonych w miastach wynika bowiem, że najczęściej samochodem podróżuje jedna osoba.

Mark J. Nieuwenhuijsen zwracał też uwagę na dzieci. Podkreślał, że dla nich duże znaczenie mają tzw. szkoły zielone. Nie chodzi jednak o modne np. na Górnym Śląsku organizowanie śródrocznych wyjazdów. Dziś zielona szkoła to taka, wokół której dominują tereny zielone. Mózgi dzieci, które uczą się w cichym, zielonym miejscu rozwijają się inaczej niż dzieci uczęszczających do szkół, przy których zieleni jest mało.

Jako przykład zmian łatwych i szybkich do wprowadzanie Nieuwenhuijsen podawał Barcelonę, gdzie układ ulic przypomina kratownicę. Taki układ ułatwia zamykanie części ulic dla samochodów (np. zamknięcie ulicy Sant Antoni) i tworzenie na nich stref dla pieszych, rowerzystów, zasadzanie na nich drzew i roślin, tworzenie placów zabaw. Gość z Barcelony szacuje, że dzięki nim ocalono już około 60 istnień ludzkich ze względu na zmniejszenie ruchu ulicznego, poziomu hałasu czy też ciepła.

A co mogę zrobić sam?

Katalog działań metropolii jest więc podobny. Miasta nie chcą być źródłem smogu, wymieniają ogrzewanie na centralne, montują panele fotowoltaiczne, budują ogrody deszczowe, zamieniają ulice w zielone przestrzenie dla pieszych. Tak jak Amsterdam dbają też o to, by przy budowie nowych budynków korzystać z materiałów z odzysku, albo jak w Berlinie budują więcej z drewna.

To jedna strona medalu. Druga to codzienne indywidualne decyzje mieszkańców. Najprostsze dotyczą sposobu poruszania się po mieście. Czy pojadę do pracy samochodem, pójdę pieszo czy może skorzystam z autobusu?

Ale to tylko jeden element myślenia o klimacie w mieście. Gdzie robię zakupy? W wielkim markecie na przedmieściach czy w lokalnym sklepiku? Co kupuję? Produkty z końca świata, czy może te, które wyrosły w mojej okolicy? Gdzie kupiłem albo wybudowałem dom? Na przedmieściach i prawie pod lasem, czy może gdzieś bliżej centrum?

Metropolie starają się wpływać na te codzienne wybory mieszkańców. Muszą – nie mają planu B.