Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji i nauki, zapowiedział podjęcie kroków związanych z lekcjami etyki i religii. – Jeśli ktoś nie wybierze religii, będzie musiał chodzić na etykę, gdzie będą również przekazywane informacje o podstawowych systemach wartości – oznajmił minister Czarnek.

Dyrektorzy szkół zaskoczeni. – Skąd weźmiemy tylu nauczycieli etyki? – pytają. Na odpowiedź nie musieli długo czekać. Minister szybko doprecyzował, że zmiany wejdą nie wcześniej niż za dwa lata.

Etyka nie jest przedmiotem drugiej kategorii

Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami uczeń może chodzić tylko na religię, tylko na etykę, na obydwa przedmioty lub nie chodzić na żaden z nich.

Zainteresowanie lekcjami etyki rośnie, ale nadal nie jest duże, nawet w największych miastach. W Gdańsku 35 701 uczniów, czyli 70,1 proc. uczęszcza na lekcje religii, natomiast tylko 2 901 uczniów wybrało etykę, to zaledwie 5,7 proc.

– 12 322 uczniów nie uczęszcza ani na lekcje religii, ani na lekcje etyki – informuje Patryk Rosiński z biura prezydent Gdańska. To niemal co czwarty uczeń. W Łodzi w poprzednim roku szkolnym na 39 546 uczniów szkół podstawowych etykę wybrało 1261, natomiast etykę i religię 1831 z nich. W liceach na 12 689 uczniów na etykę zapisało się 595, a na etykę i religię zaledwie 10, zaś w szkołach branżowych i technikach jeszcze mniej, bo na 8 543 uczniów na etykę zapisało się 141, a na etykę i religię jedynie 22 uczniów. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie w tym roku, bo rodzice dopiero składają deklaracje. Katowice twierdzą, że nie mają takich danych i odsyłają po nie do kuratorium oświaty.

Im mniejsze miasto, tym mniej uczniów jest zainteresowanych lekcjami etyki. Często nauczyciele muszą łączyć nauczanie tego przedmiotu z prowadzeniem zajęć w świetlicy lub z nauką np. filozofii, jeśli jest w programie danego liceum. Inaczej nie mają szansy na etat.

REKLAMA

Włodzimierz Andrzej Rostocki z Uniwersytetu Łódzkiego opublikował w 2017 roku pracę o etyce w polskiej szkole w opiniach nauczycieli uczących tego przedmiotu. Zauważa, że w szkołach w wielkich i średnich miastach status etyki jest wyższy i nauczyciele deklarują większą satysfakcję z jej uczenia. – Nawet uwzględniając skomplikowane nieraz zasady funkcjonowania szkoły w jej społecznym kontekście (rola proboszcza lub parafii w małym mieście, partyjne umocowanie burmistrza lub wójta, religijność jego mieszkańców), różnice powinny być jednak jeszcze mniejsze – przekonuje Rostocki.

Z jego pracy wynika, że wbrew pojawiającym się czasem opiniom etyka nigdzie nie jest traktowana jako gorsza od innych przedmiotów.

Lekcje powinny być obowiązkowe

Rostocki przekonuje, że problemem dla szkół jest zasada braku obowiązku uczęszczania na etykę lub religię. „Możliwość rezygnacji z etyki w każdym okresie roku szkolnego jest uznawana za jedną z najbardziej destrukcyjnych (…). Co więcej, bardziej wymagający nauczyciele etyki, łagodnie nawet próbujący skłonić uczniów do lektury fragmentów podręcznika lub zalecanego ważnego artykułu, muszą zawsze liczyć się z tym, że spowoduje to rezygnację ucznia z przedmiotu" – napisał Rostocki.

REKLAMA

Potwierdzają to nauczyciele. – Kolega, który uczy w prywatnej szkole, opowiadał mi kiedyś, że gdy stawia gorszą ocenę, rodzic potrafi urządzić awanturę i straszyć, że zabierze dziecko ze szkoły, co, wiadomo, wiąże się z utratą czesnego. Dlatego dyrekcja zwykle staje po stronie uczniów, a nie nauczycieli. Ucząc etyki, czuję się tak samo. Boję się wymagać, bo część uczniów natychmiast zrezygnuje z lekcji – opowiada jedna ze śląskich nauczycielek.

W zeszłym roku w polskich szkołach pracowało około 3,7 tys. nauczycieli etyki. W naszych szkołach brakuje około 10 tys. nauczycieli, najtrudniej znaleźć fizyka, matematyka, chemika oraz anglistę. A co z nauczycielami etyki? Urzędnicy zapewniają, że na razie wielkiego problemu nie ma. – Z arkuszy organizacyjnych z czerwca tego roku, kiedy dyrektorzy szkół wskazywali wakaty nauczycielskie, wynika, że nie było wśród nich nauczycieli etyki, co oznacza, że liczba zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorząd była wystarczająca – mówi Monika Pawlak z biura rzecznika prasowego prezydenta Łodzi.

Monika Głazik z biura prasowego prezydenta Lublina także zapewnia, że dyrektorzy szkół prowadzonych przez miasto nie zgłaszają problemów z brakiem nauczycieli etyki. To się może jednak zmienić, gdy dla uczniów, którzy nie chodzą na religię, lekcje etyki staną się obowiązkowe. W miastach na razie nikt o tym nie myśli, urzędnicy odsyłają w tej sprawie do kuratoriów. Pomysł ma za to Ministerstwo Edukacji, które chce dofinansować studia podyplomowe dla nauczycieli.

Etyki będą uczyć katecheci

Jarosław Hess jest absolwentem filozofii, w Bielsku-Białej od lat organizuje Kawiarnię Filozoficzną – otwarte spotkania, podczas których uczestnicy dyskutują na wybrany wcześniej temat. Odbyło się już ponad 300 spotkań, tradycji nie przerwała nawet pandemia. Gdy kluby zostały zamknięte z powodu rosnącej liczby zakażeń, uczestnicy spotykali się online.

Filozof opowiada, że nigdy nie czuł presji, by mieć etat w szkole. Gdy kończył studia, w systemie edukacji brakowało propozycji dla absolwentów jego kierunku. – Prowadziłem tylko kółko filozoficzne – mówi. Wielu innych absolwentów filozofii także wybrało karierę poza branżą edukacyjną. Nauczyciele historii czy języka polskiego mają wystarczająco dużo możliwości zarobienia, by brać sobie na głowę uczenie kolejnego przedmiotu.

Hess obawia się, że wprowadzenie obowiązkowej etyki skończy się tym, że na studia podyplomowe zapiszą się przede wszystkim katecheci. – Wtedy etyka będzie religią nauczaną pod inną nazwą, na lekcjach będzie się mówiło tylko o jednym, katolickim systemie wartości. To będzie fatalne – mówi.