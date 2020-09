W kwietniu, w szczycie lockdownu rząd wprowadził zakaz wstępu do parków i na skwery. Oficjalnie - by ludzie nie gromadzili się na terenach zielonych. Policjanci i strażnicy miejscy pilnowali jednak, by absolutnie nikt nie wszedł do parku, nawet w drodze do sklepu czy pracy, czy w ramach samotnego biegania.

Zakaz został zniesiony po trzech tygodniach, ale w międzyczasie wiele osób zdążyło dostać mandaty. Niektórzy - olbrzymie kary administracyjne, wymierzane przez sanepid, np. 12 tysięcy za jazdę rowerem po bulwarach wiślanych w Krakowie.