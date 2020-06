W 2019 opublikowano wyniki badań nad miastami Unii Europejskiej liczącymi ponad 250 tys. mieszkańców. Dane zbierano do 2018 roku. Ranking najszybciej rozwijających się miast w Europie zaczyna się następująco: Dublin, Praga, Wrocław... W pierwszej dwudziestce jest pięć miast polskich!

Zaczęło się zaś 30 lat temu, w 1990 roku. 27 maja tegoż roku odbyły się bowiem pierwsze w pełni demokratyczne wybory w powojennej historii Polski. Były to wybory komunalne. Po ponad 50 latach przywrócono samorząd terytorialny. I tak rozpoczął się okres wielkiego cywilizacyjnego przekształcania naszego kraju.

Kiedy się bada w Polsce siłę marek, brandów publicznych, zwyciężają nazwy miast, wyprzedzając zdecydowanie Sejm, rząd, parlament. Zwycięża samorządność.

Wielka reforma, która się powiodła

Samorządność terytorialna jest, bez wątpienia, najbardziej udaną reformą ponownie niepodległej Polski. Głównie ze względu na przywoływane efekty cywilizacyjne, obejmujące nie tylko gospodarkę i inwestycje infrastrukturalne, ale też – a może przede wszystkim – społeczne: edukacyjne, obywatelskie, wspólnotowe...

Polska nie jest, rzecz jasna, krajem idealnym. Także jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie. Poziom naszego uspołecznienia jest jednak znacznie wyższy niż lata temu.

A wygląd naszych miast i miasteczek? Wystarczy spojrzeć na szarość zdjęć sprzed 1990 roku i na kolory współczesnej rzeczywistości.

Twórcy reformy samorządowej, nieżyjący już profesorowie Jerzy Regulski i Michał Kulesza oraz wciąż wspierający samorządność Jerzy Stępień, mogą być i szczęśliwi, i dumni. Jeśli mogę tak powiedzieć: i tu, i tam, na ziemi i w zaświatach. Podobnie jak premier Tadeusz Mazowiecki, za którego rządów rzecz owa się dokonała.

Kiedy jestem pytany o sprawczość samorządów, posługuję się przykładem Wrocławia, który jest jednak łatwo przekładalny na całą samorządową dziedzinę czy też rodzinę. Zaczynam opowieść od informacji dotyczących kwestii niejako wstydliwych – sieci wodociągowej i kanalizacji. Przypominając, że choć naprawdę nie wyglądały te sprawy najlepiej, potrafił Wrocław w tzw. skanalizowaniu osiągnąć poziom niemal 100 proc., prześcigając i Paryż, i Amsterdam.

Mówię następnie o tym, że w 2016 roku stał się Wrocław mistrzem Unii Europejskiej w dyscyplinie, która nazywa się dynamiką tworzenia miejsc pracy. To pokazują dane Eurostatu. Numer 1 w Europie! Potem przechodzę do sprawy bardzo od tamtych odległej. Opowiadam bowiem o tym, że choć Wrocław jako instytucja nie jest właścicielem żadnego szpitala, to właśnie samorząd wrocławski potrafił zmniejszyć, i to niemal trzykrotnie, poziom umieralności wrocławskich noworodków. Mało kto wie, że poziom ten – mierzony w promilach – jest jednym z bardzo ważnych wskaźników rozwoju cywilizacyjnego.

Wrocław, widok z wieży ratusza

Najchętniej zaś opowiadam o dumie lokalnej i o czymś, co nazywam „uwspólnieniem”. Poczuciem bycia u siebie i tworzenia wspólnoty. Już to w czasie mitycznej dziś powodzi z 1997 roku, już to w tworzeniu projektów i głosowaniach w ramach budżetu obywatelskiego, już to w sporach, twórczych waśniach, a czasem i napięciach wokół partycypowania, lokalnego władania przestrzenią, kreatywnego pośpiechu miejskich aktywistów.

Czas, kiedy byliśmy Europejską Stolicą Kultury – 2016 rok, to okres najsilniejszego bodaj uspołecznienia i uwspólnienia Wrocławia. Energia społeczna. To była i jest istota mojego myślenia o Wrocławiu i o Polsce. To paliwo samorządności.

Metropolie, jako centra kapitału ludzkiego

Miasta są obszarami konsumującymi najwięcej energii fizycznej. Oraz wytwarzającymi najwięcej energii społecznej. Proces ten jest wzmacniany silną globalną tendencją urbanizacyjną. W Polsce może nie aż tak zauważalną, ale – owszem – także GUS prognozuje, że w 2050 roku znaczący (przeważający) odsetek mieszkańców naszego kraju mieszkać będzie na obszarach superaglomeracji kilku polskich metropolii.

Kiedy powstaje miasto, w którym mają mieszkać „swoi”, to miasto to, choć otacza się murami, wyznacza jednak przestrzenie targowe, na których wolno bywać obcym. Są chętnie widziani i tam, i w gospodach. Częstokroć też śle się posłów w odległe strony, aby zobaczyć, jak żyją inni.

W miastach tworzy się zatem obszary wymiany myśli pomiędzy swoimi a – jak już w części powiedziałem – także pomiędzy swoimi i innymi. W miastach rosną domy, jako domeny szczególnej prywatności, w całości lub w podziale. Jeśli jednak nawet zupełnie odgradzamy swą własność i właściwość, to wiemy, że powinniśmy – co najmniej w podwójnym sensie – zachować otwartość. Raz – przyjmując gości (od czasu do czasu), aby nasze dzieci nauczyły się dobrych obyczajów, ale też i po to, by od dzieciństwa rozumiały, że świat jest większy niż ich rodzina. Dwa – dlatego że, owszem, wiemy, iż ogrzewanie jest chyba najważniejszą funkcją własnego domostwa, oprócz ogrzewania musi wszakże funkcjonować wentylacja. Kiedyś poprzez szpary w oknach, dziś w bardziej wyrafinowany sposób. Jeśli jej nie będzie, to udusimy się we własnych waporach.

I w tym kontekście jakże ważna jest obecność w metropoliach uniwersytetów. Bo uniwersytety kreują wspólną przestrzeń w miastach, to jak ogrzewanie i wentylacja w domach. To otwartość dla wspólności. Bo to miejsca nieskrępowanej wymiany myśli.

Ustawa metropolitalna

Miasta stały się centrami rozwojowymi. Swoistymi węzłami cywilizacyjnymi powiązanymi różnymi sieciami z całym cywilizowanym światem. Każda sieć zaś musi mieć określone reguły i porządek, by jej węzły stały się fundamentem rozwoju już nie tylko na poziomie regionalnym, ale – dzięki usieciowieniu, partnerstwom, związkom ekonomicznym – de facto globalnym. Właśnie dlatego nasz ustrój samorządowy należy uzupełnić o porządną ustawę metropolitalną.

Rozmawiałem o tym wielokrotnie z Benjaminem Barberem. Pierwszy raz w Berlinie. Ja przyleciałem z Kioto, z konferencji „Science&Technology”, on przyjechał z... Wrocławia. To jedna z najpiękniejszych przygód intelektualnych w moim życiu.

Benjamin Barber

Rozmowy te, między innymi te rozmowy, bo przecież Benjamin znał wielu burmistrzów, zaowocowały książką: „Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta”. Rodzaj politycznej utopii (a może jednak nie utopii) opisywanej przez Barbera powinien w Polsce przyjąć realną i jak najbardziej dającą się zrealizować formę przekształcenia naszego Senatu w izbę samorządową.

Styczność z administracją to w naszym kraju głównie i przede wszystkim styczność z urzędami gminnymi i powiatowymi funkcjonującymi według reguł prawnych, na kształtowanie których samorządy nie mają żadnego wpływu. Dlatego właśnie izba wyższa naszego parlamentu powinna zrzeszać delegatów, przedstawicieli korporacji samorządowych.

Kiedyś, przed rokiem 1999, tak właśnie były konstruowane sejmiki wojewódzkie, wówczas niedysponujące jeszcze znaczącymi kompetencjami. W 1998 roku przeprowadziliśmy kolejną reformę samorządową, wprowadzając (słusznie!) nowe, duże regiony, zrywając jednak (niesłusznie!) powiązania pomiędzy samorządami lokalnymi i regionalnymi.

Kolejna reforma samorządowa to rok 2002, kiedy wprowadzono (słusznie!) bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta, osłabiając wszakże nieco (niesłusznie!) ich powiązanie z radami gminnymi.

O standardach, Unii i prawie

I wreszcie 2004 rok. Unijna akcesja.

1 maja 2004 roku płakaliśmy ze szczęścia na wrocławskim rynku, śpiewając hymn Europy i hymn Polski. Nie byłoby wymienionych wcześniej osiągnięć, gdyby nie Unia Europejska. Jednak nie tylko o zastrzyk finansowy z Brukseli chodzi, choć to bardzo, bardzo istotne. Chodzi o standardy, obecność w większej rodzinie, myślenie sieciowe, uwzględniające szerszą (a i głębszą) perspektywę. Wśród tych standardów państwo prawa jest jednym z najważniejszych.



W traktacie o Unii Europejskiej czytamy: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”.

Plaga, która spadła na Polskę długo wcześniej, niż obecna epidemia, plaga, której ogniska umieszczone są na Nowogrodzkiej i na warszawskim Żoliborzu, zatruła umysły tak wielu Polaków i za ich wyborczym przyzwoleniem – naruszając jednak normy konstytucyjne, dobre obyczaje, przyzwoitość – niszczy systematycznie państwo prawa, media publiczne, poszanowanie dla mniejszości, naszą europejskość, demokrację wreszcie. PiS kieruje krajem poprzez budowanie i eksploatowanie obcości lub wrogości. Prowincji przeciw wielkim miastom, Polaków wobec przybyszów. To nie do zaakceptowania! Archaiczny i wsteczny sposób myślenia Jarosława Kaczyńskiego, który mentalnie jest starszy od siebie samego, łączy w sobie chore, przebrzmiałe elementy XIX-wiecznych i PRL-owskich paradygmatów.

Ta plaga musi być zwalczona. Także za pośrednictwem witalności samorządów. To bodaj najważniejsze nasze wspólnotowe, wspólne, również samorządowe zadanie.

Wyzwania

Jednym z największych zaś osiągnięć samorządów jest uczynienie wielu naszych miast miastami międzynarodowymi. Kiedy zdawałem urząd prezydenta Wrocławia, w aglomeracji wrocławskiej mieszkało już 200 tys. obcokrajowców pochodzących ze 120 krajów. Jeśli mnie zapytacie o testament mojego wspaniałego przyjaciela Pawła Adamowicza, odpowiem, że najsilniejszym jego akcentem jest tak właśnie, otwarcie rozumiana samorządność.

Dotarłem do tematu wyzwań samorządowych. I nazwałem pierwsze i najważniejsze z nich. Obok umacniania europejskości i wyproszenia mentalności PiS-u z polskiej polityki mamy przed sobą i inne – wrócę do jednego z moich ulubionych słów – cywilizacyjne zadania. Najważniejszym z nich jest sen i realne myślenie o spotkaniu kultury z naturą.

Miasto jest tworem kultury. A ludzie, koncentrując swoje życie w obszarach zurbanizowanych, chcą w nie równocześnie wprowadzić jak najwięcej natury, która kiedyś była przecież przeciwstawiana kulturze. Nie jest to już dziś utopia. Zielone i błękitne miasta to miasta cichsze, ekologiczne, walczące ze zmianami klimatu i mitygujące skutki tego procesu. Czysta, oszczędnie zagospodarowywana woda, czyste powietrze, nie betonowa, ale zielona przestrzeń to najsilniejsza obecnie urbanistyczna tendencja. Możemy jej sprostać. Samorządy weszły już w ten proces. Muszą jednak uzyskać oddech finansowy. Od lat są przeciążane przez państwo kolejnymi obowiązkami, za których przydzielaniem w ślad nie idzie wsparcie finansowe. Klasycznym przykładem jest system oświatowy gigantycznie obciążający samorządową kasę, choć powinien być finansowany z budżetu państwa.

Czas na wprowadzenie finansowania z podatku VAT także samorządów, które do tej pory otrzymywały wpływy tylko z podatków personalnych lub/i firmowych oraz wspomagały się własnymi dochodami. Rzecz jest dziś o tyle jeszcze ważniejsza, że przed nami okres kryzysowy wywołany epidemią COVID-19. Wyprowadzanie nas z tego kryzysu potrwa półtora roku, jak sądzę. Samorządy odegrają w tym procesie niezwykle istotną rolę. Muszą jednak uzyskać znaczące finansowe wsparcie. Krajowe i europejskie. Krajowe zarówno chwilowe, jak i gwarantujące przyszłe finansowanie.

Więcej samorządności, więcej Europy, więcej zieleni i błękitu, więcej uczestnictwa, mniej PiS-owskiej szarzyzny mentalnej. Tak ma wyglądać nasza przyszłość, kiedy już uporamy się z obecnym pandemicznym i gospodarczym kryzysem.

Prawa i obowiązki

Ludzie mają prawa. Mają też obowiązki. Częstokroć myśląc i mówiąc o swoich prawach, a także domagając się ich przestrzegania, zapominają o swoich obowiązkach wobec siebie, wobec świata, wobec innych, także obcych.

Jest taki kraj. Kraj między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem i Tatrami. Kraj, o którym Niemcy mówią Polen, Anglicy Poland, Francuzi Pologne, a Polacy – Polska. Kraj, w którym chcę codziennie powtarzać: niech będą błogosławione demokracja i wolność oraz samorządność. I niech będzie poszanowana obcość. Ale także chcę mówić: niech żyją i obowiązują rządy prawa. Niech żyją niezależne i wolne sądy. Jest taki kraj. A ludzie w tym kraju oraz wszędzie mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Jednym z tych praw i obowiązków jest samorządność.

Jest rok 2020. A zaczęło się 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, w czasie pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów w tymże kraju, w Polsce.

Wyborów komunalnych.



Rafał Dutkiewicz był przez 16 lat prezydentem Wrocławia (2002-16). W czasie jego kadencji PKB Wrocławia wzrósł ponaddwukrotnie, a bezrobocie znacząco spadło. Wrocław został wybrany na Europejską Stolicę Kultury 2016.