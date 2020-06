We wtorek będą z nami Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, prezydenci polskich miast. Zaśpiewają m.in. Wojciech Mazolewski, Adam Nowak, wokalista zespołu Raz Dwa Trzy, i Warszawskie Combo Taneczne.

Galę poprowadzi Maciej Stuhr oraz Paula Skalnicka-Kirpsza, redaktor naczelna „Wyborczej” w Poznaniu.

Plebiscyt Supermiasta zorganizowaliśmy z okazji 30. rocznicy pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Te trzy dekady to masa nieprawdopodobnych przemian – wystarczy popatrzeć na zdjęcia z początku lat 90., by przypomnieć sobie, czego dokonaliśmy, a także by uświadomić sobie, że samorządy to coś, co nam się naprawdę udało, co działa i przynosi efekty. To samorządy – prezydenci, burmistrzowie, marszałkowie, radni – są najbliżej mieszkańców, są najbardziej czuli na ich potrzeby. To właśnie oni wiedzą, czego miasta potrzebują, by dalej się rozwijać i zmieniać. To dzięki nim nasze miasta wypiękniały, stały się wygodniejsze do życia, przyjaźniejsze, bardziej energetyczne i otwarte.