Ze względu na okoliczności gala odbywa się online. Ale to nie ma wpływu na jej atrakcyjność. Wydarzenie prowadzi Maciej Stuhr i Paula Skalnicka-Kirpsza, redaktor naczelna "Gazety Wyborczej" w Poznaniu.

Transmisję można oglądać także na Facebooku.

- Konferansjerzy mają przygotowane huczne „dobry wieczór” po którym następuje aplauz. W tym momencie konferansjer się rozluźnia - zaczął nasza debatę Maciej Stuhr, który na aplauz nie mógł liczyć, bo gala jest prowadzona online.

Ideę plebiscytu wyjaśniła Paula Skalnicka-Kirpsza: - W redakcjach lokalnych Gazety Wyborczej przeprwowadziliśmy plebiscyt Supermiasta. Zapytaliśmy mieszkańców, co ich zdaniem jest największym sukcesem.

Później Stuhr oddał głos Adamowi Michnikowi, nawiązując do ostatniej nagonki na środowiska LGBT: - Wolę z LGBT wygrać niż z PiS-em przegrać - odparł Michnik.

Michnik: Nie chcę Polski na kształt orbanowskich Węgier

- 30 lat to świetna data, żebyśmy się mogli cieszyć. To co się stało w wyniku reformy samorządowej, to był wielki krok w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tak, jak mówił nam Lech Wałęsa, żebyśmy brali sprawy w swoje ręce. Ogromnym sukcesem samorząd jest to, że ma on autorytet u obywateli. U nas wszystkich. Sukcesem samorządu jest to, że wytworzył grupę wspaniałych społeczników. Z perspektywy warszawiaka wspomnę, ze mieliśmy wspaniałych prezydentów: wspomnę Lecha Kaczyńskiego. Kazimierza Marcinkiewicza, Hannę Gronkiewcz-Waltz, czy teraz Rafał Trzaskowskiego.

Michnik wspomniał też zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Hannę Zdawnoską z Łodzi, Rafała Dudkiewicza z Poznania, Krzysztofa Żuka z Lublina.

Gala plebiscytu Supermiasta Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Naczelny "Wyborczej" nawiązał do zbliżających się wyborów: - Nie chcemy żeby polska stała się krajem na kształt orbanowskich Węgier. Dlatego te wybory mają wymiar nie tylko Polski, mają wymiar międzynarodowy, cywilizacyjny. Na całym świecie widzimy zmagania sił kłamstwa, rasizmu, przemocy z siłami, które chcą bronić demokracji. My, ludzie wolnych mediów, będziemy zawsze bili brawo naszym samorządowcom, dzięki którym miasta stały się piękniejsze, instytucje miejskie funkcjonują lepiej. I ci wszyscy, którzy z tych miast chcieliby zrobić strefę wolną od LGBT, powiem im: Panowie, mylicie się. Polska była i pozostanie krajem ludzi wolnych, dzięki wolnemu samorządowi.

30 lat wolnych samorządów

Po przemowie Adama Michnika zaczął się pierwszy blok debaty. A w nim Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, Robert Raczyński z Lubina i Rafał Bruski z Bydgoszczy wspominali początki samorządu sprzed 30 lat. Zadanie nie było łatwe dla Piotra Kuczery, który przyznał, że w czasie początku samorządów miał 13 lat.

Już na poważnie prezydenci zgodzili się, że dobry samorząd to taki, który liczy się z mieszkańcami i w swoich decyzjach opiera na ich opiniach. Prezydenci zgodzili się, że w samorządach kluczowa jest kontynuacja działań w kolejnych kadencjach.

Maciej Stuhr w swoim stylu dopytywał czym różni się Lubin od Lublina. Dowiedzieliśmy się, że wciąż wiele korespondencji błędnie trafia nie do tego miasta, do którego powinno.

Gala plebiscytu Supermiasta Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Widzowie naszej transmisji mogą też obejrzeć wideo prezentujące największe sukcesy 31 miast biorących udział w naszym plebiscycie. Gorzów Wielkopolski pochwalił się bulwarami nad Wartą, Katowice przemianą z miasta węgla w miasto kultury, a Kielce słynnymi na całą Polskę targami.

Kolejne bloki przerywane są występami muzyków. Adam Nowak - aktualnie przebywający w Toruniu - zaśpiewał nam o niełatwym życiu "W wielkim mieście".

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Samorządy w czasie koronawirusa

Drugi blok poprowadził Dariusza Kortko, redaktor naczelny "Wyborczej" w Katowicach. Tym razem prezydenci rozmawiali o wyzwaniach, jakie przed samorządami postawiła pandemia. W dyskusji opiniami wymieniali się prezydenci Bogdan Wenta (Kielce), Jacek Sutryk (Wrocław), Arkadiusz Wiśniewski (Opole), Tadeusz Truskolaski (Białystok).

- Początkowo słyszeliśmy, że koronawirus to "trochę cięższa grypa", a Inspektor Sanitarny zalecał wkładanie lodu w majtki. Skąd Państwo wiedzieli, co robić? - dopytywał Kortko.

- Sztab kryzysowy u nas działał już w lutym, bo śledziliśmy rozwój sytuacji w Chinach. Wiedzieliśmy co robić, wcześniej niż rząd - mówi prezydent Truskolaski. Podkreślił, że wszystkie obostrzenia dobrze przyjmowali i znosili mieszkańcy Białegostoku. Prezydent zdradził, że prezydenci zrzeszeni w Unii Metropolii Miast Polskich konsultują się... w grupie na WhatsAppie, gdzie w czasie pandemii spotykają się co najmniej raz w tygodniu.

Gala Supermiasta online GW

Jacek Sutryk znalazł pozytyw koronawirusa: - Wobec epidemii udało się zrzeszyć samorządy do wspólnego działania. Nie tylko podczas konferencji z wojewodami, bo te można policzyć na palcach jednej ręki, ale także poza nimi razem próbowaliśmy szukać rozwiązań, które byłyby podobne we wszystkich miastach. Wiedzieliśmy, że musimy liczyć na siebie - mówił Truskolaski.

Po krótkiej chwili dołączyła Aleksandra Dulkiewicz. - Ten czas okazał solidrność międzyludzką. Nie jestem w stanie zliczyć tych inicjatyw, gdzie ludzie sami się organizowali, żeby sobie pomagać. To najpiękniejsza nauka, która mam nadzieję zostanie z nami dłużej - mówiła prezydent Gdańska.

Nastrój samorządowcom popsuł Dariusz Kordko pytając o nieuniknione oszczędności w czasie kryzysu. Wzbraniali się przed wymienianiem konkretnych inwestycji. Przyznali jednak, że oszczędności muszą szukać. Arkadiusz Wiśniewski z Opola zapewnił, że nie będzie redukował etatów, za to zmniejszył dotacje klubom sportowym.

Jacek Sutryk zwrócił uwagę, że walkę z kryzysem utrudnia rząd, który zwleka z pomocą w ramach tarczy antykryzysowej. Aleksandra Dulkiewicz przypomniała, że Gdańsk już oszczędza, choćby na oświetleniu zabytków.

Przyszedł czas na drugą porcję prezentacji największych sukcesów miast. W Krakowie nasz plebiscyt wygrała walka ze smogiem, która później rozlała się na inne miasta. W Lubinie darmowa komunikacja, która wozi co roku za darmo aż 12 mln pasażerów. Na razie tego rozwiązania nie zapożyczają inne miasta. W Łodzi za największy sukces uznano Light.Move.Festival, a w Olsztynie nadjeziorne promenady. Podczas prezentacji Rybnika westchnęli rowerzyści z całej Polski: bezkonkurencyjna okazała się tu piękna trasa rowerowa.

Rząd walczy z samorządem?

Trzecia rozmowa rozgrzała widzów najbardziej. Poprowadziła ją Małgorzata Bujara, redaktorka naczelna Gazety Stołecznej i warszawskiego serwisu warszawa.wyborcza.pl.Tematem była polityka, a konkretnie spory na linii rząd - samorząd w kontekście bieżących wydarzeń i perspektywy na przyszłość.

W razem z nim wzięli udział prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Krakowa - Jacek Majchrowski i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

- Jeśli władza krajowa jest nastawiona centralistycznie, ma model władzy w którym liczy się tylko rząd i jego struktury, to oczywiście pojawiają się napięcia. Przez 30 lat raczej prowadziliśmy proces decentralizacji. Teraz próbuje się go odwrócić - rozpoczął Adam Struzik, który marszałkiem pozostaje od kilku kadencji. Podał przykład absurdu: - Nawet projekty drogowe po przygotowaniu wojewoda wysyła do premiera, który zatwierdza je osobiście.

Gala Supermiasta GW

Podobnie doświadczony Jacek Majchrowski (18 lat w samorządzie): - Zawsze władza uważała, że wie lepiej niż samorządu. Ta władza nie tylko zabiera kompetencje samorządom, ale też dodaje niektóre obowiązki. To filozofia rządzenia, która bije w samorządy - mówił Majchrowski i wspomniał tzw. piątkę Kaczyńskiego, na którą w budżecie Krakowa trzeba znaleźć ćwierć miliarda złotych.

Dobitniej sprawy postawił Jacek Karnowski:

- Ten rząd jest praktycznie totalitarny, nie lubi nikogo kto jest niezależny.

W tym kraju po zniszczeniu sądów niezależne pozostają już tylko samorządy - mówił prezydent Sopotu i podał przykład "systemowego niszczenia" oświaty. Podkreślił też szczucie na samorządy w telewizji publicznej.

Karnowski poparł też kandydaturę Trzaskowskiego na prezydenta Polski. - Bardzo dobrze, że startuje jeden z nas. Kto zna problemy samorządu. Może będziemy mieć wreszcie prezydenta, który będzie miał serce do samorządu.

Zmianę na fotelu prezydenta poparł także marszałek Adam Struzik. Z samym Trzaskowskim nie udało się połączyć, kandydat był w podróży.

W ostatniej porcji wizytówek miast pokazał się m.in. Rzeszów i jego transformacja z małego miasta na marginesie Polski i w jedno z najlepiej rozwijających się miast w kraju. Sopocianie wybrali Literacki Sopot, Szczcinianie wyremontowane bulwary nad Wisłą, a Warszawa zagłosowała pragmatycznie - wybrała metro.