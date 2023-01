ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY.

W drugiej edycji projektu "Zaprojektowane po ludzku" przyglądamy się miastom. Co sprawia, że żyje się w nich lepiej? Czego nie może w nich zabraknąć, by ich mieszkańcy byli szczęśliwsi? Jak powinny być zorganizowane miejskie przestrzenie, aby mogły służyć wszystkim: starszym, dzieciom, właścicielom psów? Miasto to w końcu skomplikowany organizm, który powinien odpowiadać różnym potrzebom, tak jak różni są jego mieszkańcy. Ma swoją przeszłość, tożsamość i pamięć, a przed sobą - przyszłość. I to od tego, jak je urządzimy, zależy, jak będzie wyglądało życie naszych pokoleń.

Dlatego postanowiliśmy wyróżnić tych, którzy na miejskie życie mieli dobry i ciekawy pomysł. Wymyślili coś, co pozwoliło uczynić nasze miasta bardziej przystępnymi, bezpiecznymi i po prostu - ludzkimi.

Do konkursu "Zaprojektowane po ludzku" zaprosiliśmy projektantów i architektów, przedsiębiorców, ale też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Ich pomysły i prace oceniała kapituła, w której zasiedli eksperci; naukowcy, socjologowie, działacze miejscy, projektanci (pełną listę ich nazwisk publikujemy niżej).

Uczestników nagradzali w czterech kategoriach:

produkt – obiekt,

miejsce – przestrzeń,

inicjatywa – działanie

oraz "inne".

Przyznali także swoje, indywidualne wyróżnienia.

Kto zdobył nagrodę? Poznajmy zwycięzców

Werdykt poznamy już dziś - w piątkowy wieczór 20 stycznia - podczas uroczystej gali w siedzibie Agory przy ul. Czerskiej w Warszawie. Prowadzą ją wspólnie Natalia Mazur - redaktorka "Gazety Wyborczej" oraz satyryk Tomasz Jachimek. Gości przywitał wydawca "Gazety Wyborczej" - Wojciech Bartkowiak.

Fot. Adam Stępień

Galę uświetnia swoimi występami Natalia Nykiel.

Fot. Adam Stępień

Kategoria produkt-obiekt

W tej kategorii jurorzy docenili pomysł Stowarzyszenia Żółty Parasol we Wrocławiu, które stworzyło specjalną pochylnię, czyli nowe, estetyczne i łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wejście do swojej siedziby na Ołbinie.

Fot. Adam Stępień

Ołbin to jedno z najbardziej zaludnionych osiedli w Europie, które prężnie działa na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Pochylnię udało się stworzyć dzięki współpracy z projektantami z Menthol Architects. - Tą nagrodą powiedzieliście państwo, że trzeba być dobrymi sąsiadami, a młodym osobom, że są ważne. Jesteśmy w stanie zbudować dla nich nawet most! - mówiła Joanna Warecka, prezeska stowarzyszenia Żółty Parasol, odbierając nagrodę.

Także Menthol Architects otrzymało wyróżnienie w tej samej kategorii, z tym że za inny swój projekt o nazwie „Kalejdoskop". - Nasze biuro pokazuje, że nawet bez dużych środków, jesteśmy w stanie zrobić w mieście coś ważnego, co pomoże zintegrować ludzi – mówi Lila Krzycka z Menthol Architects.

"Kalejdoskop" to wielofunkcyjny letni pawilon ze społecznym rodowodem, jak sama nazwa wskazuje, bogaty i różnorodny, ze stale zmieniającym się programem. Jest kawiarnią, miejscem wypoczynku, spotkań towarzyskich, debat, wystaw, projekcji filmowych i koncertów. „Kalejdoskop" jest otwarty, dostępny dla każdego. Zachęca swoich bywalców do nawiązywania kontaktów.

Fot. Adam Stępień

Kategoria miejsce-przestrzeń

Nagroda w tej kategorii wędruje do m+ design, za przebudowę oddziału Publicznego Położniczo-Porodowego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. - Design i projektowanie mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Cieszę się, że zostało to zauważone – mówiła Marta Czachorowska z m+design, dyrektorka artystyczna i główna architektka.

Projektanci postawili tu na samopoczucie pacjentek – to ono było najważniejsze. Oprócz indywidualnych sal porodowych, zaprojektowali wspólne przestrzenie sprzyjające integracji, wymianie wiedzy i doświadczeń między mamami, a także między nimi a personelem. Pacjentki wspólnie z personelem i przy wsparciu szpitalnej psycholożki stworzyły kwiatową wizualizację. Zielone patio pozwala na kontakt z naturą.

Laureatem w tej samej kategorii został Deweloper UWI Inwestycje - za park linearny w Poznaniu. - Stawiamy cegły i okna, ale dbamy także o to, co za oknem – podkreślała Małgorzata Jastrzębska z Deweloper UWI Inwestycje.

Fot. Adam Stępień

Czym jest ich park linearny? To połączenie lasu kieszonkowego z sadem miejskim i łąkami kwietnymi w Poznaniu. Powstał z inicjatywy dewelopera UWI, a za jego realizajcę odpowiadają wspólnie organizacja pozarządowa Dzieci w Naturę i mieszkańcy Poznania, którzy - zgodnie z założeniami autora koncepcji lasów kieszonowych Akiry Miyawakiego – wspólnie sadzili drzewa. Wszystko odbyło się w zgodzie z ekologią. Do utworzenia parku nie został użyty ani gram torfu, którego wydobycie szkodzi środowisku.

Fundacja Plastformers to kolejni finaliści w kategorii „miejsce-przestrzeń". Nagrodę otrzymują za swój pomysł na Ołbiński Ogród Otwarty w Wrocławiu. - Bo takie ogrody powinny być otwarte - mówił Bruno Zachariasiewicz z Plastformers.

Fot. Adam Stępień

Ogrody działkowe zwykle zamknięte są dla postronnych - ten w Ołbinie należy do wyjątków. Odbywają się tu różne wydarzenia dla różnych odbiorców, łączące działkowiczów i osoby z zewnątrz, wieloletnich mieszkańców okolicy i osoby z doświadczeniem migranckim. Są tu warsztaty, spotkania kulinarne, plenery malarskie, działa spółdzielnia kinowa, odbywają się spacery po działkach. Centrum wydarzeń jest wybudowana wspólnymi siłami wiata.

Kategoria: inicjatywa – działanie

Mikołaj Basiński za projekt „Szukam w lesie" – oto kolejny nagrodzony. - Czyste lasy to sprawa jak najbardziej ludzka. Lasy wpływają na nas, a my mamy wpływ na lasy, Tylko od nas, ludzi, zależy, jak one będą wyglądać. Wierzę w to, że razem możemy zrobić więcej dla naszych lasów. I że będzie dobrze, będzie czyściej - mówił, odbierając nagrodę.

Czego laureat szuka w lesie? Śmieci. Po co? By je stamtąd wynieść. Cel? Wynieść tysiąc worków.

Fot. Adam Stępień

Swoje działania relacjonuje na kanale youtubowym "Szukam w lesie", gdzie promuje także proekologiczne postawy. Pomaga mu niezawodny wózek i syn Antek. Mikołaj chce pokazać na własnym przykładzie, że sprzątanie nie jest trudne, a działania oddolne mają sens.

Kolejnymi nagrodzonymi w tej samej kategorii jest cały zespół polskich architektów, koordynowany przez Annę Kulińską. Nagrodę zdobyli za program edukacyjny dla młodzieży „Kształtowanie Przestrzeni". - Oprócz tej nagrody niosą nas słowa młodych ludzi, z którymi pracujemy. Oni mówią: "dziękuję, teraz wiem, że mam wpływ na swoje otoczenie - podkreślała architektka Katarzyna Gucałło.

Fot. Adam Stępień

Architekci opracowali swój program z myślą o 12-19-latkach. Uczyli ich, że na kształtowanie przestrzeni i walkę z chaosem przestrzennym wpływ może mieć każdy z nas, oraz że ważna jest umiejętność czytania planów miejscowych, odróżnienia wartościowych projektów i kształtowane od wczesnych lat poczucie estetyki.

W kategorii „inicjatywa-działania" triumfuje też Fundacja Barak Kultury, za działania nad jeziorem Rusałka w Poznaniu.

Na czym polegała jego inicjatywa? Rusałka to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku poznaniaków, choć skrywa ponurą przeszłość. Jezioro zostało wykopane podczas II wojny światowej przez polskich i żydowskich więźniów obozu pracy.

Fundacja Barak Kultury - działając edukacyjnie i artystycznie; robiąc m.in. spacery, warsztaty, marszobiegi pamięci - buduje symboliczny pomost między tragiczną przeszłością Rusałki, a jej obecną, istotną dla społeczności, rolą.

Kategoria: inne

W tej najbardziej pojemnej kategorii, w której mieszczą się wszelkie inne ciekawe działania na rzecz miasta i społeczności, kapituła postanowiła wyróżnić:

- Zespół studentów i naukowców Politechniki Śląskiej oraz Fundację Active Recovery - za miejską ścieżkę zdrowia w Gliwicach. - Dziękujemy za wyróżnienie projektu, który był wizją. Zazwyczaj uciekamy z miast do parków, do lasów. Chcieliśmy pokazać, że miasto może nas leczyć, może nam pomóc. Nie wszyscy mogą się z niego wydostać, jak np. seniorzy. W mieście tez mogą dbać o swoje zdrowie. Ścieżka zdrowia inspiruje do ruchu - mówiły Anna Szewczenko i Natalia Borusiewicz z Politechniki Śląskiej, które odbierały nagrodę.

Fot. Adam Stępień

Miejska ścieżka zdrowia w Gliwicach ma zachęcić do aktywnego zwiedzania miasta tak samo studentów jak i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pozwolić odkryć miasto przyjezdnym. Spacerowicze odwiedzają wyznaczone na mapie punkty, poznają historyczne ciekawostki.

- Tecla Architektura i Urbanistyka - za swoje realizacje w ramach wrocławskiego programu GrowGreen. To grupa, która współpracując z innymi architektami, zazielenia Wrocław. Jak? Na przykład zamieniając parkingi w parklety, a szare podwórka w wypełnione roślinnością miejsca spędzania czasu. Autorzy projektu chcą w ten sposób poprawić miejski mikroklimat.

- To był bardzo ciekawy projekt, bo eksperymentalny. Wprowadzaliśmy zieleń tam, gdzie normalnie nie udałoby się jej wprowadzić. Posadziliśmy drzewa na parkingach. Prace projektowe prowadziliśmy wspólnie z innymi mieszkańcami osiedla Ołbin. Wszystkie tkanki się łączą, sąsiedzkie życie kwitnie - mówili Dagmara Żelazny i Bartłomiej Święs.

- Ogrody Anny w łódzkiej Fuzji, za które odpowiada Echo Investment.

Ogrody Anny znajdują się w centrum wielofunkcyjnego projektu Fuzja, tworzonego przez Echo Investment na terenie zabytkowych zakładów włókienniczych Karola Schreiblera w Łodzi. Są współczesną interpretacją miejskiego dziedzińca - wielopokoleniowego, żywego i wypełniającego się różnorodnymi inicjatywami. - To miejsce, które ma szansę stać się najpopularniejszym obok Browarów Warszawskich - mówiła Karolina Prędota-Krystek, Head of Food and Beverage w Echo Investment.

***

Swoją prezentację pt. "Nie(ludzkie) przestrzenie" przedstawił Filip Springer.

Wyróżnienia indywidualne

Ale to nie koniec nagrodzonych! Kapituła postanowiła też przyznać wyróżnienia indywidualne.

Wędrują one do:

- Pawła Grobelnego, za projekt skweru na poznańskim Chwaliszewie. Skwer został zaprojektowany tak, by mimo niewielkich rozmiarów dało się po nim spacerować, a przestrzeń prezentowała się atrakcyjnie także z okien mieszkańców. - Ta nagroda jest dla mnie ważna, bo kryteria i założenia tego konkursu są mi bardzo bliskie - mówił Paweł Grobelny.

- Major Architekci, za Dom Wielopokoleniowy na wrocławskich Żernikach. Ich Dom to inwestycja na wrocławskim osiedlu Żerniki, która pod jednym dachem mieści lokale dla młodych rodzin, mieszkania wspomagane dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, stołówkę, sklepy, pomieszczenia klubowe. - Nie tylko my jesteśmy autorami. powstał dzięki burzy mózgów różnego pokolenia. Najważniejsze jest dla nas to, że budynek działa, ludzie są w nim szczęśliwi, a lista chętnych, by w nim zamieszkać, jest długa - mówią Anna i Marcin Majorowie.

Dom Wielopokoleniowy jest przykładem współczesnego podejścia do architektury senioralnej w ujęciu wielogeneracyjnym. Twórcom udało się osiągnąć to, co ważne w architekturze - połączyć świat racjonalny z emocjonalnym.

- Miasta stołecznego Warszawa za Plac Pięciu Rogów. Nagroda wędruje do Michała Olszewskiego, zastępcy prezydenta Warszawy oraz dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, Łukasza Puchalskiego. - Właśnie trwa sesja rady miasta, na której jesteśmy krytykowani m.in. za sadzenie drzew, bo "ograniczamy swobody kierowców" - rozpoczęła architektka miasta Warszawy Marlena Happach. Po czym dodała: - Ale nie poddajemy się. Na Placu Pięciu Rogów nie kończymy. Następna w kolejności jest m.in. ul. Chmielna.

Warszawski Plac Pięciu Rogów zdominowany był przez asfalt, dziś jest uporządkowaną przestrzenią, ożywioną przez zieleń, przygotowaną z myślą o pieszych. Chaotyczny parking dla kilkunastu aut zmienił się w miejsce tętniące miejskim życiem. Mógł wypełnić się ogródkami letnimi okolicznych kawiarni i restauracji, przechodniami czy osobami odpoczywającymi w cieniu drzew lub chłodzie fontanny.

- Liebrecht & wooD za Centrum Praskie Koneser. Nagrodę odebrała Magdalena Socorro-Czerwińska z Retail Operational Director Centrum Praskie Koneser.

Centrum Praskie Koneser przywróciło do życia zabytkowe budynki XIX-wiecznej Wytwórni Wódek „Koneser" i połączyło przestrzeń postindustrialną z żywą tkanką miejską. Na terenie Konesera przez cały rok odbywają się różnego rodzaju bezpłatne wydarzenia. Sercem obiektu jest otwarty dla wszystkich Plac Konesera. Praga-Północ zyskała nowe, przyjazne mieszkańcom oraz turystom oblicze.

- Anna Becker i Marlena Pilch z Projektzieleni.pl oraz Urząd Miasta w Bytomiu za park kieszonkowy Zielona Strefa Ulicy Katowickiej.

Agata Twardoch, która przyznała tę nagrodę, doceniła walkę o przestrzeń w trudnych warunkach. - Bytom jest pięknym miastem ze wspaniałą architekturą, jednak ostatnie lata są dla niego bardzo trudne. Świetnie, że dzieją się w nim także takie świetne rzeczy! – uzasadniała. Nowy park kieszonkowy przy ul. Katowickiej świetnie wpasował się w zastałe otoczenie śląskiego miasta.

Projektantki wykorzystały materiały z odzysku, wprowadziły zieleń, ciekawe akcenty graficzne i miejsca do odpoczynku w taki sposób, że projekt mimo nowoczesnego charakteru doskonale wpisuje się w przestrzeń starego bądź co bądź miasta.

***

Prace i inicjatywy uczestników konkursu oceniała kapituła w składzie: Przemysław Chimczak-Bratkowski (partner zarządzający w ThinkC), Joanna Erbel (socjolożka, działaczka miejska), Katarzyna Kuniewicz (Head of Residential Research w Otodom/obido w Grupie OLX), Agnieszka Labus (założycielka i prezeska Fundacji LAB60+), Radosław Ratajczak (ekspert z SHOPA Design & Strategy), Krzysztof Rogatka (urbanista, architekt krajobrazu), Tomek Rygalik (Studio Rygalik, Aalto University, DesignNature), Marta Skowrońska (socjolożka na W UAM), Marta Trakul (prezeska Fundacji Na Miejscu), Agata Twardoch (architektka i urbanistka, profesorka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej).