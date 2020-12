Niezwykłe okoliczności pozamykały w domach nauczycieli, uczniów i rodziców. Jak w takiej sytuacji zmieniła się perspektywa uczenia się i nauczania? Czy nauka matematyki jest przez to trudniejsza czy łatwiejsza? Tym tematem zajmujemy się podczas tegorocznej edycji Festiwalu Matematyki. Nasze spotkania także odbywają się w formule online. Rozmawiamy z ekspertami, nauczyciele dzielą się dobrymi praktykami. Głos oddajemy także rodzicom, na których niespodziewanie spadła rola osób wspierających i organizujących naukę swoich dzieci.



W tym roku bardziej niż zwykle zapraszamy matematykę do naszych domów. Jak to zrobić dobrze i skutecznie? Jak wesprzeć dzieci, jak pomóc im w samodzielnych spotkaniach z królową nauk?



„Gazeta Wyborcza” i mFundacja zapraszają w dniach 1-14 grudnia. Niech matma będzie z nami!