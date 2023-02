Socjologiczne dyrdymały. Jerzy Owsiak odpowiada na tekst Jana Radomskiego

Podczas Finału, dzięki temu, że działamy konsekwentnie, a nie od święta, że działamy nie w grupie naszej, ludzi pracujących w Fundacji, ale otwieramy przeogromny obszar działań oddolnych, zbieramy wspaniałe owoce. Ludzie, którzy grają dla nas, są aktywni w ogromnej ilości najróżniejszych działań lokalnych. Sposób organizacji Finału to absolutny majstersztyk logistyczny, który przekłada się na bardzo sprawnie przeprowadzone różne działania wolontariackie. Efekty naszego grania to, oprócz oczywistego łatania bolączek niezałatwionych przez system, to także działające przez cały rok programy medyczne i pomysłowość w naszym działaniu na przyszłość. Walka z sepsą jest wynikiem takiej właśnie całorocznej i dobrej, bo trwającej już od kilku lat, dyskusji między nami, lekarzami, a ratownikami medycznymi. Chcieliśmy się do tego Finału jak najlepiej przygotować i wiemy, że podstawowe cele, które sobie postawiliśmy, będą osiągnięte. Także wywody skierowane w stronę „kapitalizmu", czyli firm, przedsiębiorców, ludzi, którzy biorą udział w Orkiestrze - według autora artykułu - aby uspokoić sumienie, też idiotyczne, bo nieprawdziwe. Obserwujemy to bardzo dokładnie - nauczyliśmy się nie tylko my, ale także inni, odpowiedzialności społecznej biznesu i nie tylko tej w deklaracjach, ale konkretnych, corocznych działaniach. Widzimy, że te firmy nie tylko nasze działania traktują wyjątkowo.

Tworzenie takich treści z kanapy, zza biurka i momentami - wydaje mi się - z nudów, jest idiotyczne. W Polsce rodzi się nieludzko, w fatalnych warunkach i to my, działając przez jeden dzień w roku, w 100 proc. rozwiązaliśmy problem kobiet koczujących przy swoich dzieciach na podłogach sal oddziałów pediatrycznych. Kupiliśmy kilka tysięcy leżanek i ciągle je dokupujemy. Każdy program, a nawet większy zakup sprzętu medycznego, nie jest jednorazowym zrywem, ale ciągłym działaniem. „Gazeta Wyborcza" nagłaśnia akcję „Rodzić po ludzku". Moim zdaniem brakuje w niej codzienności, że nigdy nie będzie nudna, bo problem, aby rodzić po ludzku, jest cały czas. Nam się udało leżankami problem załatwić, zróbcie wszystko, aby rozwiązać Wasz flagowy problem. Dlatego kiedy wpadam na taki artykuł, już po tytule wiem, o czym on będzie. Kiedy jeszcze autor wzmiankuje, że lubi, ale naukowo wie coś, czego my nie wiemy, to tracę resztki zaufania do tego, w jaki sposób potrafi pisać o tych sprawach.

Na koniec – z socjologicznego punktu widzenia uruchomiliśmy machinę, która doskonale potrafi ludzi zjednoczyć przy każdej sytuacji wymagającej ludzkiej solidarności, jak chociażby ogromna, świetnie zorganizowana oddolna pomoc przy walce z koronawirusem czy związanej z wojną migracji Ukraińców do Polski i przez Polskę. To jest właśnie ten element konsekwentnych działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tylko dlatego pozwalam sobie na takie stwierdzenie, bo przeczytałem ten infantylny artykuł.

A my właśnie wjeżdżamy do Torunia na spotkanie z dużą firmą, aby rozmawiać z jej załogą o pracy zespołowej, motywacjach, realizowaniu nawet najskrytszych marzeń i budowaniu razem wielkich rzeczy. Na każdym takim spotkaniu widzę ludzi, którzy w 99 proc. spotkali się z tym, co robimy, i przekuwają to na swoją pracę, na swoje działania, na swoje życie, na coś, co definiuje ich we współczesnej Polsce.



List do Was wysyłam i wrzucam na swojego Facebooka.



