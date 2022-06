Włączmy wolną Białoruś do koalicji antyputinowskiej

Wariant pierwszy obstawiają USA, Wielka Brytania, Kanada, Polska i kilka państw środkowoeuropejskich. Za wariantem drugim są rządy Francji i Niemiec oraz część państw UE. Generalnie koalicja antyputinowska dzieli się wedle odpowiedzi na pytanie, czy Zachód ma interes w tym, by rzucać deskę ratunkową Putinowi i jego wizji postimperialnej Rosji.

Europejskie bóle fantomowe po imperium Kremla

Przyczyn, dla których część naszych sojuszników na Zachodzie nie może się pogodzić z końcem rosyjskiego imperium, jest kilka, ale często jest to kwestia „braterstwa dawnych imperiów", którego elementy – jak widać – wciąż nie zostały przezwyciężone. Część dawnych europejskich potęg kolonialnych nie jest w stanie uwolnić się od neoimperialnego bólu fantomowego – i nie może przestać myśleć, że co prawda trzeba zatrzymać Putina, ale należy utrzymać imperialną rolę Rosji. Ten sposób myślenia prezentowany jest w kategoriach troski o równowagę sił.

Pomijam kwestię, czy realizacja tego drugiego wariantu – tzn. uchronienie Rosji przed utratą postimperialnej pozycji – jest w ogóle możliwa. Po ujawnionych przypadkach putinowskiego ludobójstwa nie można już łatwo wrócić do rozmów z Kremlem. Polityka Putina doprowadziła do tego, że sprawy rozstrzygają się jak w połowie XX wieku – na polu bitwy, a nie w gabinetach dyplomatycznych i na konferencjach. Przywódcy Niemiec i Francji nie mają już możliwości „regulowania" skali działań wojennych po stronie ukraińskiej, gdyż w rzeczywistości to Anglosasi zdecydują ostatecznie, w jakim stopniu dozbrajać Ukrainę.

Jest więc tak: na stole leży scenariusz pierwszy – czyli osłabienie Rosji i wymuszenie na niej w powojennym okresie reform i dużych zmian systemowych. W tym wariancie szansę na rozwój bez nacisku Rosji mają też państwa, takie jak Białoruś czy Kazachstan. To jedna z najważniejszych różnic pomiędzy tymi wariantami. W wariancie drugim, czyli pomocy Rosji w utrzymaniu jej postimperialnej pozycji, nie ma miejsca na niepodległą Białoruś. W tym kontekście powstaje pytanie o jej miejsce na mapie nowej Europy.

Nie zostawiajmy Białorusi Putinowi

Ten problem można i należy rozstrzygnąć już teraz. Administracja prezydenta Joego Bidena szuka kolejnych kandydatów do koalicji antyputinowskiej w Azji i Afryce, tymczasem jeden kandydat do takiej koalicji znajduje się bardzo blisko linii frontu – w środku geograficznej Europy, graniczy z Rosją i Ukrainą.

REKLAMA

Białoruś nie powinna być „zostawiona" w tej wojnie po stronie Rosji. W sprawie białoruskiej kluczowe pytanie brzmi tak: „Po której stronie konfliktu jest dzisiaj Białoruś?". Białoruś rządzona przez Łukaszenkę jest w tej wojnie wspólnikiem Putina. Prawo międzynarodowe jest jednoznaczne: agresja na Kijów została przeprowadzona także z terytorium Białorusi. Z Białorusi były też poprowadzone liczne ataki rakietowe na Ukrainę. W momencie, kiedy Łukaszenka się zorientował, że Rosjanom nie idzie na wojnie najlepiej, cofnął się swoim zwyczajem kilka kroków, przycupnął i czeka na rozwój wypadków. Prawda jednakowoż jest dla niego nieubłagana – będzie on w przyszłości traktowany jako współodpowiedzialny za wybuch tej wojny. Zdecydował się pomagać Putinowi, mimo że społeczeństwo białoruskie – inaczej niż rosyjskie – nie popiera masowo ataku na Ukrainę – wynika to z badań opinii publicznej. Tylko kilka procent (maksymalnie 6) Białorusinów jest za udziałem Białorusi w wojnie po stronie Rosji, a zaledwie ok. 30 proc. popiera Rosję. Nie jest to dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę rosyjskiej propagandy na Białorusi. Przejawem niechęci Białorusinów do walki z Ukraińcami były chociażby przypadki antywojennej dywersji na białoruskich kolejach, jak zatrzymywanie pociągów.

Łukaszenka zdecydował się na wsparcie Putina, bo bał się o swoją skórę – majątek rodziny, pozycję itd. Tymczasem Putinowi w bitwie o Kijów poszło źle i w ten sposób jego aliant Łukaszenka znalazł się ze swoim wojennym kunktatorstwem na spalonym.

Wolna Białoruś jak wolna Francja generała de Gaulle'a

Ale Białoruś to nie Łukaszenka, a naród białoruski to nie własność dyktatora. Białorusini mogą się powoli orientować politycznie na swój własny nieputinocentryczny świat polityczny, który uformował się w trakcie wielu miesięcy protestów po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach w 2020 r. Mam na myśli zarówno przywódców białoruskich na emigracji, jak i opozycjonistów w więzieniach. Ludzie kultury na Białorusi i na emigracji, działacze społeczni, wielu duchownych i po prostu milcząca większość Białorusinów na Białorusi tworzą dzisiaj niezależną opinię białoruską, można założyć, że jest ona większościowa.

REKLAMA

Jest więc „inna", niełukaszenkowska i prawdziwa Białoruś. W tej wojnie faktycznie jest ona po stronie Ukrainy. W interesie Zachodu leży, by ta prawdziwa Białoruś stała się częścią koalicji antyputinowskiej – jak Francja Charles’a de Gaulle’a w trakcie II wojny światowej była po stronie koalicji antyhitlerowskiej. W interesie Polski, Litwy i innych państw regionu leży, by już teraz zdefiniować Białoruś jako państwo, którego terytorium w imieniu Putina rządzone jest przez Łukaszenkę, ale w istocie jest po jasnej stronie mocy. Trzeba już teraz przyjąć założenie, że po wojnie nowa Białoruś nie będzie już na usługach Rosji, bo w końcu uda się przetrącić neoimperialny kręgosłup Federacji Rosyjskiej.

Jeśli chcemy nowego demokratycznego ładu w Europie po wojnie, już teraz trzeba zainwestować więcej kapitału politycznego we wsparcie budowy „nowej Białorusi". Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu – upodmiotowienia Białorusi bez Łukaszenki – jest powstanie dojrzałych białoruskich instytucji politycznych na emigracji i stopniowe uznanie ich przez Zachód.

USA i tak nie mają już faktycznie relacji z Łukaszenką – w Mińsku nie ma już ani jednego amerykańskiego dyplomaty, w Waszyngtonie jest trzech Białorusinów w placówce. Podobnie nie funkcjonują relacje wielu państw Zachodu z reżimem Łukaszenki. Więc może czas przestać utrzymywać fikcję i zagrać na rozpad resztek potęgi imperialnej Rosji, której elementem jest satelicki status Białorusi? Protesty 2020 i 2021 r. doprowadziły bowiem do paradoksu: Białorusini upodmiotowili się jako społeczeństwo, chociaż ostatecznie stracili kontrolę nad swoim państwem.

Instytucje Białorusi na uchodźstwie

Po 2020 r. powstało emigracyjne Biuro Swiatłany Cichanouskiej. Ten zlokalizowany na Litwie ośrodek reprezentacji politycznej Białorusinów jest faktycznie swego rodzaju biurem prezydenta Białorusi – jednak nie zostało to dopowiedziane.

REKLAMA

W Warszawie powstał Narodowy Zarząd Antykryzysowy. To ciało skupia urzędników, społeczników i doświadczonych dyplomatów – faktycznie jego liderem jest Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi. Zarząd Antykryzysowy można uznać za rodzaj rządu białoruskiego na emigracji – jednak i w tym wypadku Zachód nie zdecydował się na takie postawienie sprawy. NZA uznaje zwierzchnictwo Cichanouskiej i jej legitymację do reprezentowania Białorusi.

Wolna Białoruś ma także Radę Koordynacyjną – to ciało, które przypomina prowizoryczny parlament, skupia między innymi Swietłanę Aleksiejewicz i Marię Kalesnikawą (ta druga w tej chwili jest uwięziona).

Te trzy polityczne byty nowej Białorusi na emigracji współpracują ze sobą – choć są też elementy konkurencji pomiędzy nimi. Najważniejszy problem polega na tym, że w cieniu zainteresowania Zachodu wojną Rosji przeciw Ukrainie uwaga poświęcana Białorusi jest mniejsza, a instytucje białoruskiej reprezentacji politycznej słabną. Powinno być odwrotnie – Białorusini na emigracji powinni dostać jasny sygnał, że czas się zorganizować, dokończyć kształtowanie instytucji białoruskich za granicą i uznać, że istnieje prowizoryczny system władz wolnej Białorusi: prezydent, rząd i parlament. W rzeczywistości wszystkie te moduły są już gotowe – czas jedynie dopiąć konieczne szczegóły i udzielić im wsparcia. Takie podejście jest korzystne nie tylko dla Zachodu, lecz także dla społeczeństwa białoruskiego, które należy ochronić przed odium, jakie na nie spada z powodu udziału w wojnie, w którą wpędził je Łukaszenka.

Armia wolnej Białorusi walczy na Ukrainie

Drugim krokiem do faktycznego wejścia Białorusi do koalicji antyputinowskiej powinno być pokazanie, że Białoruś nie wspiera militarnie Putina, ale walczy po stronie wolnej Ukrainy. Także w tej kwestii wiele się już zdarzyło, trzeba tylko usankcjonować rzeczywistość. W Ukrainie walczy przecież Legion Kalinowskiego (Samodzielny Batalion Białoruski), który składa się z około tysiąca żołnierzy i oficerów. W trakcie organizowania są kolejne białoruskie formacje w Ukrainie. Swiatłana Cichanouska powinna publicznie w imieniu wolnej Białorusi odebrać przysięgę od wojska białoruskiego w Ukrainie i tym samym pokazać, po której stronie w obecnej wojennej rozgrywce jest Białoruś.

Trzecim krokiem w grze o wolną Białoruś powinna być wielka akcja informacyjna skierowana do społeczeństwa białoruskiego z jednym prostym przekazem: Łukaszenka pakuje was w nie waszą wojnę, która grozi Białorusi hańbą na dekady.

W najbliższych miesiącach może dojść do takiej sytuacji, że jeśli Putin będzie przejściowo wygrywał, to represje wobec społeczeństwa obywatelskiego będą na Białorusi coraz bardziej surowe. Będą spadały przede wszystkim na ostatnich białoruskich działaczy politycznych, którzy nie siedzą więzieniach. Nie można więc poszerzać Łukaszence sfery komfortu. Jeśli będzie widział, że jest już realna nowa Białoruś i faktyczna alternatywa dla niego, i jeśli będzie czuł, że po wojnie czeka na niego miejsce obok Putina na ławie oskarżonych, będzie zmuszony do kalkulowania każdego kroku.

Oczywiście, nowe instytucje białoruskie na Zachodzie nie zyskają od razu wsparcia takich państw jak Francja, Niemcy czy Włochy (obym się mylił), jednak utrudnią aktywność Łukaszence – będzie musiał działać tak, by swoim ostatnim cichym patronom na Zachodzie i zniecierpliwionym przywódcom niektórych państw w Unii nie dawać najmniejszego pretekstu do mówienia: „Amerykanie mieli rację, stawiając na Cichanouską". Będzie więc musiał miarkować represje wobec Białorusinów w kraju.

Bez Białorusi i Ukrainy nie ma "ruskiego miru"

Wśród fundamentów wojny rosyjskiej przeciw Ukrainie jest ideologia świata rosyjskiego – „ruskiego miru". W sensie terytorialnym jego trzon stanowią trzy państwa: Ukraina i Białoruś w sojuszu z Rosją. Stawką wojny z punktu widzenia Rosji jest ujarzmienie Ukrainy – tymczasem na drugi plan ucieka sprawa białoruska.

W istocie Białoruś jest najbardziej zapomnianym aktywem Zachodu w tej wojnie. Trzeba szukać aliantów na całym świecie. Złamanie reżimu putinowskiego staje się oczywistym celem kluczowych graczy koalicji antyputinowskiej. Wystarczy kilka kroków politycznych i nieco politycznej wyobraźni, by Białoruś była może jeszcze słabym, ale symbolicznie kluczowym członkiem koalicji antyputinowskiej.

W poszerzonej wersji tekst ukaże się w języku angielskim w letnim numerze czasopisma „New Eastern Europe", wydawanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.