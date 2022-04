Jest Wielki Tydzień. Katolicy znad Wisły ubiorą się w najlepsze ciuchy, wsiądą do samochodów i pojadą do kościołów rozważać mękę i śmierć Jezusa. Będą płakać, gdy w Wielki Piątek kantorzy donośnym głosem odśpiewają "Boże mój, czemuś mnie opuścił". W Wielką Sobotę zapakują koszyki ze święconkami. W Wielkanoc, skoro świt, radosnymi głosami zaśpiewają pieśń o zwycięzcy śmierci, który wychodzi z grobu.

W tym samym czasie na granicy z Białorusią od kilku dni leży nieprzytomny, 16-letni Jemeńczyk. Przyjechał tu w grupie, próbował dostać się na Zachód. Jest po stronie białoruskiej. Aktywiści i przyjaciele oceniają, że można go jeszcze uratować, ale musiałby zostać wpuszczony do Polski i przewieziony od razu do szpitala.