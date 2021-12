Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

kończy się najtrudniejszy rok w historii „Wyborczej", a zaczyna najbardziej nieprzewidywalny. Ale dzięki Państwu patrzymy w przyszłość z nadzieją.

Najtrudniejszy, bo naznaczony niszczącym konfliktem z zespołem „Wyborczej" wywołanym przez Zarząd Agory. Zdajemy sobie sprawę, że nikogo nie obchodzą awantury w rodzinie, ale tylko odwołując się do Państwa solidarności, mogliśmy ochronić kadrową, organizacyjną i finansową niezależność „Wyborczej".

Obecnie Agora Holding zaakceptowała przedstawiciela redakcji do zarządu. To dobry znak - trwa proces jego powołania. Niestety, ciągle nie dokooptowała do swego grona Redaktora Naczelnego Adama Michnika. Nieznane są też zamiary Zarządu w sprawie, która była zarzewiem konfliktu, tj. łączenia nas z Gazeta.pl. Wyborcza ma też nowego wydawcę - Wojciecha Bartkowiaka. Dotychczasowy został niesprawiedliwie zwolniony, co jest wizerunkowym i biznesowym błędem. W następstwie tej decyzji Redaktorzy Naczelni złożyli wobec Zarządu wotum nieufności, co oznacza, że będą współpracować z nim tylko w zakresie podyktowanym dobrem „Wyborczej".

Mimo to mamy nadzieję, że nowy rok ostudzi konflikt i nie będziemy zmuszeni ponownie odwoływać się do Państwa, bo ktoś próbuje decydować o nas bez nas. O nas, czyli o Was - bo „Wyborcza to Wy", to wspólny depozyt Czytelników. Jurkowi Wójcikowi dziękujemy za 28 lat wspólnej pracy dla „Wyborczej". Ufamy, że uda się nam nawiązać współpracę na nowych zasadach.

Dziennikarstwo przede wszystkim

Mimo tych problemów w 2021 roku odnieśliśmy liczne dziennikarskie sukcesy. Doceniło to jury najważniejszego branżowego konkursu Grand Press - redakcja „Wyborczej" zdobyła w tym roku aż sześć nagród!

Tropiliśmy nadużycia wrocławskich policjantów, którzy zamęczyli młodego Ukraińca, oraz bezduszność służb granicznych, które wyrzucały uchodźców do lasu. Zdemaskowaliśmy karierę Daniela Obajtka, którego kryła prokuratura ministra Ziobry. Ujawniliśmy matactwa premiera Mateusza Morawieckiego, który zbił fortunę na pokątnym handlu kościelnymi nieruchomościami. Obnażyliśmy kłamstwa państwa PiS po głośnym wypadku premier Beaty Szydło. Tragikomiczną puentą tego niekończącego się serialu był opis obyczajów prezesa TVP, który telewizyjne służby zamienił w służbę domową. Wzięliśmy udział w największym międzynarodowym śledztwie dziennikarskim w historii, „Pandora Papers". Dzięki Fundacji „Gazety Wyborczej" stworzyliśmy pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej program finansowania dziennikarstwa śledczego „Prawda ma taką moc". Wraz z innymi redakcjami broniliśmy TVN i wszystkich wolnych mediów.

8.09.2021 r., Warszawa. Redakcja 'Gazety Wyborczej', Wyborcza.pl Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Ponad 280 tys. prenumerat

Liczba naszych cyfrowych prenumerat przekroczyła już 280 tys., co po raz kolejny lokuje nas w europejskiej czołówce („Wyborcza" zorganizowała pierwszą międzynarodową konferencję o cyfrowych subskrypcjach, w której wzięli udział przedstawiciele gigantów takich jak „Financial Times" czy Patronite.pl).

Jesteśmy też w Polsce liderem na rynku opiniotwórczej prasy drukowanej. Dziękujemy! Zaufanie i finansowe wsparcie, jakie otrzymujemy od Państwa, traktujemy jako zobowiązanie.

* W odpowiedzi na przejęcie prasy regionalnej przez Orlen w 2021 r. otworzyliśmy nowe redakcje lokalne w Rybniku, Zakopanem, Wałbrzychu, Kaliszu, Koszalinie i Elblągu. Myślimy o kolejnych redakcjach. Dziś nasi dziennikarze przygotowują informacje z 33 polskich miast. * Zaciągnęliśmy publiczne zobowiązanie poprzez ogłoszenie „Deklaracji klimatycznej".

* Rozszerzyliśmy międzynarodową współpracę: od kilku lat publikujemy teksty naszych europejskich partnerów z LENA („Die Welt", „Le Figaro", „La Repubblica", „Le Soir", „El Pais", „Tages-Anzeiger", „Tribune de Genève"). Od niedawna, dzięki umowie z „The New York Times", możecie Państwo każdego dnia czytać na Wyborcza.pl najciekawsze teksty przygotowane przez najważniejszą amerykańską redakcję.

Newsroom 'Gazety Wyborczej'. Warszawa, 8 września 2021 Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

* I wreszcie staramy się pomagać w Państwa imieniu w bezpośredni sposób. Przekazaliśmy ponad 100 tys. zł na pomoc uchodźcom w Usnarzu Górnym, a łącznie na akcje charytatywne przekazaliśmy w 2021 r. ponad pół miliona złotych!

2022 r. - nadzieja

Nadchodzący rok to wielka niewiadoma. Czy pandemia w końcu wyhamuje? Co czeka polską gospodarkę? Czy ceny mieszkań przestaną szaleć? Czy wolne media się obronią? Czy demokratyczna opozycja odsunie od władzy PiS? Czy Putin zaatakuje Ukrainę? Czy mikroczipy Elona Muska postawią na nogi osoby z uszkodzeniami rdzenia kręgowego?

Nie znamy odpowiedzi. A życie zapewne nas zaskoczy jak w 2021 roku, kiedy kilka dni po sylwestrze oglądaliśmy coś, co wydawało się niemożliwe - atak tłumu na Kapitol.

Życzmy sobie w nowym roku jak najmniej takich niespodzianek. Jeśli się jednak zdarzą, dziennikarze „Wyborczej" będą na miejscu i poszukają ich głębszego sensu i skutków.

Ufamy, że dla społeczności „Wyborczej" i dla polskiej demokracji to będzie dobry rok.

Wszystkim Białorusinom, uwięzionym dziennikarzom i działaczom demokratycznym, w szczególności Andrzejowi Poczobutowi, który prawie rok spędził w więzieniu, życzymy wolności.

Życzymy Państwu w nowym roku spełnionych nadziei!

Wojciech Bartkowiak, dyrektor wydawniczy; Jarosław Kurski, I zastępca redaktora naczelnego