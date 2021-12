Zwykle te dwa zjawiska są rozłączne i jedno daje się leczyć drugim. To znaczy – gdy gospodarka rośnie zbyt wolno, można ją pobudzić, luzując politykę pieniężną lub fiskalną i godząc się, że ceną będzie niewielki wzrost inflacji. Gdy inflacja jest zbyt wysoka, można wykonać manewr odwrotny, wiedząc, że doprowadzi to do nieznacznego obniżenia tempa wzrostu. Gdy jednak inflacja jest zbyt wysoka, a jednocześnie tempo wzrostu PKB niskie, polityka makroekonomiczna znajduje się w pułapce, a wyjście z niej wymaga radykalnych działań, które na krótką metę mogą być bardzo nieprzyjemne – na przykład drastycznego podniesienia stóp procentowych.

Nie wiemy, kto prognozę sporządził i na jakim oparł się modelu ekonomicznym. Wydaje się, że prognoza ta ma pomóc PiS-owi podjąć decyzję, czy rozpisać w roku przyszłym przedterminowe wybory, czy czekać do jesieni 2023 roku, gdy sytuacja gospodarcza może być znacznie gorsza niż obecnie. Spekulacje polityczne pozostawmy na boku, a zastanówmy się, czy rzeczywiście jesteśmy skazani na znaczne obniżenie dynamiki gospodarczej, inflację i jakie są tego przyczyny.

PiS i dobra koniunktura

Światowy kryzys finansowy spowodował, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, które w pierwszych pięciu latach po wejściu do Unii Europejskiej wynosiło 5,1 proc., w latach 2009-2013 spadło do 2,7 proc. Spadek dynamiki powoduje lawinowe skutki dla stabilności budżetu i dla nastrojów społecznych. Popyt wewnętrzny zwykle kurczy się bardziej niż PKB, co sprawia, że wpływy z VAT spadają, rośnie bezrobocie, a jednocześnie płace realne spadają lub rosną nieznacznie, a tym samym zmniejsza się baza podatkowa PIT i wpływy do ZUS. Te wszystkie nieprzyjemne zjawiska przypadły na okres rządów Platformy Obywatelskiej, która mimo wszystko potrafiła wygrać w roku 2011 wybory.

Sytuacja zaczęła się ona poprawiać w roku 2014, gdy wzrost PKB wyniósł 3,4 proc., a rok później – był to rok wyborczy – 4,2 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2013-2015 spadła o blisko 600 tys., a dochód realny do dyspozycji w gospodarstwach domowych w roku 2015 wzrósł o 4,1 proc.

Co więcej, w roku 2015 Polska miała gospodarkę zrównoważoną. Komisja Europejska cyklicznie sporządza raport (tzw. Alert Mechanism Report) pokazujący stan nierównowagi poszczególnych krajów członkowskich. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że dany kraj jest nadmiernie dotknięty zakłóceniami równowagi, informuje o tym inne instytucje unijne i na podstawie wniosku Komisji Rada Europejska może zalecić podjęcie działań naprawczych. W raporcie sporządzonym w lutym 2015 roku Polska wraz z dziewiątką innych krajów znalazła się w elitarnym klubie gospodarek niezagrożonych nierównowagą.

PiS miał więc szczęście rządzić w okresie wyjątkowo dobrej koniunktury, stabilnej gospodarki i zasobnego budżetu. Dobra też była sytuacja na rynkach zagranicznych. Unia Europejska, pokaleczona w kryzysie strefy euro, wpompowała w inwestycje kilkaset miliardów euro, odzyskując wysoką, jak na bogate kraje, dynamikę. Oczywiście wszystko zmieniła pandemia, ale to nie ona jest główną przyczyną zbliżających się problemów gospodarczych.

Rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego postanowiły wykorzystać wszystkie owoce dobrego stanu gospodarki, nie przejmując się przyszłością. W efekcie spadała stopa inwestycji, a wzrost gospodarczy był w coraz większym stopniu pobudzany konsumpcją. Udział nakładów inwestycyjnych brutto sektora prywatnego w produkcie krajowym brutto, który w ostatnim roku rządów PO-PSL wyniósł 15,2 proc., w pierwszym roku rządów PiS spadł do 13,3 proc., a w kolejnych wyniósł: 12,2 proc., 11,7 proc., 12,1 proc. i 8,6 proc.

Powyższe wskaźniki dotyczą wielkości „brutto". Są to zarówno inwestycje odtworzeniowe (wymiana zużytych maszyn i urządzeń, remonty hali itd.), jak i nowe. Tych ostatnich było stanowczo za mało.

Rząd próbował ratować sytuację inwestycjami publicznymi, których udział w PKB nieznacznie wzrósł – z 4,9 proc. w roku 2015 do 6,2 proc. w roku 2019 i 2020, ale efektywność inwestycji publicznych (rządowych i samorządowych) jest znacznie niższa niż prywatnych. To znaczy – w mniejszym stopniu przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy, który jest najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Niektóre inwestycje państwa – jak przekop mierzei czy budowa bloku energetycznego w Ostrołęce – były czystym marnotrawstwem, choć wydane tam środki figurują w statystykach GUS.

Żadnej istotnej reformy

Inwestycje prowadzone przez firmy zwiększają potencjał produkcyjny. Gdy jest ich niewiele, potencjał rośnie nieznacznie, a tym samym bardzo wolno rośnie wydajność. Gdy jednocześnie rząd podsycał konsumpcję – wydatkami socjalnymi, stymulowaniem wzrostu płac poprzez podwyżki płac minimalnych, tanimi kredytami (to skutek polityki NBP), wybuch inflacji był tylko kwestią czasu.

Wiele działań rządu zniechęcało do inwestowania w Polsce. Wprowadzone zostały specjalne podatki w sektorze bankowym i w handlu, rząd nacjonalizował banki i przedsiębiorstwa energetyczne, przede wszystkim zaś podważył stabilność sądownictwa. Jeżeli mimo wszystko inwestycje zagraniczne napływały, wynikało to z potencjału polskiego rynku oraz wciąż taniej siły roboczej. Gdy Mateusz Morawiecki został wicepremierem, a potem premierem, oskarżał poprzednie rządy o to, że przekształciły Polskę w kraj peryferyjny, w którym nie powstają innowacje, a jedynym magnesem wabiącym inwestorów są niskie płace. Jego sztandarowym hasłem było: „więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce". Gdy został szefem rządu, dopłacał zagranicznym koncernom, by zechciały w Polsce inwestować.

Przez sześć lat rząd nie przeprowadził żadnej istotnej reformy, która poprawiłaby funkcjonowanie firm, nie podjął też żadnych działań długofalowych, które w jakimkolwiek stopniu odpowiadałyby na wyzwania, z jakimi będziemy zmuszeni się mierzyć: starzeniem się społeczeństwa, niskim poziomem usług publicznych (służby zdrowia, edukacji), dziurawym systemem emerytalnym. Niemal 100 proc. działań rządu podporządkowane było utrzymaniu bieżącego poparcia wyborców.

Pesymistyczna prognoza sporządzona na zlecenie premiera świadczy o tym, że nie stracił on kontaktu z rzeczywistością. Co prawda jego publiczne wypowiedzi to czysta propaganda, jak sztukmistrz w cyrku nieustannie wyjmuje króliki z kapelusza, ale w zaciszu gabinetu omawia ze swoimi współpracownikami rzeczywiste problemy. Świadczą o tym także ujawniane maile Michała Dworczyka, który skarży się, że jego koledzy z rządu są głupi, niekompetentni i nieuczciwi.

Ale premier i jego najbliższy współpracownik z tą wiedzą nic nie robią. Właściwie powinni jak węgierski niegdyś premier Ferenc Gyurcsány powiedzieć: „Kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem (…). Nic nie robiliśmy w ciągu czterech lat. Nic. Nie możecie mi podać ani jednego poważnego działania rządowego, z którego moglibyśmy być dumni, poza tym, że na końcu odzyskaliśmy władzę z gówna".

Nie zdziwię się, gdy kolejny ujawniony mail Dworczyka będzie zawierał podobne zdania. Morawiecki wie, że w kapeluszu kończą mu się króliki. Fundusze unijne, na które liczył, przyjdą z opóźnieniem, a być może ich strumień będzie znacznie węższy niż w przeszłości, gdy zasada pieniądze za praworządność wejdzie w życie. Samą propagandą nie rozwiąże coraz bardziej poważnych problemów, przed którymi stoi Polska i z których wiele wynika z zaniechań lub co gorsza absurdalnych działań PiS.