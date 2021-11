Drodzy,

w wydaniu „Gazety Wyborczej" z 25 listopada 2021 opublikowany został manifest Adama Michnika i Jarosława Kurskiego. Nie jest naszą intencją toczenie polemik i pisanie kolejnych ripost, ale przekazanie Wam – najważniejszym osobom w tej organizacji, jej Pracownikom – informacji dla nas kluczowych.

W manifeście czytamy o potrzebie obrony demokracji, wolności i niezależności redakcyjnej. Zapewniamy Was, iż my również podzielamy te wartości. Nie zgadzamy się więc, by były fasadowo wykorzystywane. Jesteśmy zdumieni, że w historycznym tytule, jakim jest „Gazeta Wyborcza", używa się wielkich słów, by bronić pozycji jednego kolegi.