Nie znamy żadnego zarzutu wobec Jerzego Wójcika (tryb rzekomego zwolnienia dyscyplinarnego jest tu wygodnym parawanem), znamy natomiast jego zasługi, zwłaszcza z ostatnich lat, kiedy wyprowadził "Wyborczą" z głębokiej zapaści, czyniąc ją jednym ze światowych liderów cyfrowej transformacji tradycyjnych mediów.

Ale nie to jest sednem sprawy: zarząd próbuje fałszywie przedstawiać swoje działania jako rozwiązywanie konfliktu personalnego. To manipulacja. Atakowanie wydawcy „Wyborczej", czemu prezes Agory poświęca się sumiennie od kilku miesięcy, to zamach na niezależność całej redakcji. Wydawca jest bowiem nie tylko gwarantem jej finansowego bezpieczeństwa, ale strażnikiem jej misji w takim samym stopniu jak redaktor naczelny. To na nich opiera się dziś wiarygodność całego zespołu gazety i jego odporność na polityczne, biznesowe i korporacyjne naciski. To on współdecyduje, czy wzmacniamy niezależne dziennikarstwo w czasach, kiedy jest ono miażdżone przez machinę PiS-owskiej władzy, czy poprawiamy za wszelką cenę wynik spółki.