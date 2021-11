Oto tezy z dwóch wystąpień.

Polityk A: Kraje ościenne chcą nam narzucić swoją wolę, wyciągając na nasze ulice demonstrantów. Ale te protesty to sprawka obcych sił, a nie objaw społecznego niezadowolenia. Jako państwo i naród zginiemy, jeśli ulegniemy tej presji. Stoczymy się po równi pochyłej. Będziemy więc bronić naszej suwerenności. Nie oddamy naszego kraju w ręce bandytów i złodziei. Dziękuję bohaterskim żołnierzom naszej armii, którzy pilnują porządku.

Polityk B: Opozycja mówi, że będzie obalać ten rząd przy pomocy ulicy i zagranicy, co jest łamaniem prawa. Nie znam na świecie przykładu opozycji, która o sobie mówi, że jest totalna i odwołuje się do interwencji zagranicznej. A zagranica robi wszystko, by doprowadzić do upadku obecnego rządu w naszym kraju. Ale to się nie uda, bo jesteśmy silni gospodarczo i w żadnym razie nie mamy zamiaru się poddawać, gdyż jest wielką degradacją narodu, gdy mu się zmienia rządy.