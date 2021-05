Autor jest profesorem politologii Uniwersytetu SWPS.

Nie ma w tej chwili szans na zmianę reżimu białoruskiego na demokratyczny. Opozycja chciała obalić Łukaszenkę, nie udało się, teraz Łukaszenka bierze odwet na opozycji. Z powodu represji i pandemii kraj jest kompletnie izolowany, a tak zwany „Zachód" – czyli Unia Europejska i kraje NATO – jest bezradny. Opinia publiczna jednak oczekuje nałożenia surowych i dotkliwych sankcji, ukarania reżimu i jego oprawców – czegokolwiek, aby pokazać, że jednak nie jesteśmy bezsilni.

Unia to zrobiła – jednym pociągnięciem ręki de facto zlikwidowała narodowego przewoźnika Białorusi, Belavię, która już nie ma gdzie latać. To dość niespodziewana i dotkliwa kara dla reżimu, która jednak represji nie powstrzyma, bo reżim może je stosować selektywnie i potajemnie. Rada Europejska nie będzie mogła po każdym aresztowaniu działacza opozycji podejmować decyzji o nowych sankcjach.

Sprawiedliwość międzynarodowa ślepą uliczką

Działacze opozycji i niektórzy prawnicy upatrują teraz nadziei w Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK) i w czymś, co się nazywa „jurysdykcją uniwersalną". Białoruś nie jest sygnatariuszem MTK, wobec czego jej obywatele podlegają ściganiu tylko, jeśli popełniają zbrodnie w innych krajach.

Teoretycznie Rada Bezpieczeństwa ONZ mogłaby objąć Białoruś jurysdykcją MTK, ale Rosja z całą pewnością zablokowałaby to wetem albo sama, albo razem z Chinami.

Ostatnio sędziowie MTK sami rozszerzyli swoje kompetencje na masowe deportacje Rohingya z Mjanmy (Birmy) do Bangladeszu. Tak jak Białoruś Mjanma nie jest sygnatariuszem MTK, ale sędziowie argumentowali, że skoro wojsko Mjanmy wypędzało na masową skalę Rohingya do Bangladeszu, a ten ostatni jest sygnatariuszem MTK, to zbrodnia jest transnarodowa i podlega ich jurysdykcji jako zbrodnia przeciwko ludzkości.

W przypadku Białorusi jednak nie ma masowych deportacji przez granice, a represje wobec opozycji trudno zakwalifikować jako „szeroki albo systematyczny atak na ludność cywilną", co jest wymagane, aby je uznać za zbrodnię przeciwko ludzkości. W 2015 roku prokuratura MTK zaprzeczyła jakoby ataki snajperów, pobicia i porwania protestujących na Majdanie w Kijowie w 2014 roku były taką zbrodnią, choć uznała je też za poważne naruszenia praw człowieka i za przesadną przemoc ze strony organów państwa.

Każdy kraj może to ścigać na własną rękę

W tej sytuacji zostaje tylko owa „uniwersalna jurysdykcja". Kryje się za tym koncepcja, zgodnie z którą pewne czyny są tak odrażające i powszechnie uznane za zbrodnie, że wymiar sprawiedliwości każdego kraju może je ścigać na własną rękę, nawet jeśli miały miejsce gdzie indziej. Większość państw wymaga jednak, aby zbrodnia miała związek z krajem, w którym ściga się sprawcę.

W Niemczech jest to obecnie możliwe, jeśli sprawca przebywa na terenie Niemiec – tak toczyły się procesy przeciwko liderom milicji ze wschodnich obszarów Demokratycznej Republiki Konga, którzy kierowali swoimi ugrupowaniami z terenu Niemiec. Obecnie w Niemczech trwa proces domniemanych oprawców opozycjonistów syryjskich, którym udało się przeniknąć do Niemiec w charakterze uchodźców i tu zostali rozpoznani przez niektóre swoje dawne ofiary, które też otrzymały azyl w Niemczech. W wielu krajach na świecie sądzono też sprawców ludobójstwa w Rwandzie, bo te kraje nie chciały ich przekazać władzom Rwandy z obawy, że nie czeka ich tam uczciwy proces. Czasami taki proces można prowadzić nawet pod nieobecność oskarżonego: tak Holandia sądziła Rosjan odpowiedzialnych za zamach na lot MH17 w 2014 roku nad wschodnią Ukrainą.

Ten mechanizm można też stosować w Polsce wobec sprawców tortur na Białorusi, bo zarówno Białoruś, jak i Polska, ratyfikując Konwencję ONZ przeciwko torturom, zobowiązywały się do karania sprawców tortur znajdujących się na ich terytoriach.

Problem polega tylko na tym, że trudno będzie zatrzymać sprawców – dotąd nikt z oprawców reżimu białoruskiego nie uciekł do kraju UE. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii miał ten sam problem: osoby, które nakazał aresztować, ukrywały się albo chroniły się wśród ludności cywilnej tak, że każda próba ich siłowego zatrzymania musiała się skończyć masakrą cywilów. Wtedy Trybunał zaczął stosować tajne nakazy aresztowania – podejrzany dowiadywał się o tym, że jest poszukiwany, dopiero po aresztowaniu. Jest to bardzo ostre narzędzie, budzące wątpliwości, jeśli chodzi o prawa człowieka i przejrzystość procedur karnych, i w wielu krajach napotkałoby ono na przeszkody konstytucyjne. Ale i tak najskuteczniejsze jest nie wtedy, kiedy stosują je państwa, lecz instytucje od państw niezależne.

Aby to zrozumieć, konieczna jest krótka wycieczka w przeszłość.

Spisujmy czyny i rozmowy, jak w czasach NRD

W czasach zimniej wojny powstał w RFN specjalny ośrodek dokumentujący zbrodnie państwowe NRD: strzelanie do uciekinierów, torturowanie więźniów i inne ciężkie naruszenia praw człowieka. Władze RFN mogły to udokumentować tylko na podstawie zeznań ofiar, uciekinierów i przemycanych na zachód dokumentów. Złote czasy tego Centralnego Ośrodka Dokumentacji Administracji Wymiaru Sprawiedliwości Krajów Związkowych w Salzgitter nastały po 1990 roku, kiedy jego dokumentacja posłużyła jako materiał dowodowy w procesach dotyczących enerdowskiego bezprawia.

Wcześniej często wyśmiewano w Niemczech tę instytucją jak przykład bezzębnej polityki symbolicznej. O tym, że Salzgitter spełnił swoją rolę, przekonałem się dopiero, kiedy czytałem akta o negocjacjach bilateralnych, w których strona enerdowska z nużącym wręcz uporem domagała się likwidacji ośrodka. Cień Salzgitter towarzyszył wszystkim negocjacjom niemiecko-niemieckim aż do upadku NRD.

Inteligentne sankcje – skuteczne, choć niewidoczne

Tworzenie dziś drugiego Salzgitter tylko w jednym z krajów UE byłoby jednak mało skuteczne, bo taki ośrodek szybko padłby ofiarą bilateralnych targów. Wyobraźmy sobie skrajny przykład: szef białoruskiego KGB zostaje aresztowany podczas urlopu w Kłajpedzie na mocy tajnego nakazu aresztowania takiego ośrodka na Litwie. W ciągu kilku godzin albo dni represje wobec litewskiej ludności na Białorusi, porwanie litewskich obywateli jako zakładników i inne retorsje osiągnęłyby rozmiary, które zmusiłyby władze litewskie do cofnięcia się.

Inaczej sprawa wyglądałaby, gdyby taki ośrodek powstał w ramach UE i tym samym zostałby wyjęty spod wpływu stosunków bilateralnych. Żaden pojedynczy rząd sam nie miałby władzy nad takim ośrodkiem, wobec czego dwustronne retorsje wobec niego byłyby bezcelowe. Nad każdym, który dopuszcza się niecnych czynów wobec opozycjonistów, wisiałby niewidoczny miecz Damoklesa: sprawca nigdy nie wiedziałby, czy wyjeżdżając poza granicę Białorusi, nie zostanie aresztowany i błyskawicznie przekazany w ręce sądu, który jest całkowicie niezależny od państwa, które przekazało podejrzanego, i zupełnie niezależny od Białorusi. Białoruski reżim musiałby wtedy naciskać nie na Litwę albo jedno z państw UE, lecz na całą UE, od której ów trybunał też byłby jednak niezależny.

Ale nawet gdyby w państwach UE obawy przed tajnymi aktami oskarżenia były nie do przezwyciężenia, to taki mechanizm wspólnego stosowania „uniwersalnej jurysdykcji" może mieć sens. Wtedy taki ośrodek może maksymalnie upublicznić swoją działalność. Każdy sprawca tortur już nazajutrz dowiedziałby się, że toczy się przeciw niemu śledztwo, i nawet jeśli odmawia udziału w nim (co zapewne byłoby regułą), to i tak czeka go opublikowanie zarzutów, ujawnienie nazwiska i międzynarodowy nakaz aresztowania.

Nie mam złudzeń: w ten sposób nie doprowadzimy oskarżonych przed oblicze sądu. Zwiększymy jednak ryzyko i koszty, jakie płacą za swoje czyny, oraz sprawimy, że nabiorą wątpliwości, czy faktycznie są bezkarni. Nawet jeśli dojdzie na Białorusi do politycznej zmiany i nowa władza uchwali amnestię, to i tak nie będzie ona skuteczna wobec jurysdykcji uniwersalnej. UE raczej nie porwie samolotu dlatego, że na pokładzie jest sprawca zbrodni (choć Stany Zjednoczone robiły to wielokrotnie), ale jeśli jego samolot z powodu awarii albo złej pogody ląduje gdzie indziej, niż zaplanowano, jego bezkarność może się niespodziewanie skończyć.

Kiedy sprawcy sami zgłaszają się do sądu

I tylko o to chodzi. Tworząc taki niezależny mechanizm, przyczynimy się do powstrzymania represji w sposób znacznie skuteczniejszy, niż mogłaby to zrobić Rada Europejska czy którykolwiek rząd kraju członkowskiego UE. Trybunał dla byłej Jugosławii nie zapobiegł zbrodniom i wielu sprawców pozostawił bez kary, ale kiedy na początku swojej działalności urządzał publiczne wysłuchania, a potem zaczął wystawiać tajne nakazy aresztowania, ci, których oskarżył, zaczęli się ukrywać. Musieli wydawać więcej na swoją ochronę i nie mogli już kandydować w wyborach. Niektórzy zmieniali zawód, miejsce zamieszkania, kraj, przebierali się, zapuszczali brody i ukrywali się na wsi, zamykając się w swoich domach – zachowali się tak, jakby już byli w więzieniu.

W 2013 roku jeden z poszukiwanych przez MTK Bosco Ntaganda miał tego już tak dosyć, że opuścił swoje ugrupowanie, przekroczył granicę, pojechał do ambasady Stanów Zjednoczonych w Kigali i poprosił o przekazanie go do MTK. 2019 r. został skazany na 30 lat więzienia.