Ostatni rok był dla wszystkich szczególny. Dla "Wyborczej" pandemia okazała się największym wyzwaniem w 30-letniej historii: z jednej strony ograniczenia i ryzyka w pracy dziennikarzy, a z drugiej - wielkie zaufanie tysięcy nowych czytelniczek i czytelników, którzy szukali u nas rzetelnej informacji o koronawirusie.



Staraliśmy się nie zawieść: bazując na wiedzy ekspertów i dziennikarzy działu nauka, od marca codziennie publikujemy wiarygodne teksty o pandemii. Dzięki korespondentom w USA i Europie oraz redakcjom w 27 polskich miastach opisujemy ją z perspektywy zwykłych ludzi.

Wciąż poszerzamy czytelniczą ofertę: w 2020 r. rozpoczęliśmy wydawanie nowego magazynu „Wolna Sobota”, dzięki porozumieniu z „The New York Times” publikowaliśmy unikalne materiały związane z wyborami w USA przygotowane przez najważniejszą amerykańską redakcję, a w Wigilię podsunęliśmy Wam „Słówka. Magazyn o języku” z tekstami m.in. Jerzego Bralczyka i Michała Rusinka. Dajemy słowo (nie „słówko”), że w tym roku też Was pozytywnie zaskoczymy: pracujemy nad nową odsłoną serwisu Wyborcza.pl, redakcyjnymi serialami i podcastami, planujemy też wzmocnienie naszej obecności w polskich miastach. Skupimy się jeszcze mocniej na dwóch wielkich „E”, od których zależy nasza przyszłość: na ekologii i edukacji.

Cyfrowi prenumeratorzy „Wyborczej” to już ćwierćmilionowa społeczność. Jedni śledzą przede wszystkim wielką politykę, inni newsy ze swego miasta, a jeszcze inni chłoną reportaże „Dużego Formatu” czy wywiady w „Wysokich Obcasach”. Ostatni rok nauczył nas też, że dla wielu z Was, poza lekturą „Wyborczej”, ważny jest również kontakt z redakcją i możliwość wspierania za naszym pośrednictwem spraw ważnych dla wszystkich – 700 tys. zł, które mogliśmy dzięki Wam przekazać Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet, jest tego najlepszym dowodem.

Do tej pory nasi czytelnicy mieli do wyboru dwa rodzaje prenumeraty: Podstawową i Premium. W 2021 r. postanowiliśmy poszerzyć ofertę: dla tych, którzy traktują „Wyborczą” jako „swoją gazetę”, tworzymy trzeci pakiet – Klubowy.

Zmienią się także pierwsze dwa: pakiet Podstawowy zadowoli prenumeratorów szukających informacji, opinii i dziennikarskich śledztw, a pakiet Premium poszerzamy o sekcję z tekstami naszych europejskich partnerów („Die Welt”, „Le Figaro”, „El País”, „La Repubblica” i innych).

Wejście nowej oferty to doskonały moment, żeby podziękować i odwdzięczyć się naszym dotychczasowym wiernym czytelniczkom i czytelnikom. Dlatego wszystkie osoby, które mają wykupioną starą prenumeratę Podstawową, mogą teraz czytać komplet tekstów dostępnych w nowym pakiecie Premium – w ten sposób stają się bogatsi o artykuły od naszych europejskich partnerów oraz z „Książek”, czyli największego magazynu o literaturze z Polsce.

Z kolei osoby z dawną prenumeratą Premium stają się od dziś członkami naszego Klubu i mogą korzystać z dodatkowych przywilejów. Serdecznie witamy!

Deklarujemy też, że dla wszystkich, którzy byli naszymi prenumeratorami w dniu startu nowej oferty, warunki subskrypcji się nie zmienią.

O poszczególnych pakietach naszej nowej oferty piszą redaktorzy naczelni „Wyborczej”:

Pakiet Podstawowy – newsy, śledztwa, opinie – poleca Roman Imielski

Roman Imielski. Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

Kilkuset dziennikarzy i redaktorów „Wyborczej” codziennie kontaktuje się ze swoimi informatorami, śledzą wydarzenia w kraju i na świecie. Selekcjonują tysiące wiadomości, a przede wszystkim je sprawdzają. Dzięki ich profesjonalizmowi jesteśmy impregnowani na inwazję fake newsów. To oni są tętnem serwisu Wyborcza.pl, na nich opiera się największa wartość nowego pakietu Podstawowego: idealnego dla tych, którzy chcą trzymać rękę na pulsie, którzy potrzebują szybkich i wiarygodnych informacji o Polsce, świecie, gospodarce, kulturze, nauce, sporcie…

Warto podkreślić, że nasi dziennikarze to także eksperci w swoich dziedzinach. Na przykład w dziale nauka pracują osoby, które ukończyły studia medyczne i mają uprawnienia lekarskie – w czasie pandemii ich wiedza i wiarygodność są dla nas wszystkich bezcenne.

Wiemy, że prenumeratorzy, którzy są na bieżąco z informacjami, wnikliwie czytają także komentarze i opinie ekspertów oraz niezależnej redakcji – je także znajdą w pakiecie Podstawowym. Obiecujemy również, że będą mogli przeczytać o kolejnych dziennikarskich śledztwach, obawiamy się bowiem, że ujawnione przez nas „pakiety wyborcze Sasina” i „respiratory od handlarza bronią” nie będą ostatnimi przedsięwzięciami, które chce ukryć władza.

Nie zamkniemy się jednak na własnym podwórku: nadal z uwagą będziemy śledzić pandemię w Europie i na świecie, a nasi korespondenci opiszą zmiany w USA pod rządami Joego Bidena, skutki brexitu i walczącą o wolność Białoruś. A jeśli koronawirus pozwoli, żeby się odbyły, będziemy też na olimpiadzie w Tokio i na stadionach tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy.



Pakiet Premium: więcej, niż mamy w „Wyborczej” – poleca Aleksandra Sobczak

Aleksandra Sobczak. Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

W nadużywanym dziś słowie „premium” w naszym przypadku nie ma przesady. Daje ono bowiem dostęp nie tylko do szerokiego i wiarygodnego serwisu informacyjnego, który opisuje wyżej Roman Imielski, ale również do masy tekstów bardzo rzadkich w dzisiejszych mediach: pogłębionych, prawdziwie użytecznych, o niezwykle różnorodnej tematyce.

Nasze „premium” to wielokrotnie nagradzane teksty z „Dużego Formatu” – ostatniego w Polsce cotygodniowego magazynu reporterów. To budzące polemiki eseje i wywiady z weekendowego „Magazynu Wyborczej” (Wolna Sobota), w którym znajdziecie teksty Tokarczuk, Harariego czy Obamy. To wielki, osobny portal i świat: WysokieObcasy.pl – najważniejsze miejsce w internecie dla aktywnych, ciekawych świata i walczących o swoje prawa kobiet (ale też wielu mężczyzn). To także niepodrabialny serwis o języku Słówka, gdzie słówkami bawią się Bralczyk z Rusinkiem. I wreszcie nasze „premium” to także to, co każdemu najbliższe, czyli praktyczne i pełne informacje o naszej okolicy – dajemy Wam do wyboru aż 27 serwisów lokalnych, których sieć zamierzamy w tym roku rozwijać.

Ale to nie wszystko – pakiet Premium poszerzamy od zaraz. Globalna pandemia i burzliwe wydarzenia na świecie w ostatnich tygodniach skłoniły nas, żeby wzmocnić jeszcze jeden element na Wyborcza.pl – otwieramy osobną i szerszą niż do tej pory sekcję z najciekawszymi tekstami z mediów europejskich. Będziemy w niej publikować materiały od naszych partnerów z organizacji LENA*, a są wśród nich takie „premium” media, jak: „Le Figaro”, „Die Welt”, „El Pais”, „Le Soir” czy „La Repubblica”.

Wiemy, że wielu naszych prenumeratorów często ma dylemat: wziąć się do lektury tych wszystkich bogactw „Wyborczej” czy poczytać książkę. A jeśli książkę, to jaką? Żebyście nie mieli kłopotu z jej wyborem, w ramach „premium” dajemy – być może na własną zgubę – dostęp do naszych „Książek”, największego magazynu literackiego w Polsce. Dzięki niemu na pewno nie przegapicie tego, co piękne i ciekawe pojawia się w (e-)księgarniach.

Z przyjemnością podkreślam jeszcze raz, że Ci z Państwa, którzy mieli dotychczas prenumeratę w pakiecie Podstawowym, teraz mogą korzystać z dostępu do wszystkich treści opisanych w nowym pakiecie Premium.

*LENA – Leading European Newspaper Alliance, działające od 2015 r. stowarzyszenie opiniotwórczych gazet europejskich, którego celem jest podnoszenie jakości dziennikarstwa i współpraca redakcyjna



Pakiet Klubowy – zapraszamy do wnętrza „Wyborczej” – poleca Bartosz T. Wieliński

Bartosz Wieliński Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

Po pierwsze: wszystkich z Państwa, którzy mieli dotychczas pakiet Premium, witam serdecznie w Klubie! Wiemy, że dla wielu prenumeratorek i prenumeratorów „Wyborcza” to coś więcej niż publikowane artykuły. To silna więź i poczucie przynależności do wspólnoty ludzi o podobnych poglądach: nie tylko wierzących w demokrację, prawa człowieka, tolerancję i Unię Europejską, lecz także ciekawych świata, raczej życzliwych optymistów, a nie spiskujących ponuraków, kochających dobre książki i filmy oraz swoje małe ojczyzny. To ci czytelnicy dyskutują na naszym forum, piszą do nas listy, przychodzą na spotkania. I to dla nich jest nasz Klub.

Mimo pandemii nowy pakiet Klubowy zapewni im bezpośredni kontakt z „Wyborczą”. Postanowiliśmy organizować wideoczaty z Adamem Michnikiem, w czasie których będzie można zadać naszemu redaktorowi naczelnemu pytania. Będziemy też regularnie zapraszać Was nas spotkania z naszymi dziennikarzami i redaktorami oraz ich gośćmi. Na razie będą to spotkania online, ale przecież jest nadzieja, że już niedługo zobaczymy się twarzą w twarz. Inaugurujące spotkanie Klubu odbyliśmy już 20 stycznia o godz. 20: naszym gościem była Anne Applebaum*, a tematem – wybory w USA i początek prezydentury Joego Bidena.

Pakiet Klubowy, poza tym, że zawiera oczywiście wszystkie korzyści z pakietu Premium, gwarantuje jeszcze dwa wyjątkowe przywileje: jedynie członkinie i członkowie Klubu mają do dyspozycji dwie dodatkowe prenumeraty, które mogą podarować bliskim. I tylko oni będą mogli w każdy piątek przeczytać kolejne odcinki serialu „Kolegium »W«”, z którego dowiedzą się: o co się ostatnio w redakcji pokłóciliśmy? Co planujemy na najbliższy tydzień? Co sknociliśmy, a z czego jesteśmy dumni? Kto i za co nas pozwał? Członkowie i członkinie klubu będą mieli większy wpływ na swoją gazetę - będziemy ich systematycznie pytać o zdanie i radę w najważniejszych sprawach - za pomocą maili i ankiet.

*Anne Applebaum – publicystka „The Atlantic”, laureatka Pulitzera za książkę „Gułag”, ostatnio wydała – znakomicie przyjęty – „Zmierzch demokracji”. Prywatnie żona b. ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.



