Białorusini pokazali, jak można wypluć knebel i upomnieć się o swoje prawa w państwie rządzonym przez dyktatora, który wierzy tylko w pałkę, przemoc, kłamstwo i który jest opętany żądzą własnej władzy. Ten wasz okrzyk „Uchadi!” był skierowany do wszystkich dyktatorów na świecie – ze szczególnym uwzględnieniem rządzących czy szykujących się do władzy w Europie, także w moim kraju.

Nie byłoby ostatnich protestów u nas, gdyby nie przyszła z Białorusi ta wielka fala nadziei. Niezależnie od tego, co nas czeka w przyszłości i co jeszcze może się zdarzyć, to białoruski naród już zwyciężył.