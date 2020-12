Zaatakowała pandemia. Tylko według oficjalnych statystyk ponad milion Polaków zachorowało na COVID-19, a dziesiątki tysięcy zmarło. Ludziom zawalił się świat, tracili bliskich, pracę, a zamknięci w czterech ścianach – chęć do życia. Wielu z nas gubiło nadzieję, że da się pokonać bezprawie i niesprawiedliwość, że zło, nienawiść i zwyczajne kłamstwo nie mogą przecież ciągle zwyciężać w życiu publicznym.

Jednak „Gazeta Wyborcza” dzięki Państwu – wiernym Czytelnikom – przez to Morze Czerwone przeszła niemal suchą stopą. Niepokonana. Serdecznie za to dziękujemy! Bez Państwa by się nie udało.