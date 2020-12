“Po burzy zawsze wychodzi tęcza” - takie hasło można było niedawno przeczytać na billboardach w Białymstoku. Naiwne? Może. Widzę jednak w obecnych wydarzeniach zwiastuny nadchodzącej zmiany na lepsze. Poczekajmy, jeszcze będzie normalnie.

Nadzieję czerpię z dwóch źródeł. Pierwsze to szczepionka na COVID-19

Dzięki niej do normalności mogą wrócić gospodarka i nasze relacje z innymi ludźmi. Od wielu miesięcy, zamiast witać się ze znajomymi pocałunkiem lub uściskiem dłoni, machamy do siebie z dystansu. "Żeby te święta można było spędzić normalnie" - to tęsknota wielu z nas.