To, że gardłowaliśmy przeciwko kaczyzmowi, nie nadaje nam statusu bohaterów. Nie obroniliśmy demokracji. Nie umieliśmy. Naszą bronią były pokojowe manifestacje. Dla Kaczyńskiego armia uzbrojona w transparenty to śmiech. On co nieco czytał o rewolucjach, więc jest zorientowany. Nawet tysiące pokojowo maszerujących ludzi nie robiły na nim wrażenia. Co innego, gdyby pojawili się pod Sejmem wściekli, palący opony górnicy. Ale Kaczyński do tego nie dopuścił.

Byli rzeczywiści bohaterowie naszego oporu - Paweł Kasprzak, Elżbieta Podleśna, Marta Lempart i setki innych, którzy w pojedynkę albo w zespole twardo występowali wobec tej władzy i byli przez nią szykanowani. Były tysiące publicznie tę władzę kontestujących, ale ci będą zapomniani, bo historia pamięta tylko jednostki. Władzy nie obala się hukami. Władzę się bierze. O tym mówił Władysław Frasyniuk, lecz młodzi go nie rozumieli, a my, nasza i jego generacja, uważaliśmy, że wolność da się wychodzić w marszach KOD.