Dotychczasowe analizy kampanii wyborczej i prognozy, jak będzie, tracą ważność. Dziś najważniejsze czynniki wpływające na wynik wyborów prezydenckich to narastający lęk przed wirusem oraz to, jak społeczeństwo oceni wydolność państwa w radzeniu sobie z epidemią.

Oczywiście, wyborcy będą pamiętać o tym, co PiS i prezydent robili przed epidemią: o aferach, niszczeniu sądownictwa, konfliktach w obozie władzy. Nie zapomną też o dwóch miliardach złotych na rządową TVP zamiast na leczenie. Ważne będzie również orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ale jeśli, co niemal pewne, epidemia w Polsce rozwinie się, przyćmi inne wydarzenia.

Teoretycznie lęk przed epidemią sprzyja obozowi władzy, bo przestraszone społeczeństwo woli trzymać się tego, co już jest. Ale ta reguła działa tylko pod fundamentalnym warunkiem: państwo musi ten strach równoważyć składną organizacją i rozsądną polityką informacyjną. Jeśli ludzie ocenią, że państwo źle radzi sobie z epidemią, ich strach urośnie i zwróci się przeciw władzy.

Nie chodzi tylko o wyposażenie i dostępność szpitali. Znaczenie ma też to, jak rozbudowany i szczelny jest system identyfikowania osób zarażonych. Według mediów to akurat zawiodło we Włoszech na początku epidemii – stąd dramatyczne skutki dla tamtego społeczeństwa. A sądząc z licznych doniesień lekarzy i pacjentów w Polsce, jeszcze kilka dni temu system identyfikacji osób zagrożonych bądź zainfekowanych wirusem był w marnym stanie.

Jak jest teraz z tym systemem? Należą nam się wiarygodne informacje. Jeśli państwo będzie udzielało ich powściągliwie, zbierać je i udostępniać powinny samorządy.

Ważne też będzie, jak w miarę rozwoju epidemii i po niej państwo wesprze poszkodowanych. Choćby tych, którzy czasowo utracili zarobki, i tych pracowników oraz przedsiębiorców, którym na fali epidemicznego kryzysu grozi utrata pracy i firm. Im silniejsza epidemia, tym więcej będzie osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia, od opieki po doraźne zasiłki. Władza dopiero zaczyna o tym ogólnie przebąkiwać, czyli na razie nie wie, jak na te potrzeby reagować.

Podczas epidemii przebieg kampanii prezydenta Dudy będzie bardziej zależał od niego niż dotąd. Co może być dobrą wiadomością dla jego przeciwników. Dotąd sytuację kampanijną Dudy wyznaczała polityka Jarosława Kaczyńskiego i PiS. Teraz sam prezydent będzie wpływał na obraz tego, jak państwo konfrontuje się z koronowirusem. W kryzysie głowa państwa przykuwa uwagę. Duda może więc swoimi wypowiedziami podtrzymywać wizerunek państwa skutecznego i spokojnego. A może też gafami i głupstwami, od których jest specjalistą, sprawić, że państwo i jego służby staną się przedmiotem wzgardy.

Ponieważ głównym bohaterem walki z epidemią jest państwo, skutki tego potrwają dłużej niż sam wirus. Coraz więcej ludzi zacznie się państwu przyglądać i żądać, by działało sprawniej i sprawiedliwiej. To również będzie coraz ważniejszy wątek kampanii.