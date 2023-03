Wnuczka Stanisława Szuszkiewicza: Mój plan na życie? Zrobić rewolucję i wrócić do Białorusi

Szuszkiewicz przez lata był aktywnym działaczem opozycji, alarmował o zagrożeniach płynących ze strony autorytarnej władzy. Zmarł na COVID w maju 2022 r.

Stasia Glinnik, wnuczka Stanisława Szuszkiewicza, wychowała się w kraju rządzonym przez Łukaszenkę. Przyszła na świat kilka tygodni po wyborach - 29 września 1994 r. Kontynuuje misję dziadka, walcząc o wolność i demokrację swojego kraju.

W 2013 r. przeprowadziła się do Polski. Należy do Rady Koordynacyjnej powołanej przez kandydatkę białoruskiej opozycji w wyborach prezydenckich Swiatłanę Cichanouską. Wcześniej koordynowała działania Białoruskiego Młodzieżowego Hubu, wspólnoty białoruskich aktywistów i aktywistek w Warszawie.

Rozmowa ze Stasią Glinnik

Dawid Dróżdż, Paulina Komarowa: Imię masz po dziadku?

Stanisława Glinnik: Mama mówiła, że wybrała je z kalendarza. Oczywiście to nieprawda. Dostałam imię po dziadku, ale także po pradziadku i wujku. Wielu było u nas Stanisławów – ale ja jestem pierwszą Stanisławą.

Ojciec chciał, żebym miała na imię Maria. Kiedy mama leżała na porodówce w narkozie, wpisał w kartę porodową Marię. Mama się jednak uparła. Przez 18 lat w karcie medycznej miałam imię Stanisława poprzedzone skreśloną Marią.

Dlaczego matka chciała ukryć przed tobą pochodzenie imienia?

– Nigdy jej o to nie pytałam. Może żebym nie gadała o tym w szkole?

Wolała ukrywać, kim jest twój dziadek?

– Być może chciała uchronić mnie przed polityką. Ale ja nie miałam barier, aby mówić o tym, kim jest mój dziadek. Dzieci i tak tego nie rozumiały. Łukaszenka wykreślił historię rozpadu ZSRR i postać mojego dziadka z podręczników szkolnych.

A więc Stanisław Szuszkiewicz jest w Białorusi postacią anonimową?

– Następuje renesans białoruskiej kultury. Po 2020 roku wiele osób zainteresowało się naszą historią, kulturą i językiem i w efekcie dowiedziało się, kim jest Stanisław Szuszkiewicz. Wcześniej niewielu miało taką wiedzę. Białoruskie społeczeństwo było apolityczne – większość osób urodzonych po przejęciu władzy przez Łukaszenkę w 1994 r. nie interesowała się polityką.

Jak wspominasz dziadka?

– Postrzegałam go nie jako polityka, ale naukowca. Nie miał normalnej emerytury – Łukaszenka podpisał dekret, na mocy którego emerytury byłych przywódców niepodległej Białorusi nie podlegały waloryzacji. Czyli po denominacji w 1999 r. mój dziadek dostawał emeryturę w wysokości około dolara miesięcznie. Musiał na siebie zarabiać – dlatego cały czas jeździł po świecie, prowadził wykłady na uniwersytetach. Później opowiadał przeróżne historie z podróży np. do Korei Południowej.

Pamiętam, jak zabierał mnie na imprezy – np. świąteczne uroczystości do ambasady szwedzkiej w Mińsku. Miał wiele ciekawych pamiątek w domu – politycy z całego świata przysyłali mu prezenty. Kiedyś przez pół dnia sortowałam jego karty do gry według krajów pochodzenia.

Był złotą rączką, naprawiał w domu wszystkie zepsute rzeczy. Kiedyś zabrał mnie swoim starym samochodem na wielkie zakupy do sklepu budowlanego. Każdą rzecz – nawet teoretycznie nieciekawą dla dziecka – potrafił zamienić w przygodę.

W jednym z wywiadów powiedziałam, że nie mam chłopaka, bo trudno znaleźć faceta, który dorównywałby mojemu dziadkowi. Już tak nie mówię, bo później wszyscy w mediach społecznościowych zastanawiali się, dlaczego nie mam faceta.

Dużo miałaś ofert matrymonialnych?

– No właśnie…

Jak się dorastało w politycznej rodzinie?

– Właściwie dorastałam w artystycznej rodzinie. Mama jest kompozytorką, ojciec architektem. Moja rodzina nie była bogata, ale mocno stawiała na edukację. Zaczęłam czytać książki, mając półtora roku! Idąc do klasy zerowej, miałam już przeczytanego „Władcę Pierścieni", dwie części „Harry’ego Pottera" i Czechowa. „Mistrza i Małgorzatę" przeczytałam, mając siedem lat. Musiałam jeszcze kilka razy przeczytać tę książkę, aby ją zrozumieć.

A o sprawach politycznych się gadało?

– Dom nie był miejscem do rozmów na takie tematy. Byliśmy ostrożni, bo podejrzewaliśmy, że władza nas podsłuchuje. Dziadek przy świątecznym stole opowiadał zabawne anegdoty. Był duszą towarzystwa. Miał swój ulubiony żart: ląduje samolot z prezydentem Łeonidem Krawczukiem. Leje deszcz. Ktoś mówi: „Potrzymam panu parasolkę". A Krawczuk odpowiada: „Nie, dziękuję, przejdę pomiędzy kropelkami". Ten żart odnosił się do sposobu uprawiania polityki przez Krawczuka, który balansował pomiędzy różnymi siłami.

Dziadek w dzieciństwie nauczył się grać na pianinie. Podczas spotkań rodzinnych śpiewał tzw. błatne piosenki, czyli śpiewane przez więźniów politycznych w czasach ZSRR.

Przed pójściem w politykę był kierownikiem Katedry Fizyki Jądrowej i Elektroniki w Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Czasem musiał rekrutować pracowników. Zadawał kandydatom dwa pytania. „Czy kiedykolwiek byłeś wzywany na milicję?". Jeśli tak, to dobrze. „Czy miałeś w szkole same piątki?". Jeśli tak, to źle. A później szli do restauracji. Odpowiedni kandydat powinien jeść szybko i nie zostawiać resztek.

Był aktywnym działaczem opozycji. Mieliście przez to problemy?

– Graliśmy według reguł gry narzucanych przez władzę. Wiedzieliśmy, że pewnych rzeczy nie możemy robić – np. nie mogliśmy założyć własnego biznesu, bo zapewne zostałby zniszczony przez władzę. Ale mój ojciec przez lata pracował jako architekt – jest mężem córki Szuszkiewicza, miał inne nazwisko, nie każdy wiedział, że jest jakoś powiązany z dziadkiem. Z kolei moja mama nie pracowała, odkąd mnie urodziła.

A czy ja miałam problemy? Myślę, że wszystkie problemy, które miałam, miałabym niezależnie od tego, czyją jestem wnuczką.

Stasia Glinnik, wnuczka pierwszego przywódcy niepodległej Białorusi Stanisława Szuszkiewicza, od 10 lat mieszka w Polsce Fot. Paulina Komarowa

A jakie miałaś problemy?

– Kilka razy byłam zatrzymana za drobiazgi. Kiedyś zwinęli mnie, bo wynajęliśmy salę w hostelu, w którym pracowałam, niezależnym obserwatorom wyborów. Wszystkich pracowników zatrzymali.

Dziadek był dumny?

– Nie chciał, żebym wkręcała się w politykę. Wolał, żebym została chemiczką czy biolożką. Ale nie był wobec mnie obiektywny – kochał mnie, był dumny ze wszystkiego, co robię.

Wybrałaś inną drogę – w 2013 r. przeprowadziłaś się do Polski.

– Uczelnia, na której studiowałam, dostała wiadomość o moim zatrzymaniu. Wiedziałam, że nie będę mogła dalej studiować. Ale i tak nie chciałam kontynuować nauki w kraju. Rzuciłam studia i pojechałam do Polski w ramach programu stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego. Nie mogliśmy wybierać kierunku studiów, na który chcemy uczęszczać. Skierowano mnie do Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Byłam zawiedziona. W Białorusi przez lata uczyłam się o historii Rosji. Miałam tego dość. Rzuciłam studia i poszłam na gastronomię i hotelarstwo na SGGW. Jestem na ostatnim roku.

Polska była twoim przeznaczeniem. Urodziny obchodzisz tego samego dnia co Lech Wałęsa!

– Dlatego dziadka nigdy nie było na moich urodzinach. Wybierał Wałęsę.

Jestem z polskiej rodziny; moi pradziadkowie byli Polakami, ale się o tym nie mówiło. Rodzina obawiała się, że niektórzy będą zarzucać dziadkowi, że jest agentem Zachodu.

Jakie były twoje początki w Polsce?

– Miałam 18 lat – najważniejsza była miłość. Pierwsze romantyczne uniesienia i rozczarowania. Przeżywałam dramaty. Po rzuceniu studiów nie wiedziałam, co dalej robić, nie miałam pieniędzy. Rok spędziłam zamknięta w pokoju. Wyjechałam za wcześnie. Miałam wielu przyjaciół, ale moi rodzice nie mieli możliwości odwiedzać mnie w Warszawie. Ale są plusy tej sytuacji – teraz jestem silniejsza i bardziej samodzielna. Wiem, że przeżyję w każdych warunkach.

Jakie miałaś wtedy plany na przyszłość?

– Nie planowałam zostawać w Polsce. Chciałam zdobyć europejską edukację i wrócić do Białorusi. Wydawało mi się, że z polską uczelnią w CV będzie mi łatwiej. Niebawem ukończę studia, ale nie mogę wrócić do kraju. Dostałam wyrok – poszłabym siedzieć na dziewięć lat.

Za co ten wyrok?

– W maju 2021 r. zorganizowałyśmy wraz z Bażeną Szamowicz strajk głodowy pod Komisją Europejską w Warszawie. Domagałyśmy się ostrzejszej reakcji Polski i Unii Europejskiej na działania Łukaszenki oraz większych sankcji na jego reżim. Uważałyśmy, że wszystkie sankcje ekonomiczne muszą uderzyć naraz.

Stasia Glinnik i Bażena Szmowicz rozpoczęły protest głodowy przed budynkiem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w sprawie Romana Protasiewicza i represji na Białorusi Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Dostałam kilka zarzutów: organizacja wydarzenia ekstremistycznego, finansowanie działalności terrorystycznej, wzywanie do sankcji, wzywanie do obalenia władzy i coś tam jeszcze, chyba obraza prezydenta.

Od zawsze miałaś w sobie żyłkę aktywistki?

– To wyszło trochę przypadkiem. Po przyjeździe do Polski pracowałam w Instytucie Reportażu w Warszawie jako baristka. Często odbywały się tam spotkania organizowane przez prodemokratycznych aktywistów z Rosji. Pewnego razu tłumacz nie mógł uczestniczyć w spotkaniu i go zastąpiłam. Tak zaczęła się moja przygoda z tą organizacją. Byłam koordynatorką różnych wydarzeń. W 2020 r. odeszłam i zajęłam się pomocą Białorusi. Zrozumiałam, że muszę poświęcić temu całe swoje życie.

Skąd ta potrzeba?

– Przez lata sądziłam, że trzeba zmienić Rosję, aby zaszły jakieś zmiany w Białorusi. W 2020 r. poczułam, że Białoruś idzie zupełnie inną drogą, jest bliska integracji z Europą, wolna od rosyjskich wpływów. Teraz już nie jestem tego pewna.

Nie mamy wiarygodnych badań socjologicznych dotyczących poglądów społeczeństwa. Nie wiem, co tak naprawdę myślą Białorusini. Rzadko, ale spotykałam ludzi, którzy nie popierają Łukaszenki, ale popierają Putina. Albo na odwrót. Jak to wytłumaczyć? Wierzę, że większość jest prodemokratyczna, ale nie mam żadnych danych, na których mogłabym opierać swój pogląd.

Poruszamy się w sferze fantazji i wyobraźni. Różne organizacje zapewniają, że mogą zorganizować pomoc humanitarną albo włączyć się do walki z reżimem. Ale wszyscy działają w ukryciu, bo boją się władzy. Tylko że przez tajne działanie nie wiemy, które organizacje faktycznie coś robią, a które tworzą tylko fikcję. Próbuję odnaleźć się w tym wszystkim.

Jak dziadek reagował na to, co robisz?

– Martwił się, ale w 2020 r. zrozumiał, że – bez względu na wszystko – będę się tym zajmowała. Czasem pytałam go o opinię na temat niektórych polityków. Mówił: „Najlepiej nie mieć kontaktu z nikim". Przestrzegał przed różnymi niebezpieczeństwami. Kilka razy nie posłuchałam jego rad i żałowałam.

Jesteś do niego podobna?

– Też jestem niecierpliwa i nie lubię osób, które dużo mówią, a mało robią. Nienawidzę też kłamstwa. Dziadek próbował jednoczyć ludzi. Staram się robić to samo. Moim największym atutem jest umiejętność sprawnego koordynowania różnych działań.

Kiedy ostatni raz byłaś w domu?

– W 2020 r.

Widziałaś się z dziadkiem?

– Nie, przestrzegał kwarantanny. Ostatni raz widziałam go na święta w 2019 r. Od tamtej pory rozmawialiśmy tylko telefonicznie. Po wybuchu rewolucji nie był optymistą. Miał rację.

Kiedy po raz pierwszy powiedział, że źle się czuje, zrozumiałam, że to koniec, bo nigdy wcześniej nie narzekał na zdrowie. Żałuję, że nie mogłam przy nim być. Zachowałam jednak w głowie obraz energicznego mężczyzny, jakiego chcę pamiętać.

Łukaszenka zabronił pochować go na Cmentarzu Wojskowym w Mińsku, gdzie znajdują się groby zasłużonych obywateli. Oddali mu miejsce na północnym cmentarzu, tuż przy murze, na błotnistym terenie. Po rewolucji będziemy musieli go przenieść.

A kiedy nadejdzie rewolucja?

– Przestałam wierzyć w pokojowy protest. Wolność nie jest prezentem – musisz wyszarpać ją zębami. Zmiany w końcu nadejdą – nie wiem kiedy, ale na pewno nadejdą.

To mój plan na życie: zrobimy rewolucję, a później zajmę się gastronomią i hotelarstwem. W Białorusi.

***

Artykuł powstał w ramach „Re:framing Migrants in the European Media". Ten międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską został stworzony, by opracować mechanizmy, które zapewnią odpowiednią reprezentację migrantom i uchodźcom w mediach w całej Europie. Celem projektu jest pomoc mainstreamowym mediom w stworzeniu inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni do autoprezentacji dla migrantów i uchodźców.

Na projekt składa się wiele publikacji i wydarzeń w różnych europejskich miastach. Jego koordynatorem jest European Cultural Foundation (Holandia). Poza "Gazetą Wyborczą" udział w nim biorą jeszcze: Eticas Foundation (Hiszpania), Here to Support (Holandia), ZEMOS98 (Hiszpania) i CoCulture (Niemcy).