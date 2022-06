Wbrew niedawnym stwierdzeniom redaktora „Gazety Wyborczej" groźba katastrofy klimatycznej jest bardzo realna. Możemy ją powstrzymać, ale musimy poważnie potraktować wiedzę naukową.

W newsletterze „Gazety Wyborczej" z 3 czerwca Piotr Głuchowski protestuje przeciwko zawieszeniu Stuarta Kirka, dyrektora do spraw odpowiedzialnego inwestowania w banku HSBC. Kirk został ukarany za przemówienie, w którym umniejszał ryzyko związane z katastrofą klimatyczną.

W tym kontekście Głuchowski pyta: „Wątpliwości są już niedopuszczalne?", i przytacza wcześniejsze przykłady niepotwierdzonych „apokaliptycznych teorii" głoszonych przez „największych naukowców świata". W końcu stwierdza: „Co czcicieli Boga, bogów, bóstw tak wściekało, gdy słyszeli wątpliwości podnoszone przez ateistów? Najbardziej chyba to, że ateiści mogą mieć rację. I ci, co nie wierzą w nieuchronność katastrofy klimatycznej, też mogą mieć rację".

Z newslettera nie dowiemy się, że komentarze Stuarta Kirka były sprzeczne z publicznym stanowiskiem jego banku, który wcześniej ogłosił plan drastycznego zmniejszenia własnych emisji gazów cieplarnianych.

Nie w tym jednak główny problem, ale w tym, że przedstawiony przez Głuchowskiego obraz katastrofy klimatycznej nie wytrzymuje nawet pobieżnej konfrontacji z łatwo dostępną wiedzą. Jest też niepokojąco zbliżony do narracji prawicowych denialistów klimatycznych działających w Stanach Zjednoczonych.

„Times" sprawdza sam siebie

Jeden z pierwszych argumentów Piotra Głuchowskiego na rzecz klimatycznego sceptycyzmu brzmi tak: „Kiedyś prorokowano, że cywilizacja europejska (od Paryża począwszy) utonie w końskich odchodach". Rzeczywiście w XIX w. było to istotne źródło zanieczyszczenia wielu miast, ale czy naprawdę istniały aż tak ponure przepowiednie? A jeśli nawet, to czy były rozpowszechnione?

Podstawowy research w tej sprawie mogą państwo przeprowadzić razem ze mną. Na początek wpiszmy w wyszukiwarkę pierwsze z brzegu hasło, dajmy na to: "Paris horse dung". W ten sposób dotrzemy do stosownego hasła w Wikipedii. Następnie możemy przejrzeć zalinkowany tam tekst, wedle którego „w londyńskim «Timesie» w 1894 r. pewien autor oszacował, że za pięćdziesiąt lat każda ulica w Londynie będzie zagrzebana pod trzema metrami łajna".

Zabawne? Zabawne. Tylko czy coś takiego faktycznie napisano? Parę lat temu pewien czytelnik zwrócił się z tą wątpliwością do samego „Timesa". W 2017 roku na jego łamach znalazł odwołanie do tej historii, ale bez szczegółowych informacji o źródle.

Na prośbę czytelnika redaktorka „Timesa" Rose Wild oraz jej kolega przeszukali archiwa… i nic nie znaleźli.

Wszystko wskazuje na to, że żadnej takiej przepowiedni nigdy na łamach pisma nie zamieszczono. Tak jak i jeszcze jednej domniemanej posępnej prognozy, wedle której do 1930 r. końskie odchody miałyby sięgnąć trzeciego piętra na Manhattanie.

Rodzi się więc pytanie socjologiczne. Dlaczego przykład rzekomych mrocznych proroctw z przeszłości jest dla wielu osób tak atrakcyjny? Co sprawia, że się nim posługują, nie sięgając do źródeł?

Fabrykowanie pesymizmu

Z odpowiedzią przychodzi Elizabeth Kolbert – dziennikarka tygodnika „The New Yorker", laureatka Nagrody Pulitzera za dostępną dziś również w Polsce książkę „Szóste wymieranie". W artykule Kolbert z 2009 r. czytamy, że historią o zagrzebanym Londynie uraczyli publiczność między innymi Steven D. Levitt i Stephen J. Dubner w „Superfreakonomii". W jakim celu? Z grubsza w takim jak kilkanaście lat później Piotr Głuchowski: by wykpić obawy dotyczące klimatu.

Zdaniem Kolbert uwodzicielska moc „przypowieści o końskim gównie" wiąże się z tym, że dzięki tego rodzaju historiom możemy uniknąć dyskomfortu, jaki wzbudzałaby w nas naukowa wiedza o katastrofie klimatycznej.

Nie musimy myśleć o koniecznych zmianach, które miałyby również wymiar indywidualny – znacząco wpłynęłyby na nasz sposób życia.

Oprócz tego Amerykanka pisze o bezzasadnej wierze w proste rozwiązania technologiczne, zakładającej, że może wcale nie będzie trzeba obniżać emisji gazów cieplarnianych. Dla porównania: według Głuchowskiego dawni kasandryści mylili się, bo „nie przewidzieli […], że ludzie zrezygnują z koni". Jest jednak coś jeszcze. Od kilku lat w internecie działa projekt Pessimist Archive, który zbiera historyczne przykłady lęku wzbudzanego przez zmiany technologiczne. Opis projektu mówi, że tylko świadomość tej przeszłości może pozwolić nam na „racjonalną, konstruktywną dyskusję nad wyłaniającymi się dziś technologiami, która uniknie pułapek paniki moralnej i obecnego protekcjonizmu". Protekcjonizmu, czyli nadmiernej ingerencji w wolny rynek. Nic dziwnego, że główny twórca Pessimist Archive jest też redaktorem naczelnym magazynu o wdzięcznej nazwie "Przedsiębiorca" (Entrepreneur), a sam projekt wsparła Fundacja Charlesa Kocha – amerykańskiego miliardera, sprzymierzeńca Partii Republikańskiej i sponsora organizacji przeciwstawiającej się politycznym regulacjom na rzecz ochrony środowiska.

Łącząc wszystkie te elementy, docieramy do szerszej narracji, która łączy wyśmiewanie dawnych strachów, odrzucanie naukowej wiedzy o klimacie, wiarę w proste i spontaniczne rozwiązania złożonych problemów, entuzjazm względem nowych technologii oraz niechęć do państwowego interwencjonizmu.

Z problemem zmian klimatycznych poradzą sobie wynalazcy i przedsiębiorcy, trzeba tylko dać im spokój – taki mniej więcej płynie stąd przekaz.

Do zbudowania światowej popularności tej narracji wydatnie przyczynili się prawicowi magnaci finansowi, tacy jak rodzina Kochów, ponieważ takie przedstawianie sytuacji jest ściśle związane z ich ekonomicznymi interesami. Korporacja Koch Industries doskonale odnajduje się w status quo współczesnego kapitalizmu i ma bardzo bliskie związki z przemysłem paliw kopalnych. Nie twierdzę, rzecz jasna, że można postawić znak równości między Piotrem Głuchowskim a rodem Kochów. Twierdzę jednak, że nawet na niezamierzoną zbieżność z narracją tego ostatniego trzeba bardzo, bardzo uważać.

Konsensus naukowy, co to oznacza

Fakt, że przepowiednia o Londynie i końskim łajnie najprawdopodobniej nigdy nie istniała, nie przesądza jeszcze wszystkiego. Niewątpliwie były i takie katastroficzne wizje, które się nie sprawdziły, chociaż miały poparcie pewnej grupy ludzi nauki. Trudno jednak wskazać przykład, za jakim stałyby równie systematyczne badania, co za zmianami klimatu.

To kwestia kluczowa: wiedza o przemianach klimatycznych nie bierze się z pojedynczych przewidywań. Jest efektem wielu dekad badań prowadzonych na całym świecie.

Właśnie tak utarł się konsensus naukowy, którego zasięg być może nie wynosi dokładnie 97 proc. (jak głosi najczęściej chyba podawana liczba), ale z pewnością obejmuje ogromną większość uczonych i publikacji naukowych. Na niezwykłą skalę zagrożenia jednoznacznie wskazują zaś kolejne raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, a za nimi najważniejsze czasopisma naukowe na świecie, od „Science" po „Nature". Niewiele znajdziemy kwestii, w których światowa społeczność uczonych byłaby równie zgodna.

Piotr Głuchowski pisze również: „Jeżeli ktoś twierdzi, że wie, co się stanie z klimatem za sto lat, to po prostu może się mylić". Sęk w tym, że nie musimy czekać stu lat, żeby katastrofa klimatyczna się zaczęła. Nie trzeba śledzić publikacji naukowych, aby wiedzieć o groźnych suszach w Polsce, USA czy Australii – poświęcone im materiały można bez trudu odszukać na stronach Money.pl, TVN 24 czy „Gazety Wyborczej". Gdy zaś wpiszemy w wyszukiwarkę hasło "global droughts", od razu zobaczymy, że według danych ONZ problem susz pogłębia się od dekad. I niemal na pewno podobnie będzie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Oczywiście nie każdy obraz załamania klimatu będzie trafny. Jeżeli jednak nawet badacze i badaczki mówią coraz mocniejszym językiem, to naprawdę warto ich posłuchać.

Przyszłość jest teraz

Mogę zrozumieć deklarację z newslettera: „Nie mam głowy do tego, by martwić się, co będzie za sto lat". Problemy z jakością i dostępnością wody zaczynają jednak dotykać i nas (tak jak już teraz są poważnym utrudnieniem życiowym dla ponad dwóch miliardów ludzi). Sytuacja jest zatem jasna. Gigantyczny koncern paliwowy ExxonMobil nie czekał, gdy na początku lat osiemdziesiątych wykorzystywał wiedzę o globalnym ociepleniu w swoich decyzjach biznesowych. My również, w 2022 r., nie możemy czekać – musimy zacząć działać, realnie działać, jeśli chcemy uniknąć najgorszego.

Kapitalistyczny rynek oraz indywidualna przedsiębiorczość nie rozwiązały dotąd problemu same i nie ma powodu sądzić, że rozwiążą.

Potrzebujemy działań zbiorowych i politycznych: protestów społecznych, ustaw uchwalanych przez narodowe parlamenty, współpracy na globalną skalę. Tudzież dotkliwych kar dla korporacji paliwowych, które regularnie oszukiwały opinię publiczną co do stopnia szkodliwości zmian klimatu oraz własnego udziału w tych zmianach. W zeszłym roku Geoffrey Supran i Naomi Oreskes na łamach „Guardiana" przedstawili ilustrowaną historię tych kłamstw i manipulacji, prezentując liczne korporacyjne reklamy z ostatnich kilkudziesięciu lat. Jak powiadają, jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. A postępowania sądowe już się toczą…

Na szczęście nie jesteśmy skazani na klęskę, jeśli będziemy działać. Ludzkość pokazała już, na co ją stać, rozwiązując problem dziury ozonowej, a kluczową rolę odegrało w tym porozumienie państw regulujących funkcjonowanie rynku (wbrew próbom powstrzymania takich działań przez korporację DuPont). Piotr Głuchowski w newsletterze zdaje się tego nie dostrzegać; w jego opinii dziura ozonowa po prostu „cichaczem opuściła nagłówki gazet – choć przy okazji wyeliminowaliśmy i freon, który miał ją wywoływać". I znów: jeśli wyszukają państwo w Google’u hasło "ozone hole", w okolicach trzeciego miejsca na liście wyników wyszukiwania znajdzie się artykuł wyjaśniający, że problem zniknął, bo postąpiliśmy zgodnie z wiedzą naukową i bardzo silnie ograniczyliśmy obieg freonów. A jeżeli ktoś woli język polski, może wpisać "dziura ozonowa" i mniej więcej na czwartym miejscu listy wyników zobaczy tekst ze zbliżonymi informacjami.

Co prawda zmiany klimatyczne są znacznie poważniejszym wyzwaniem, ale i z nimi możemy skutecznie się zmierzyć, jeżeli nie będziemy kwestionować wyraźnego konsensusu naukowego.

Tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo w upowszechnianiu takich treści jak newsletter – ściślej mówiąc, pierwsza jego część – autorstwa Piotra Głuchowskiego.

Sianie zwątpienia w jednoznaczne ustalenia naukowców grozi społeczną bezczynnością o fatalnych skutkach.

Być może więc w sprawach takich, jak katastrofa klimatyczna (przynajmniej w wypadku osób, które dowiodły, że nie można liczyć na ich własną weryfikację faktów), należałoby wprowadzić jakiś system sprawdzania stwierdzeń docierających nawet do setek tysięcy osób. I nie będzie to żadne zawieszanie za nieprawomyślność, ale wyłącznie dbałość o zachowanie rzetelności.

*Stanisław Krawczyk - socjolog, publicysta, redaktor magazynu "Kontakt"