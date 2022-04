Frans de Waal to nazwisko, którego w świecie nauki nikomu nie trzeba przedstawiać. Światowej sławy prymatolog i autor bestsellerów razem z Kristin Andrews, filozofką z University of York w Toronto w Kanadzie, w opublikowanym niedawno na łamach „Science" artykule wskazują, że zdolność do odczuwania nie ogranicza się do zwierząt bliskich człowiekowi. Obejmuje także bezkręgowce.

Zdaniem obojga naukowców taka zmiana paradygmatu może nie tylko przeobrazić sposób, w jaki traktujemy inne zwierzęta, ale również wstrząsnąć podejściem do ludzkich decyzji moralnych.