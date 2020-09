Po dziewięciu miesiącach od pojawienia się nowego koronawirusa i siedmiu miesiącach od chwili, gdy Światowa Organizacja Zdrowia uznała go za zagrożenie dla zdrowia o zasięgu globalnym, uczeni na całym świecie starają się usystematyzować wiedzę na temat tego zarazka. Zazwyczaj są to prace zagranicznych naukowców z uznanych ośrodków, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Chinach, Niemczech czy we Francji.

Tym bardziej cieszy, że powstało opracowanie polskiego zespołu ekspertów ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Na tyle szczegółowe, jak to tylko możliwe przy obecnej wiedzy i napisane językiem zrozumiałym nie tylko dla specjalistów. Wszyscy powinniśmy je przeczytać! (Pełen raport PAN na końcu tego tekstu).