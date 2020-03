1 ZDJĘCIE Strona poświęcona koronawirusowi, opracowana przez ekspertów z Johns Hopkins University.

To oznacza, że średnio mija pięć dni od zakażenia się koronawirusem do pierwszych objawów choroby. Najważniejszym wnioskiem z tego badania jest to, że 14-dniowa kwarantanna jest właściwym rozwiązaniem - ogłosili naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA.