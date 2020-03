- Jesteśmy w stanie spowolnić wirusa i zapobiec infekcjom. Większość zakażonych wyzdrowieje – zapewniał Tedros Adhanom Ghebreyesus, sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na dzisiejszej konferencji prasowej. Chwalił Chiny, gdzie dzięki drastycznym środkom udało się zapanować nad epidemią, i Koreę Południową, gdzie spada liczba nowych przypadków.

Ale minister zdrowia Łukasz Szumowski przygotowuje nas na to, że w Polsce zachorowań będzie przybywać w coraz szybszym tempie, bo "taka jest logika rozprzestrzeniania się wirusa". (Na wyborcza.pl podajemy aktualny stan epidemii).

Złe wiadomości przychodzą również z oddziałów zakaźnych, na których leczeni są pacjenci z koronawirusem. W ciężkim stanie jest m.in. 74-latka, która do wrocławskiego szpitala trafiła z kwarantanny domowej. W jeszcze poważniejszym stanie jest jej 73-letni krewny, który od niedzieli przebywa na oddziale intensywnej terapii.

W sumie z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem w szpitalach przebywa 467 osób, a 1014 objętych jest kwarantanną.

W tym tygodniu mają wejść nowe procedury diagnozowania zakażenia - testowani maja być także lżej chorzy. - Osoba „skąpo objawowa” zgłasza się na izbę przyjęć, pobierany jest od niej wymaz i własnym transportem udaje się do domu na kwarantannę do momentu otrzymania wyników badań. W przypadku wyniku pozytywnego osoba badana trafia do szpitala zakaźnego, a osoby „z bliskiego kontaktu” do kwarantanny - poinformował wieczorem "Wyborczą" Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Koronawirus uderzy w handel?

Boją się pracownicy sklepów. Aby chronić się przed koronawirusem, Żabka chce mierzyć pracownikom centrali temperaturę, a związki zawodowe w Biedronce chcą uruchomienia w sklepach oczyszczaczy powietrza.

O sprawną walkę z koronawirusem zaapelował były premier Donald Tusk. "Rząd powinien natychmiast podjąć decyzje, także te niepopularne, które utrudnią rozprzestrzenianie się wirusa. Obywatele powinni przyjąć je ze zrozumieniem. Zbliżające się epidemia i recesja będą testem na naszą odpowiedzialność i solidarność. Sytuacja jest bardzo poważna" - napisał na Twitterze.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło kontrole sanitarne na pięciu przejściach granicznych: Zgorzelec-Jędrzychowice (A4), Olszyna (DK18), Świecko (A2), Kołbaskowo (A6), a także na granicy polsko-czeskiej - przejściu Gorzyczki (A1). Wszyscy pasażerowie autobusów i busów będą poddawani mierzeniu temperatury (przeczytaj, jak wyglądały pierwsze takie kontrole >>).

Odwoływane są kolejne imprezy masowe, o co zaapelował Główny Inspektor Sanitarny. Na Dolnym Śląsku wojewoda odwołał wszystkie takie imprezy, w tym koncert Dire Straits. Kandydujący na prezydenta Szymon Hołownia zrezygnował z większych spotkań z wyborcami, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.

Koronawirus może też spowodować przesunięcie daty wyborów

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział: "Gdyby rozwój wirusa nastąpił tak jak we Włoszech i objął w ten sposób np. całe województwo, a w kwarantannie byłyby całe gminy, to musielibyśmy myśleć o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i odsunięciu wyborów. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której koronawirus uniemożliwiłby wzięcie udziału w wyborach znacznej części społeczeństwa."

A takie są najnowsze wiadomości na temat epidemii:

Z powodu koronawirusa mBank przewiduje kryzys w strefie euro i ostre spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce.

Według analityków mBanku z powodu wirusa Europa wejdzie w recesję na przełomie I i II kwartału br. i w dalszych miesiącach zobaczymy ją także w polskich wynikach. Zrewidowane prognozy mBanku mówią, że wzrost PKB dla Polski w całym 2020 r. wyniesie już nie 2,8 proc., co i tak było optymistycznym scenariuszem, ale tylko 1,6 proc.

Brytyjska firma Hvivo będzie płacić równowartość 17 tys. zł osobom, które pozwolą się zakazić koronawirusem i spędzą dwa tygodnie bez fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Z rozpoczęciem działań czeka na zgodę brytyjskiego regulatora na testy na ludziach. Do pierwszej rundy badań zostaną zakwalifikowane 24 osoby.

W 50 więzieniach we Włoszech wybuchły bunty. Skazani nie zgadzają się na ograniczenie kontaktów z rodzinami i boją się wybuchu epidemii. W Modenie zmarło sześciu więźniów, z więzienia w Foggi uciekła grupa przetrzymywanych.

Naukowcy donoszą

W Polsce

Na świecie

