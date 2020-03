W Europie najwięcej zachorowań jest we Włoszech (2502). Giuseppe De Nicolao, inżynier-informatyk z Uniwersytetu w Pawii opracował algorytm rozprzestaniania się koronawirusa. Wynika z niego, że jeśli nie zostaną podjęte drastyczne środki zaradcze, do niedzieli liczba zakażeń we Włoszech może wzrosnąć do ponad 14 tys.

Na szczęście w Polsce nie zgłoszono kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Testy, które dotąd przeprowadzono u osób objętych kwarantanną dały wynik negatywny.