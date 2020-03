1 ZDJĘCIE Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce stwierdzono u pacjenta z Cybinki, który od poniedziałku przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Bawił się na karnawale w zachodnich Niemczech (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że pierwszy w Polsce pacjent zakażony koronawirusem nie należy do grupy ryzyka. Co to znaczy? I kto należy do grupy ryzyka?