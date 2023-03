Wygnanie jako los Kubańczyka

Dzieje ludzi prześladowanych

Na Kubie emigracja znaczy coś więcej, niżby to wynikało z jej wyspiarskiej kondycji, a wiadomo, że emigrowanie z wyspy przylega do człowieka niczym drugie imię.

Kubańczyk ma emigrację i wychodźstwo w genach, one są jego przeszłością, teraźniejszością i nieuniknioną oraz rychłą przyszłością. To jakby jego przedrepublikański, przedobywatelski los.

Na Kubańczyka czyhają i towarzyszą mu na co dzień, w rozmowach z rodakami i z samym sobą, w głębi własnych myśli, dwa rodzaje wyobcowania. To więzienie i emigracja. Jest tak, bo dla władzy militarno-politycznej wszelkie nieposłuszeństwo albo niechęć wobec niej oznaczać musi karę, pokutę.

Historia Kuby to właśnie dzieje krnąbrności i pokuty, więzienia albo wygnania.

Całe nasze niedługie dzieje, od kiedy rządy objęli Hiszpanie aż po dzisiejszą władzę komunistów, są pełne takich jednostkowych i zbiorowych opowieści. Nadużywanie władzy i zwykły despotyzm we wszelkich możliwych formach naznaczyły wszystkie zachowania społeczne i kulturalne Kubańczyków. Od samego odkrycia wyspy towarzyszył im militarystyczny dryl, od represji prewencyjnych po represje karne. Moje życie, nasze życie kubańskie to dzieje ludzi prześladowanych i karanych, historia wyspy zamieszkiwanej przez ukaranych, więzionych, skazanych, wypędzanych, deportowanych, torturowanych, rozstrzeliwanych. To dzieje wyspy pokutnej.

Wszystkie te formy politycznej przemocy wchodzą w skład represyjnego arsenału partii komunistycznej służącego kneblowaniu i tłumieniu wszelkiego nieposłuszeństwa obywatelskiego czy kulturalnego. Ostatnie pięć lat rządów Miguela Diaza-Canela to jedynie aktualizacja tego samego wzoru politycznej represji sowieckiego rodu. Ten sam model gwałcenia swobód obywatelskich stosują "bratnie" reżimy w Rosji, Białorusi, Nikaragui, Syrii, Iranie czy Wenezueli. Kuba wspiera, a nawet eksportuje do takich krajów jak Wenezuela czy Nikaragua ten sam model kary i pokuty, na jakie od 1959 r. skazuje własne społeczeństwo. Karanie każdej grupy społecznej, która ośmiela się podnosić głos, jest istotą życia na Kubie.

Wygnanie czy wypędzenie są zaś jedną z form tej przemocy.

"Niepożądani" i "regulowani"

Zaledwie miesiąc temu reżim Daniela Ortegi wypędził do USA 222 więźniów politycznych, a zaraz potem całkowicie bezprawnie odebrał im obywatelstwo, depcząc normy prawa międzynarodowego. Reżim kubański od dziesięcioleci stosuje te same metody, deobywatelizując Kubańczyków.

Zaczyna się od nielegalnego zatrzymania i porwania, potem następują nielegalne rozprawy sądowe, równie nielegalne wyroki więzienia, a na końcu nielegalne wygnanie z kraju i odebranie obywatelstwa.

Wypędzanie z kraju jest systematyczną praktyką reżimów na Kubie i w Nikaragui. W przypadku Kuby reżim usiłuje groźbami, nękaniem i niekończącymi się przesłuchaniami doprowadzić człowieka do tego, że woli wyjechać z kraju, po czym odstawia się go na granicę prosto z więziennej celi. Ten właśnie scenariusz zastosowano wobec mnie oraz kilku innych osób. Nie po raz pierwszy. Tę metodę - zatrzymanie - porwanie - areszt - wyrok więzienia - wygnanie - zastosowano w 2010 r. wobec więźniów skazanych w czasie tzw. czarnej wiosny. Zwolniono wówczas 52 z 75 więźniów skazanych w 2003 r. i przymusowo wygnano z Kuby do Hiszpanii.

Ostatnio ten sam schemat zastosowano wobec dziennikarzy Estebana Rodrigueza i Hectora Lusia Valdesa Corcho oraz innych osób uznanych za niepożądane: Karla Marii Pereza, Anamely Ramos, Omara Ruiza Urquiola, Carlosa Manuela Alvareza, by wymienić tylko kilkoro.

"Niepożądani" istnieli na Kubie od początku dyktatury, ale w myśl ustawy migracyjnej nr 1312, art. 24 i art. 25 z 2012 r. Kuba stała się niezwykłą fabryką „niepożądanych" oraz „regulowanych", tzn. takich osób, którym zakazuje się wyjazdu. W ten sposób Kubańczycy w kraju i za granicą są zakładnikami reżimu komunistycznego, który decyduje o ich losie według własnego politycznego uznania. Jako uzasadnienie dla takiego postępowania podaje się wymogi "obrony i bezpieczeństwa narodowego" oraz "interes publiczny".

Wyrzucony z kraju

Reżim prześladuje i przemocą dławi przejawy sprzeciwu lub niezgody, byle tylko udaremnić wszelką działalność obywatelską czy polityczną. Tłamsi wszystkich niewygodnych obywateli, z całkowicie dowolnych powodów.

Zostałem zatrzymany przez służbę bezpieczeństwa 21 czerwca 2021 r. Przewieziono mnie do kwatery SB w Villa Marista, gdzie byłem pozbawiony wszelkiego kontaktu z rzeczywistością. Przesłuchiwano mnie bez przerwy. Psychologiczna tortura polegała na niekończących się pytaniach, wymuszaniu odpowiedzi, byle tylko mnie złamać.

Przez trzy miesiące nie postawiono mi zarzutu, nie odbyła się żadna rozprawa, nie widziałem ani prokuratora, ani sędziego. To było w istocie porwanie przez służbę bezpieczeństwa, czyli organ MSW badający „przestępstwa przeciw bezpieczeństwu państwa".

Dopiero w ostatnich tygodniach przesłuchań zaczęto planować mój wyjazd za granicę, chociaż ani tego nie proponowałem, ani nie sugerowałem, ani nie chciałem. Było to od początku porwanie w celu doprowadzenia do mojego wyjazdu. Podobnie postąpiono wobec moich przyjaciół i aktywistów, którzy okazywali mi solidarność, w tym wobec mojej ówczesnej partnerki, poetki Katherine Bisquet.

Potem przewieziono mnie w pozycji z głową między nogami z Villa Marista do „lokalu operacyjnego" na przedmieściach Hawany. Trzymano mnie tam sześć dni. – Nie pójdziesz do więzienia, ale do domu też nie wrócisz – mówili.

W końcu konwój zakamuflowanych aut policji politycznej odwiózł mnie na lotnisko wprost pod trap samolotu.

Moje ostateczne wypędzenie z Kuby było ostatnim etapem procesu od zatrzymania/porwania po pozbawienie mnie praw obywatelskich.

Republika wygnańców

Kuba, Nikaragua, Wenezuela, Iran, Białoruś, Rosja są bratnimi krajami nie tylko z racji podobnych represji. Bo na wygnaniu "niepożądani" i "niewygodni" stają się braćmi, rozpoznają się nawzajem niczym krewni, tworzą republikę wygnańców. Ale wypędzeni nie potrafią się integrować w nowych społeczeństwach. Łączy ich jedynie kultura strachu przed państwem policyjnym, które ich wypędziło. To każe nam być politycznym przeciwieństwem dla tego państwa. I tak trwamy w hybrydowym archipelagu małych wysepek nieposłuszeństwa i obywatelskiego oporu.

Myślę o tej gigantycznej republice porwanych, uwięzionych, torturowanych, prześladowanych i wypędzonych, ofiar systematycznego deptania praw ludzkich i obywatelskich. Ta republika "niepożądanych" marzy o innej - takiej, w której prawa polityczne i obywatelskie są przestrzegane i szanowane. Wygnańcy pragną odzyskać swoje prawa oraz chcą odwetu na państwie policyjnym.

Dzisiaj, dzięki internetowi społeczeństwo obywatelskie na wygnaniu ma znacznie większe możliwości działania i reakcji niż jeszcze kilka lat temu. Niepożądani Kubańczycy mają do dyspozycji setki niezależnych dzienników, dziesiątki organizacji pozarządowych i platform, na których mogą wyrażać swój sprzeciw i nieposłuszeństwo.

Wymiar sprawiedliwości i żargon reżimu uprzedmiotawiają bezustannie obywateli, robiąc z nich „elementy". Są zatem „elementy kontrrewolucyjne", „destabilizujące" „najemnicze", „kryminalne". Kiedy to nie wystarcza, państwo wsadza ich do więzienia bez sądu, niszczy ich reputację, wypędza z kraju.

Ta przemoc bynajmniej nie umacnia reżimu, lecz go osłabia. Już tylko siła armii i policji jest w stanie powstrzymać niezadowolenie społeczeństwa. Dowiodły tego protesty 11 i 12 lipca 2021 r. Sam fakt, że reżim musi militaryzować aparat państwowy i całą przestrzeń społeczną oraz ucieka się do nagiej przemocy, dowodzi jego politycznej bezsilności.

Partia komunistyczna jest politycznie bezradna, bo nie uprawia już polityki. Partia komunistyczna sama się wygnała z rzeczywistości społecznej i wypędziła się ze społeczności obywateli.

Hamlet Lavastida (ur. 1983), artysta, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Hawanie. Działał w niezależnych grupach artystycznych Movimiento San Isidro oraz Movimiento 27 de Noviembre. Uprawiali sztukę polityczną, której żywiołem była przestrzeń publiczna. Artyści mieszali gatunki: wideo, kolaże, plakaty, rysunki, fotografie, obrazy. Obnażali fałsz i pustkę ikonografii i propagandy komunistycznej. W ich środowisku powstała buntownicza pieśń "Patria y Vida" (Ojczyzna i życie), która rozprawiała się ze sloganem dyktatora Fidela Castro "Patria o Muerte". Pieśń stała się hymnem młodego pokolenia Kubańczyków na wyspie i w diasporze.

Artyści buntowali się przeciw cenzurze, demonstrowali pod ministerstwem kultury w Hawanie, urządzali happeningi i głodówki. Hamlet Lavastida stał się jedną z twarzy Movimiento.

Mieszkał i pracował przez kilka lata za granicą, m.in. w Polsce, gdzie ożenił się i ma 9-letniego syna Leo. W latach 2020-21 był na rocznym stypendium w Niemczech. Zaraz po powrocie na Kubę w czerwcu 2021 r. został aresztowany. Kiedy siedział w areszcie był bez przerwy przesłuchiwany przez służby bezpieczeństwa. Po 90-dniowym areszcie Hamleta Lavastidę wyrzucono z Kuby. Mieszka w Berlinie. Często przyjeżdża do Polski.