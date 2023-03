Głos z Hiszpanii: inżynierowie opiekują się dziadkami, nauczyciele sprzątają domy

Bariery na rynku pracy

W Hiszpanii 54 proc. imigrantów pracuje fizycznie i na stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji. Są zatrudnieni jako kelnerzy, pomoc domowa czy robotnicy rolni. Dane te, zebrane w 2020 r. w raporcie hiszpańskiego Caritasu i Papieskiego Uniwersytetu Comillas w Madrycie, wcale nie wynikają z różnicy w poziomie wykształcenia między Hiszpanami a obcokrajowcami. Imigrancka społeczność w Hiszpanii, wbrew stereotypowi, jest w podobnym stopniu wykształcona co Hiszpanie. Ci, którzy się tu osiedlają, zderzają się z barierami na rynku pracy: od problemów z uznaniem kwalifikacji po dyskryminację.

Yasmine Chacón i Juan José Hernández, para salwadorskich radiologów, którzy w 2018 r. opuścili swój kraj, uciekając przed przemocą narkotykowych gangów, o wykonywaniu swojego zawodu w Hiszpanii mogli po prostu zapomnieć. Z dnia na dzień z pracy w szpitalu musieli przerzucić się na sprzątanie domów i przenoszenie pudeł. W 2020 r. wystąpili o nostryfikację swoich dyplomów medycznych, by móc pracować w zawodzie. Załatwianie formalności trwało aż trzy lata. W tym czasie Chacón pracowała jako pomoc domowa, a Hernández, który jest obecnie bezrobotny, jako pracownik magazynu i kierowca wózka widłowego.

Ale hiszpański dyplom, który w końcu otrzymali po nostryfikacji, nie odpowiada temu, co przez sześć lat studiowali na uniwersytecie w Salwadorze. To jedynie dyplom technika radiodiagnostyki, czyli absolwenta trwających trzy lata studiów licencjackich. - Dawno pogodziliśmy się z tym, że nie uznają naszych kwalifikacji. Skoro nie zrobili tego w czasie pandemii, kiedy pilnie potrzebowali personelu medycznego, to tym bardziej w tym momencie. Uznaliśmy jednak, że lepsze to niż nic - mówi z rezygnacją Chacón.

Góra wniosków

Raport na temat integracji zawodowej imigrantów, autorstwa Hiszpańskiego Obserwatorium Rasizmu i Ksenofobii, zwraca uwagę, że 12 proc. pracowników z zagranicy z wyższym wykształceniem pracuje poniżej swoich kwalifikacji (m.in. w rolnictwie, w budownictwie, przy sprzątaniu - jedynie 1,8 proc. Hiszpanów wykonuje takie prace).

REKLAMA

Josselyn Zúñiga, 28-letnia nauczycielka pochodząca z Comayagua w Hondurasie, do Hiszpanii przybyła w listopadzie 2018 r. Pracowała po dziesięć godzin dziennie jako stażystka i chociaż obecnie pracuje legalne jako sprzątaczka, dalej odmawia się jej uznania dyplomu nauczyciela. - Nie uczę w szkole, ponieważ nie wolno mi. Powiedzieli mi, że mam być cierpliwa, że dadzą mi znać. Została mi nadzieja, że wszystko z czasem się ułoży - mówi.

Problemy z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uznawania dyplomów i kwalifikacji w Hiszpanii mają charakter systemowy. W listopadzie ubiegłego roku uchwalono ustawę, która miała poprawić sytuację - nowe przepisy mówią, że wnioski muszą być rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy. Istnieje 37 zawodów, które wymagają w Hiszpanii nostryfikacji dyplomów. Chodzi m.in. o prawników, architektów, lekarzy, nauczycieli wczesnej edukacji i dentystów. Teraz urzędnicy próbują sobie poradzić z zaległościami w postaci góry wniosków prawie 40 tys. imigrantów. Dziewięciu na 10 z nich pochodzi z Ameryki Łacińskiej.

Inżynier budowlany Fernando Reyes zrezygnował z nostryfikacji swojego dyplomu, ponieważ nie miał 700 euro na prawnika, bez którego nie mógłby sobie z tym poradzić. Powrócił do Hondurasu w listopadzie 2022 r. z powodów rodzinnych. Radiolodzy Yasmine Chacón i Juan José Hernández, którzy mieszkają w Benifayó w Walencji, mówią, że skończą w Hiszpanii studia, aby móc w pełni wykonywać swój zawód. - Kiedy myślisz o dobru naszych córek, o tym, żeby żyły w kraju bez przemocy gangów, nie możesz podjąć innej decyzji - mówi Chacón.

REKLAMA

***

Artykuł i reportaż wideo powstały w ramach „Re:framing Migrants in the European Media". Ten międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską został stworzony, by opracować mechanizmy, które zapewnią odpowiednią reprezentację migrantom i uchodźcom w mediach w całej Europie. Celem projektu jest pomoc mainstreamowym mediom w stworzeniu inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni do autoprezentacji dla migrantów i uchodźców.

Na projekt składa się wiele publikacji i wydarzeń w różnych europejskich miastach. Jego koordynatorem jest European Cultural Foundation (Holandia). Poza "Gazetą Wyborczą" udział w nim biorą jeszcze: Eticas Foundation (Hiszpania), Here to Support (Holandia), ZEMOS98 (Hiszpania) i CoCulture (Niemcy).