Głos z Niemiec. Uchodźców przybywa, dziennikarze muszą się do tego dostosować

Jeśli chodzi o szybkość i skuteczność podejmowania decyzji, obydwa supermocarstwa zostawiają Unię w tyle, choć osiągają swoje cele za pomocą zupełnie innych środków: Chiny ze swoimi autorytarnymi planami pięcioletnimi, a USA z możliwością centralizacji władzy w razie potrzeby. Demokratyczne procesy decyzyjne w Europie są zaś powolne. Dlatego też Unia musi na nowo zdefiniować swoją pozycję i przemawiać jednym głosem, który odpowiadałby wielkości jej populacji, sile gospodarczej i zdolnościom innowacyjnym.

Migracje i rozbieżne interesy

Oczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić! Rozbieżne interesy państw członkowskich często uniemożliwiają wspólne działanie, tak że w końcu na pierwszy plan wysuwają się interesy narodowe, a nie wspólny interes wszystkich Europejczyków. Jest to szczególnie widoczne i konfliktogenne w przypadku uchodźców i migracji jako całości.

Rosnąca liczba uchodźców w Europie jest bezpośrednim skutkiem wielu wojen i nierównego podziału globalnego bogactwa. Obserwujemy to na Morii i Lesbos, na granicy Europy Wschodniej czy na włoskiej wyspie Lampedusa. Wcześniejsze próby zorganizowania rozdziału uchodźców i migrantów pomiędzy wszystkie państwa UE zakończyły się niepowodzeniem, podobnie jak wysiłki zmierzające ku stworzeniu kolektywnego i zmodernizowanego systemu imigracyjnego. Zwykle zapomina się przy tym, że w najbliższej przyszłości UE będzie uzależniona od migrantów, jeśli chce utrzymać swój dobrobyt i siłę gospodarczą.

Skupiamy się na jednostkowych wydarzeniach

Problem polega na tym, że mieszkańcy państw członkowskich UE znają jedynie rzeczywistość swojego kraju. Na przykład Niemcy i niemieckie media skutecznie odwracały wzrok (przez wiele lat), gdy we Włoszech opinia publiczna załamywała ręce nad dramatem uchodźców przepływających przez Morze Śródziemne. Z kolei to, co dzieje się obecnie na polskiej granicy wschodniej, rzadko zasługuje chociażby na wzmiankę we włoskiej prasie.

W wielu krajach stawiano płoty graniczne, aby stworzyć pozorne poczucie bezpieczeństwa i ograniczyć spór polityczny we własnym kraju. Media rzadko relacjonowały to, co działo się w innych krajach, a jeśli już, to ograniczały się do konkretnych wydarzeń - tonący statek przedstawiano jako kolejną pojedynczą tragedię - i analizowano je z perspektywy narodowej. W obliczu ogromnego ludzkiego cierpienia, które wykracza daleko poza wybrane wydarzenia, takie ograniczone relacje medialne stają się problemem. W ten sposób dziennikarze nie są w stanie przekazać czytelnikom czy widzom pełnego obrazu sytuacji.

Potrzebna przestrzeń medialna do dyskusji

Kompromisy polityczne na poziomie europejskim, unijne regulacje i przepisy dotyczące spraw uchodźców i migracji zostaną zaakceptowane przez poszczególne rządy krajowe tylko wtedy, gdy uzyskają również poparcie ludności we własnym kraju. To zawsze będzie trudne, ale prawdopodobieństwo sukcesu jest znacznie większe, jeśli sytuacja w innych państwach europejskich będzie powszechnie znana. Francja patrzy na imigrację inaczej niż Finlandia czy Malta. Niemcy zamierzają przyjąć nowe prawo imigracyjne - jak to może wpłynąć na inne państwa europejskie?

Przykład migracji - i dotyczy to zarówno uchodźców wojennych, jak i ludzi, którzy ryzykują życie w trakcie swojej (nielegalnej) drogi do Europy wybieranej z powodu biedy i braku perspektyw - pokazuje strukturalną słabość UE. Mamy nadrzędne interesy, w tym ekonomiczną konieczność zasilania rynku pracy imigrantami. Ale nie mamy wspólnych przestrzeni medialnych, nie mamy ponadnarodowej sfery publicznej, która towarzyszyłaby procesom politycznym poprzez niezależne i, jeśli to konieczne, krytyczne relacje w mediach. Sieć krajowych mediów wysokiej jakości byłaby rozwiązaniem pozwalającym na wyzwolenie debat z narodowych oków, pokonanie barier językowych i tym samym nadanie procesowi demokratycznemu w UE dodatkowej dynamiki.

Artykuł powstał w ramach „Re:framing Migrants in the European Media". Ten międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską został stworzony, by opracować mechanizmy, które zapewnią odpowiednią reprezentację migrantom i uchodźcom w mediach w całej Europie. Celem projektu jest pomoc mainstreamowym mediom w stworzeniu inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni do autoprezentacji dla migrantów i uchodźców.

Na projekt składa się wiele publikacji i wydarzeń w różnych europejskich miastach. Jego koordynatorem jest European Cultural Foundation (Holandia). Poza "Gazetą Wyborczą" udział w nim biorą jeszcze: Eticas Foundation (Hiszpania), Here to Support (Holandia), ZEMOS98 (Hiszpania) i CoCulture (Niemcy)