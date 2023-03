Głos z Austrii. Afgańska nastolatka znalazła schronienie w Wiedniu

Uciekaliśmy przez trzy miesiące, aż dotarliśmy do Austrii. Ale nasza podróż wcale się nie skończyła. W Austrii osoby, które złożyły wnioski o azyl, są przenoszone z jednego obozu dla uchodźców do drugiego. Nas również to spotykało, i to bardzo często. Dostawaliśmy zawiadomienie albo przychodził do nas szef schroniska dla uchodźców i mówił, że znowu trzeba się pakować.

Przenoszenie między obozami nie podobało mi się wcale, bo ciągle musiałam nawiązywać znajomości od zera. Nie byłam w stanie się z nikim porozumieć, prawie nie znałam niemieckiego. Moi rodzice nie byli w stanie mi pomóc. Przez długi czas nie mogłam też chodzić do szkoły, straciłam cały rok szkolny. Bardzo tego żałuję.

Ale w moim rodzinnym kraju, w Afganistanie, nie mogłabym w ogóle chodzić do szkoły, bo talibowie zabraniają dziewczynkom nauki. Również w Iranie nie byłoby mi łatwo zdobyć wykształcenia jako afgańskiej uchodźczyni. Afgańscy rodzice, by wysłać dzieci do szkoły, muszą płacić irańskiemu państwu dodatkowe czesne. Irańscy nauczyciele biją dzieci, jeśli nie rozumieją lekcji.

W Austrii, mimo że miałam już dziewięć lat, wysłano mnie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Siedziałam w klasie z sześciolatkami. Powód? Nie znałam jeszcze niemieckiego. Nauka tego języka okazała się bardzo łatwa, bo miałam bardzo miłych nauczycieli. Pewna Austriaczka w wolnym czasie przychodziła też do naszej szkoły i uczyła niemieckiego dzieci uchodźców, takie jak ja. Ta dodatkowa lekcja odbywała się codziennie, trwała godzinę.

Większość austriackich rodziców chce, aby ich dzieci po szkole podstawowej poszły do gimnazjum [austriacki odpowiednik polskiego liceum, trafiają tam dzieci z najlepszymi wynikami]. Mnie posłano do Mittelschule, zwykłej szkoły średniej, ponieważ nie miałam tak dobrych ocen na koniec podstawówki. Wówczas dopiero uczyłam się niemieckiego, ale miałam problem z matematyką. W Iranie tego przedmiotu uczy się w zupełnie inny sposób. Z perspektywy czasu uważam jednak, że była to dla mnie dobra droga. W szkole średniej nigdy nie miałam wrażenia, że moi nauczyciele traktowali mnie źle, ponieważ byłam obcokrajowcem. W szkole zresztą jest bardzo mało uczniów, którzy nie mają imigranckich korzeni. Nasi nauczyciele traktują nas wszystkich jednakowo.

Uważam, że życie w Austrii jest bardzo dobre, zwłaszcza że jako młoda kobieta mogę się tu swobodnie poruszać i bez problemu chodzić do szkoły. W Afganistanie dziewczynkom i kobietom nie wolno wychodzić z domu bez mężczyzny. Nie wolno im chodzić do szkoły. Są gwałcone, kamienowane lub zabijane. Dlatego dla ochrony swoich córek wielu rodziców zmusza je, by nie wychodziły z domu. Oczekują, że będą zajmować się sprzątaniem, szybko wyjdą za mąż i urodzą dzieci. Ja wyobrażam sobie moje życie zupełnie inaczej. Chcę zdać maturę i studiować medycynę. Dlatego starałam się o miejsce w gimnazjum. Jestem po już rozmowie wstępnej. Przyjęto mnie od razu. Naukę zaczynam we wrześniu. Potem, za kilka lat, skończę liceum, studia i zostanę lekarzem. Uda mi się.

Rihanna Husseini jest uchodźczynią z Afganistanu, mieszka w Wiedniu, prowadzi bloga.

Nina Horaczek jest dziennikarką austriackiego magazynu „Falter".

Artykuł i reportaż wideo powstały w ramach „Re:framing Migrants in the European Media". Ten międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską został stworzony, by opracować mechanizmy, które zapewnią odpowiednią reprezentację migrantom i uchodźcom w mediach w całej Europie. Celem projektu jest pomoc mainstreamowym mediom w stworzeniu inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni do autoprezentacji dla migrantów i uchodźców.

Na projekt składa się wiele publikacji i wydarzeń w różnych europejskich miastach. Jego koordynatorem jest European Cultural Foundation (Holandia). Poza "Gazetą Wyborczą" udział w nim biorą jeszcze: Eticas Foundation (Hiszpania), Here to Support (Holandia), ZEMOS98 (Hiszpania) i CoCulture (Niemcy)