"Bezbronne ofiary, których nikt nie chce". W obozie dla rodzin radykałów z ISIS życie to koszmar

To często ludzie, którzy już wiele razy uciekali. Od lat żyli w strefie wojny, pod kontrolą radykałów albo bojąc się aresztowania przez służby – to życie w ciągłym strachu. Skończyli w obozie, myśląc, że wreszcie będą bezpieczni, a utknęli w koszmarnych warunkach, często na lata. Wiele tych kobiet przyjechało tu, kiedy były bardzo młode, mówią nam, że nawet nie wiedziały, dokąd jadą.

Bardzo trudno jest dziś stwierdzić, kto miał powiązania z radykałami, bo mieszkańcy nie mają prawa do procesu, do pomocy prawnej, nic nie jest wyjaśniane. Ale wielu z nich to po prostu ludzie, którzy mieszkali na terenach kontrolowanych przez ISIS, po czym musieli uciekać. Dziś mówią wprost: Żyjemy jak w więzieniu.

Nie mogą wychodzić, wyjechać?

- Status prawny Al-Hol nigdy nie został określony. Wcześniej bardziej przypominał obóz dla uchodźców, ale odkąd w 2018 r. nastąpił napływ tysięcy nowych mieszkańców, to się zmieniło, obóz stał się de facto więzieniem, z którego nie wolno wychodzić – szczególnie mieszkańcom tzw. aneksu, czyli części przeznaczonej dla cudzoziemców.

Niby są mechanizmy repatriacji – na przykład w ostatnich miesiącach irackie władze przysyłają delegacje, sprawdzają nazwiska, ale idzie to bardzo powoli. Inne kraje pochodzenia czasem przyjmą grupę dzieci czy osób bardzo schorowanych, były takie przypadki we Francji, Australii czy Tadżykistanie, ale najczęściej nie chcą ich przyjmować. Zresztą nie ma nawet jasnych statystyk, ile osób z jakiego kraju przebywa w obozie, ani żadnego planu, co się z tymi ludźmi stanie.

Syryjczycy teoretycznie mogą opuścić obóz i wrócić do siebie, tylko że potrzebują sponsora – najczęściej lokalnego przywódcy plemiennego, a zdobycie takiego poparcia jest trudne i długotrwałe. W dodatku często nie mają do czego wracać – w miejscach, gdzie żyli, nie jest bezpiecznie, ich dom został zniszczony i nie stać ich na życie poza obozem. Trudna jest też ponowna integracja ze społeczeństwem – to osoby, które spędziły lata w trudnych, traumatycznych warunkach.

Sklep w obozie Al-Hol w północno-wschodniej Syrii Ricardo Garcia Vilanova/Lekarze bez Granic

Jak trudnych?

- Mieszkają w zniszczonych namiotach, często dochodzi do pożarów, czasem to efekt podpaleń, czasem - braku zabezpieczeń. Kiepska jest jakość wody, fatalna jest sytuacja sanitarna.

Opieka medyczna jest bardzo podstawowa – poważne przypadki wymagające operacji czy pomocy specjalisty kierowane są na zewnątrz, do szpitala w Hasace. Jednak uzyskanie zgody na wyjazd pacjenta jest żmudny - często jest po prostu za późno i człowiek umiera.

A kiedy chore dziecko, głównie z części obozu dla cudzoziemców, jedzie do szpitala, rodzic czy opiekun nie może mu towarzyszyć – nawet jeśli to zupełny maluch. Pamiętam przypadek poparzonego siedmiolatka, którego skierowaliśmy do szpitala. Za długo czekał na pozwolenie, a kiedy dotarł do szpitala, było za późno. No i umarł sam, bez rodziny. Czasem bardzo trudno jest nam patrzeć na śmierć, której można było uniknąć.

Jak pomagają Lekarze bez Granic?

- Mamy w obozie jedną główną przychodnię i mniejsze, mobilne kliniki. Pomagamy też na miejscu, w namiotach ludziom, którzy nie mogą dotrzeć do przychodni. Leczymy rany, niektóre choroby, ale wiele osób potrzebuje specjalistycznego leczenia, mieszkańcy ciągle proszą też o dentystę, wiele kobiet jest w ciąży, one i ich dzieci też często wymagają specjalistycznej opieki.

Mamy program dostarczania wody pitnej dla 18 tys. mieszkańców – w tym roku dostarczyliśmy już 212 mln litrów. Świadczymy pomoc z zakresu zdrowia psychicznego, która jest bardzo potrzebna w miejscu, gdzie ludzie tkwią latami bez żadnych perspektyw na przyszłość.

Połowa mieszkańców nie skończyła nawet 12 lat. Jak dzieci znoszą takie życie?

- Nie mają normalnego dzieciństwa, warunków do rozwoju. Szkół praktycznie nie ma – dostępna jest edukacja tylko w bardzo podstawowym zakresie, a i tak wiele dzieci z tego nie korzysta, bo rodzice boją się wypuszczać je z namiotu. Większość tych dzieci od lat nie była w szkole.

Do tego maluchy każdego dnia są świadkami przemocy – kilkadziesiąt proc. zgonów w obozie to wynik przestępczości. No i same dzieci są na nią ciągle narażone – 35 proc. zgonów to zgony wśród dzieci – umierają z powodu chorób, wypadków, bywają potrącone przez samochody dostarczające wodę, toną w miejscowych stawach albo po prostu znikają.

Jak może zniknąć dziecko?

- Chodzi o chłopców z rodzin cudzoziemców, którzy mieszkają w „aneksie". Kiedy kończą 9-10 lat, są siłą zabierani z obozu. Rodziny nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie ma w tej sprawie oficjalnych statystyk, ale słyszymy, że te dzieci lądują w innych obozach, a nawet więzieniach. Nikt nie wie, jakie są kryteria, dlaczego te, a nie inne dzieci są zabierane, ale wiemy od naszych pacjentów, że to ciągle się dzieje. Dlatego rodziny próbują chronić dzieci, nie wypuszczając ich z namiotów.

W obozie szerzy się radykalizacja?

- Mieszkańcy Al-Hol są karani zbiorowo, potępiani wyłącznie za powiązania, których nawet im nie udowodniono, bo nie mogą liczyć na proces. Traktuje się ich jak winnych, choć to przecież ofiary. A przetrzymywanie ich w tak fatalnych warunkach, bez poczucia bezpieczeństwa, to na pewno żyzny grunt dla radykalizacji. W obozie szerzy się przemoc, ale ma wiele twarzy – często to zwykli kryminaliści, uzbrojone grupy, które zastraszają ludzi, wymuszają, wykorzystują, a nie ma żadnej skutecznej ochrony.

Dochodzi do tragicznych incydentów – jak ten z lutego, kiedy służby bezpieczeństwa w obozie ostrzelały grupę kobiet i dzieci, byli zabici i ranni. Choć później wyjaśniano, że doszło do pomyłki, pokazuje to, jak niebezpiecznie jest w obozie, który jest kiepsko zarządzany, bez zachowania jakichkolwiek międzynarodowych standardów.

Stąd właśnie tytuł naszego raportu: „Ostrzał z obu stron". Ci ludzie z jednej strony są zagrożeni przez panoszących się w obozie kryminalistów, żyją w ciągłym strachu przed przemocą, a z drugiej – zagrażają im obozowe służby bezpieczeństwa.

Jak się pracuje w takich warunkach?

- Zespół Lekarzy bez Granic jest przyzwyczajony do pracy w trudnych sytuacjach. To bolesne, szczególnie kiedy wiemy, że moglibyśmy pomóc, ale nam nie wolno, lecz dajemy z siebie, ile możemy.

Jednak sytuacja w Al-Hol jest wyjątkowa, ona po prostu nie może tak trwać – dlatego prosimy społeczność międzynarodową o inwestycje, o dużą pomoc. Międzynarodowa koalicja pomogła zbrojnie pokonać ISIS, umieścić tu tych ludzi, a teraz musi dać im wsparcie: techniczne, dyplomatyczne, polityczne.

Tym ludziom trzeba dać szansę powrotu, przesiedlenia w inne, lepsze miejsce – nie tam, gdzie nic na nich nie czeka, gdzie znowu ich prawa będą naruszane. No i trzeba koniecznie poprawić warunki w samym obozie, bo musimy być realistami: niektórzy już tu zostaną, nie każdy będzie miał dokąd wrócić.

