Czy Łukaszenka może wciągnąć Białoruś w wojnę w Ukrainie?

Manewry Łukaszenki

Pod koniec czerwca Putin obiecał przekazać Białorusi pociski balistyczne Iskander-M. Kilka dni później Łukaszenka wezwał Rosję, by ta „była gotowa" do użycia broni nuklearnej, a potem stwierdził, że Białoruś wspiera Kreml i że już „dawno temu określił" sprawę udziału kraju w wojnie przeciwko Ukrainie.

– Jesteśmy jedynym krajem, który wspiera Rosjan w tej walce. Ci, którzy nam to wyrzucają, czy nie wiedzieliście, że mamy najbliższy sojusz z Federacją Rosyjską? Z państwem, z którym budujemy jedno potężne państwo związkowe, unię dwóch niezależnych narodów. I co, oni nie wiedzieli, że u nas już dawno w sojuszu Białorusi i Rosji stworzono wspólne ugrupowanie sił zbrojnych? Niemal wspólną armię – powiedział Łukaszenka 3 lipca.

Dodał również, że Białorusini „nikomu nie pozwolą strzelać w plecy ruskiemu człowiekowi". I aby zapobiec uderzeniu NATO na Rosję, wojska białoruskie zajęły pozycje obronne od twierdzy brzeskiej po południowe granice kraju.

Dzień wcześniej Łukaszenka oskarżył również Ukrainę o próby ataków rakietowych na Białoruś i zagroził „wzięciem na celownik" centrów decyzyjnych we wrogich stolicach. Przy tym, jak to często w przypadku jego wypowiedzi, nie obyło się bez sprzeczności – Łukaszenka zapewnił jednocześnie, że Białoruś nie dąży do wojny z Ukrainą.

Czy Białoruś może zaatakować?

W pobliżu granicy z Ukrainą Białoruś utrzymuje w gotowości bojowej do sześciu batalionów – ok. 7 tys. żołnierzy. Ukraińskie ministerstwo obrony uspokaja, że nie widać, by formowały one grupę uderzeniową. Nie widać też, aby do Białorusi ściągały dodatkowe siły rosyjskie. To jednak nie oznacza, że sytuacja się nie zmieni.

– Wydaje mi się, że [ostatnie wypowiedzi Łukaszenki] są przede wszystkim niebezpieczne dla przyjacielskiego narodu białoruskiego… Nie powinien wciągać Białorusi w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie i w łamanie wszystkich porozumień międzynarodowych. Wydaje mi się, że sygnał z jego strony brzmi niebezpiecznie. Myślę, że zobaczymy rezultat tych sygnałów – powiedział 3 lipca Wołodymyr Zełenski.

Według ukraińskiej wiceminister obrony Hanny Maljar na Białorusi "pracuje się nad negatywnym stosunkiem do Ukrainy". A to może wskazywać, że jednym ze scenariuszy może być jej dołączenie do wojny. Ale większość ukraińskich ekspertów uważa, że Łukaszenka będzie się starał nadal brać udział w wojnie w „hybrydowy" sposób, czyli bez wysyłania swoich żołnierzy na front.

Innego zdania jest białoruski opozycjonista i dyplomata Pawieł Łatuszka, który uważa, że przystąpienie Łukaszenki do wojny jest kwestią czasu. Stanie się to, gdy Rosja znów przerzuci do Białorusi swoje wojska, a wtedy białoruskie oddziały mogą wesprzeć rosyjskie uderzenie.

Łatuszka na antenie ukraińskiego Radia NW zaapelował również, żeby traktować poważnie groźby Łukaszenki uderzeń rakietowych w „centra decyzyjne" w sąsiednich państwach.

– Jestem pesymistą i uważam, że on naprawdę podjął decyzję oraz wydał odpowiedni rozkaz brygadzie wojsk rakietowych Białorusi. Nie mam wątpliwości, że to chory człowiek – powiedział białoruski opozycjonista.

Skazany na Putina

Łukaszenka przez dziesięciolecia potrafił lawirować między Zachodem a Rosją. Jednak po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r. i brutalnej rozprawie z protestującymi Białorusinami znalazł się w izolacji międzynarodowej. Pozostała mu tylko Rosja. Putin wraz z przedłużającą się „wojskową operacją specjalną" w Ukrainie może coraz silniej naciskać na Łukaszenkę w sprawie bezpośredniego udziału w niej białoruskich żołnierzy.

Dla wielu Ukraińców Białoruś pod rządami Łukaszenki i tak już bierze udział w agresji przeciwko ich państwu. To z białoruskiego terytorium rosyjskie wojska zaatakowały Kijów, dokonując masakry w Buczy i Irpieniu. I to z tego kraju Rosja wciąż ostrzeliwuje rakietami ukraińskie miasta.

Tymczasem po stronie ukraińskiej walczy białoruski ochotniczy Pułk im. Kastusia Kalinowskiego. Jego dowódca Denys Prochorow w czwartkowym wywiadzie dla Radia NW stwierdził, że jego oddział będzie pierwszy „niszczył siły reżimu Łukaszenki" na terytorium Ukrainy.