Rosja straszy Zachód: Putin zapowiada, że wyśle na Białoruś rakiety Iskander

Putin jak na razie przystał tylko na Iskandery, które mają dotrzeć do Białorusi w ciągu kilku miesięcy. W komunikacie po spotkaniu rosyjscy i białoruscy dyplomaci podkreślili, że dostarczone przez Rosję Iskandery będą mogły przenosić broń jądrową, ale o tym, czy Rosja przekaże Białorusi głowice jądrowe, oficjalnie nie powiedziano ani słowa

Spór o tranzyt do Kaliningradu

Zapowiedź Putina padła w czasie kryzysu na linii Moskwa – Wilno. Litwa zakazała tranzytu do Kaliningradu przez swoje terytorium towarów, na które po napaści Rosji na Ukrainę Unia Europejska nałożyła embargo. Chodzi m.in. o węgiel, wyroby stalowe, materiały budowlane i elektronikę. Dla Kaliningradu oznacza to poważne gospodarcze problemy. Rosyjską enklawę do tej pory zaopatrywały pociągi i ciężarówki jeżdżące przez Litwę. Po decyzji Wilna dostawy do enklawy zmniejszyły się o połowę.

Rosja zażądała przywrócenia tranzytu. – Odpowiemy na te nieprzyjazne działania, a konsekwencje będą miały poważnie negatywny wpływ na ludność Litwy – zagroził Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Rosja atakuję Ukrainę z Białorusi

Putin rosyjskim arsenałem atomowym grozi Zachodowi od samego początku inwazji na Ukrainę. W rosyjskich siłach strategicznych do tej pory obowiązuje zarządzony pod koniec lutego alarm. Rosyjskie Iskandery-M stacjonują już od lat w Kaliningradzie, skąd mają w zasięgu całą Polskę i Litwę. Rosjanie ściągnęli wyrzutnie pocisków również na Białoruś, skąd atakują cele w Ukrainie.

W Białorusi odbyło się w lutym referendum w sprawie m.in. usunięcia z konstytucji zapisów, że kraj jest strefą bez broni jądrowej. Ten zabieg formalnie umożliwia Rosji wprowadzenie do Białorusi swojego atomowego arsenału. Gdyby do tego doszło, sytuacja na wschodniej flance NATO uległaby poważnej zmianie. NATO musiałoby odpowiedzieć, rozmieszczając kolejne oddziały albo przerzucając do Europy więcej amerykańskiej broni jądrowej. Dziś w sześciu bazach lotniczych w Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech i Turcji przechowywanych jest ok. 100 amerykańskich bomb jądrowych.

Przed wybuchem wojny w Ukrainie rosyjskie źródła wojskowe twierdziły, że przed iskanderami nie ma ochrony, bo zbliżając się do celu z sześciokrotną prędkością dźwięku, są one w stanie manewrować i w ten sposób mylić obronę przeciwlotniczą. Ukraińcy twierdzą jednak, że udawało im się te pociski zestrzelić, a część z nich nie dolatywała do celu.