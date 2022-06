Śledztwo w sprawie Poczobuta zmierza do końca. "Andrzej czeka na sąd i przewiezienie do kolonii karnej"

Brak kontaktu z synem

Kobieta podkreślała przy tym, że bezwzględnej więziennej cenzurze poddawane są także listy, które Poczobut pisze do syna. „Wróciły do niego trzy listy, napisane po polsku do Jarka. Widocznie tak pokazują mu, jak na Białorusi walczy się z Polakami, nawet kiedy ci siedzą w więzieniu" - pisała na Facebooku.

Z oficjalnych informacji wynika, że śledztwo w sprawie Andrzeja Poczobuta potrwa jeszcze miesiąc i zakończy się 25 lipca. Na przestrzeni ostatniego roku było ono jednak kilkukrotnie przedłużone, choć w tym przypadku o zmierzaniu ku końcowi wszczętego przeciwko Poczobutowi dochodzenia może świadczyć fakt, że po kilku miesiącach pobytu w więzieniu w Żodzinie znów został przewieziony do aresztu śledczego w Mińsku.

„Andrzej czeka na sąd i przewiezienie do kolonii karnej. Podejrzewa, że powrót do aresztu śledczego związany jest z końcowym etapem śledztwa" - informuje Oksana Poczobut.

Cela śmierci

Andrzej Poczobut, który jest nie tylko dziennikarzem, ale też przedstawicielem niezależnego Związku Polaków na Białorusi, został zatrzymany 25 marca 2021 r. Białoruskie władze oskarżają go o „podżeganie do nienawiści i wrogości na tle narodowościowym" oraz „rehabilitację nazizmu". Takie same zarzuty postawiono czterem innym działaczkom Związku Polaków na Białorusi, m.in. prezesce organizacji Andżelice Borys. Wszystkim grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Spośród piątki oskarżonych w tzw. sprawie Polaków za kratami przetrzymywany jest dzisiaj jedynie Poczobut. Na dziennikarza, który w przeszłości nieraz krytykował reżim Aleksandra Łukaszenki, pracownicy więzienia nieustannie wywierają presję. „Rzeczpospolita", powołując się na wypowiedź byłego współwięźnia Andrzeja, ujawniła, że był on przetrzymywany w ubiegłym roku w celi położonej w tzw. korytarzu śmierci, gdzie na wyrok czekają więźniowie skazani na najwyższy wymiar kary.

Andżelika Borys ze względu na pogarszający się stan zdrowia została przeniesiona w marcu do aresztu domowego. Wiadomo też, że pozostałe oskarżone, czyli Maria Tiszkowska, Irena Biernacka i Hanna Paniszyna, nie znajdą się w więzieniu. Kobiety przystały w ubiegłym roku na propozycję władz i zgodziły się opuścić teren Białorusi bez prawa do powrotu.