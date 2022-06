"Gazeta Uchodźców". 20 czerwca specjalna "Wyborcza" przygotowana przez uchodźców

Wojna w Ukrainie zmieniła wszystko

W ten sposób chcemy zamanifestować, jak wielka dokonała się w Polsce zmiana. Uchodźcy stali się widoczną częścią naszego kraju. A Polacy nie utyskują, tylko uczą się, jak z tym żyć. Ukraińcy nie są pierwszymi uchodźcami, którym udzielono w Polsce schronienia. Po II wojnie światowej Polska przyjęła kilkanaście tysięcy Greków i Macedończyków . Od lat 90. uchodzą do nas Czeczeni . Potem przybywali uchodźcy z Afganistanu i niechętnie witani przez polskie władze uciekinierzy z Bliskiego Wschodu i Afryki. Po stłumionej przez reżim Aleksandra Łukaszenki rewolucji schronienie przed represjami znalazło w Polsce wielu Białorusinów.

Przybysze pozostawali jednak niewidoczni, społeczeństwo czy polityka funkcjonowały tak, jakby ich nie było. Aż Putin napadł na Ukrainę, a do Polski wjechało ponad 3 mln uciekinierów z sąsiedniego kraju. Zaskoczyliśmy świat skalą społecznej mobilizacji. Polacy rzucali swoje zajęcia i ruszali na granicę z Ukrainą, by pomagać przerażonym uchodźcom. Organizowali dla nich żywność, ubrania, noclegi. Tysiące Ukraińców przyjęliśmy we własnych domach. Wojna i spowodowany przez nią kryzys wyciągnęły z Polaków to, co najlepsze.

"Uchodźca" - to znów brzmi normalnie

Ale najważniejsze jest to, że słowo „uchodźca" nagle przestało budzić negatywne skojarzenia. Propaganda Prawa i Sprawiedliwości od lat szczuła na ludzi uciekających przed wojną, prześladowaniami, głodem, nie przebierając w słowach.

Pamiętamy haniebne słowa Jarosława Kaczyńskiego z wiecu wyborczego w 2015 r., gdy trwała kulminacja kryzysu migracyjnego, że uchodźcy mogą przynieść do Polski „pasożyty, pierwotniaki" . Rok temu partia władzy, łamiąc międzynarodowe zobowiązania, odmówiła przyjęcia uchodźców, których do Polski przerzucał reżim Łukaszenki.

Przybyszy z Bliskiego Wschodu funkcjonariusze Straży Granicznej, policji i wojska siłą – i bezprawnie – wypychali z Polski, wprost w łapy bestii w białoruskich mundurach . Co najmniej kilkanaście osób przypłaciło ten proceder życiem. Politycy PiS znowu szczuli na uchodźców, by ratować spadające słupki poparcia.

Wówczas (przypomnijmy: ten kryzys wciąż trwa ) na granicy Białorusi z Polską błąkało się góra kilkanaście tysięcy uchodźców. Od początku wojny Ukraińcy przekraczali granicę z Polską ponad 4 mln razy; ok. 1,5 mln zostało u nas. I Polska – wbrew temu, co słyszeliśmy w partyjnych przekazach dnia dotyczących garstki uchodźców z granicy białoruskiej – się nie zawaliła. Ale się zmieniła. Na lepsze.

Polska się zmieni

Polska będzie odtąd inna. Wielokulturowa, wielojęzyczna, wielokolorowa. Musimy nauczyć się korzystać z bogactwa, jakie przywożą ze sobą uchodźcy. Zadbać o ich szybką integrację z polskim społeczeństwem i o wykształcenie ich dzieci. Reagować na każdy przejaw dyskryminacji czy rasizmu. To wyzwanie nie na jedną czy dwie kadencje Sejmu. To wyzwanie dla pokolenia.

W Światowy Dzień Uchodźcy chcemy o tym przypomnieć. Ukazujące się 20 czerwca wydanie „Wyborczej" oddaliśmy w ręce ciekawych postaci, które na naszych łamach opowiedzą o swoim życiu w naszym kraju i o tym, co dzieje się w ich rodzinnych stronach. Napiszą o blaskach i cieniach życia w Polsce, o tym, co działa dobrze i co należy jeszcze poprawić. Opublikujemy też sondaż pokazujący, jak Polacy pomagają uchodźcom w Polsce i czy się ich boją.

Bezprecedensowa dziennikarska inicjatywa, jaką jest "Gazeta Uchodźców", będzie wielobarwna – tak jak wielobarwna staje się Polska na naszych oczach.