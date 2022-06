Łukaszenka rzekome zamiary państw Zachodu ogłosił podczas konferencji, poświęconej „aktualizacji metod i form pracy z ludnością na szczeblu lokalnym". Stwierdził, że Białoruś jest „obiektem presji" ze strony Zachodu ze względów geopolitycznych. - Oni wciąż jeszcze nie porzucili zamiaru wyrównania frontu, tak by przebiegał ze Smoleńska do Briańska, Kurska i dalej do Rostowa. My zaś jesteśmy liczącym tysiąc kilometrów balkonem, który musi zostać odcięty – powiedział Łukaszenka.

Czytaj także: Putin porównał się do Piotra Wielkiego i twierdzi, że kontynuuje jego dzieło Stwierdził, że „Zachód tam się nie zatrzyma". - Przyjdą z zachodniej Ukrainy albo jeszcze z innego miejsca. Może trzeba będzie walczyć o zachodnią Ukrainę, żeby nie została odrąbana – powiedział białoruski samozwańczy prezydent. Łukaszenka się zbroi Białoruś od początku brała udział w wojnie przeciwko Ukrainie, pozwalając rosyjskim wojskom na zaatakowanie jej ze swojego terytorium. Z tego powodu Unia Europejska nałożyła na Białoruś sankcje. Łukaszenkę traktuje jako samozwańczego prezydenta, który sfałszował wybory w 2020 r. po to, by utrzymać się na stanowisku. W piątek Łukaszenka wezwał białoruskich urzędników, by „wyciągnęli wnioski" z sytuacji po wyborach w 2020 r., by zapobiec powtórce ewentualnego ukraińskiego scenariusza (w którym obalono w 2014 r. Wiktora Janukowycza). Białoruski dyktator zapowiedział również kontynuację ćwiczeń wojsk przy granicy z Polską i Litwą. Zamierza też posłać więcej żołnierzy pod granicę z Ukrainą. Zapowiedział powołanie „milicji ludowych" (które mają zdusić ewentualny bunt społeczny), a także zakup rosyjskich baterii przeciwlotniczych S-400 oraz rakiet Iskander. Nowe protesty na Białorusi? Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie Łukaszenka znalazł się pod presją ze strony Rosji oraz Zachodu. Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska mówiła w ubiegłym tygodniu „Wyborczej", że w kraju narastają antyrządowe nastroje. Według niej ponowny wybuch demonstracji przeciwko Łukaszence „jest tylko kwestią czasu". Czytaj także: Cichanouska: Łukaszenka przydusza opozycję, ale sam jest w potrzasku [ROZMOWA] Ukraińska Prawda uznaje posłanie wojsk przez Łukaszenkę do Ukrainy za mało prawdopodobny scenariusz. Armii białoruskiej ma brakować bowiem już teraz poborowych. W dodatku Łukaszenka ma obawiać się przede wszystkim tego, że wśród żołnierzy może wybuchnąć bunt, który obróci się przeciwko niemu.