- Możecie pomyśleć, że walczył ze Szwedami, by zająć ich ziemie. Ale on nic nie zajął, on je odzyskał – mówił Putin podczas spotkania z przedsiębiorcami i naukowcami. Następnie stwierdził: - Wygląda na to, że i nam przypadł obowiązek odzyskania Ukrainy. Jeśli przyjmiemy, że te podstawowe wartości stanowią podstawę naszego istnienia, to odniesiemy sukces w rozwiązaniu problemów, które stoją przed nami.

Rosja właśnie obchodzi 350-lecie narodzin Piotra Wielkiego. Putin, który lubi w ostatnim czasie powoływać się na historię Rosji, twierdzi że kontynuuje jego dziedzictwo. Powiedział, że gdy car założył na zdobytych ziemiach Petersburg, początkowo żadne z europejskich państw „nie uznało go za rosyjskie miasto".