Białoruska opozycjonistka przyjechała do Rotterdamu na zaproszenie Europejskiej Partii Ludowej, która wybierała we wtorek swojego przewodniczącego. Swiatłana Cichanouska mieszka obecnie na Litwie, która udzieliła jej azylu.

Podczas kongresu EPL Białorusinka apelowała, by Europa nie zapominała o tysiącach białoruskich więźniów politycznych, których przetrzymuje reżim Aleksandra Łukaszenki.

Swiatłana Cichanouska: - Gdy zaczęliśmy naszą walkę w 2020 r., potępienie działań Łukaszenki ze strony społeczności międzynarodowej było bardzo mocne. Był silny nacisk, by nałożyć sankcje na reżim Łukaszenki, można było znacznie więcej zrobić niż dzisiaj. Wtedy też widziałam jedność i determinację wśród przywódców europejskich.

Teraz oczywiście rozumiemy, że cała uwaga skupiona jest na Ukrainie. Wspieramy jej walkę z całego serca. Losy naszych krajów są ze sobą połączone i wiele zależy od tego, jak ta wojna się skończy. Nie zapominajmy też, że Łukaszenka, który wciąż jest u władzy, stał się kompanem Putina w tej wojnie.

Jednocześnie wykorzystujemy każdą okazję, by rozmawiać o sytuacji na Białorusi z przywódcami europejskimi. Dlatego tu jesteśmy. Tam przecież wciąż są tysiące więźniów politycznych. Części z nich grozi kara śmierci, bo od niedawna zaczął obowiązywać znowelizowany kodeks karny, w którym samo rozważanie tzw. aktu terrorystycznego zagrożone jest karą śmierci.

Europejczycy deklarują solidarność z Białorusinami. Widzicie jakieś tego efekty?

Po półtora roku naszych działań w Europie w końcu widzę, że wszyscy już zauważyli, kim jest Łukaszenka, czym jest Białoruś, a także, że Białorusini chcą sami decydować o swoim losie. Łukaszenka nie jest postrzegany jako prawowity prezydent. Jest traktowany jak persona non grata, bo nie reprezentuje już Białorusinów.

A jednak Łukaszenka wciąż stara się nadużywać różnych międzynarodowych agencji, jak Interpol, do stosowania represji. Jego służby wpisują politycznych więźniów na czerwone listy poszukiwanych Interpolu. Ci później muszą się tłumaczyć funkcjonariuszom w rozmaitych krajach, że nie są przestępcami.

Wojna w Ukrainie pomaga Łukaszence w przykręceniu śruby Białorusinom?

Łukaszenka wie o tym, że w porównaniu ze zbrodniami i wojną w Ukrainie, to, co się dzieje na Białorusi – aresztowania i tortury – wyglądają na mniejsze zło.

Wojna mu pomaga w przyduszaniu opozycji. Kodeks karny został zmieniony, gdy białoruscy kolejarze zaczęli blokować dostawy rosyjskiej broni z Białorusi. Trójka z nich została aresztowana. Chodziło o to, by całemu społeczeństwu pokazać, co reżim robi z tymi, którzy się mu przeciwstawiają.

Ale to niewiele pomoże. Ludzie są coraz bardziej niechętni Łukaszence, czuć jak społeczeństwo białoruskie się gotuje. Erupcja nowych protestów jest tylko kwestią czasu. Łukaszenka strasznie boi się ludzi i jest niepewny swojego stanowiska. Przez ostatnie dwa miesiące obawiał się kolejnych aktów sabotażu na kolei.

Jest jak w potrzasku - z jednej strony jest pod silną presją Putina, z drugiej - stał się pariasem na Zachodzie. Nie jest już w stanie uciszyć ludzi terrorem i tyranią. Stał się nieprzewidywalny. Dopóki jest u władzy, jest zagrożeniem nie tylko dla krajów ościennych, ale całej Europy.