O wojnie w Ukrainie czytaj w naszej relacji na żywo

Od początku wojny putinowska propaganda raz za razem przypominała narodowi kiepską ekranizację „Tarasa Bulby" Nikołaja Gogola, dzieło Władimira Bortki, reżysera tak „patriotycznego", że w kadrach toczącej się w XVI w. bitwy między Kozakami a Polakami fantazja kazała mu pokazać chorążego z flagą USA – żeby nawet tępy widz wiedział, kto stoi za tą awanturą.

Kluczową sceną powtarzaną niemal codziennie w kremlowskim telewizorze była jednak dokonywana przez Tarasa Bulbę egzekucja syna, który z miłości do ślicznej szlachcianki przeszedł na stronę Polaków. „No i co, synku, pomogły ci twoje Lachy?" – raz za razem szydził z ekranu stary Kozak, zanim z rusznicy wypalił do potomka.

Epizod synobójstwa - w przeciwieństwie do sztandaru Stanów Zjednoczonych - pojawia się i u Gogola, ale w dniach, kiedy Rosja sama rozstrzeliwuje „braci Ukraińców", bombardując ich szpitale, szkoły i domy za to, że chcą na Zachód, a nie do Moskwy, natrętne przypominanie go jest przejawem bezczelnego sadyzmu.

Kreml: "Polacy to zaborcy wyciągający drapieżną łapę po Ukrainę"

Po niedzielnym wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy w Radzie Najwyższej w Kijowie Moskwa natychmiast obsadziła „Lachów" w innej roli. Teraz Rosjanie i Ukraińcy mają w nich widzieć zaborców wyciągających drapieżną łapę po Ukrainę.

Wizytę Andrzeja Dudy w Kijowie Kreml sprzedaje poddanym jako początek aneksji Ukrainy przez Polskę. Fot. Efrem Lukatsky / AP Photo

W czasie, kiedy armia Rosji prowadzi ofensywę w Donbasie, a Kreml zaprowadza swoje porządki w podbitym obwodzie chersońskim i zapowiada, że zostanie już tam „na zawsze", to właśnie Warszawa ma czyhać na suwerenność sąsiedniego kraju.

- Wszelkie teoretyczne rozważania o tym, że Polska gotowa jest przejąć część terytorium Ukrainy, stają się rzeczywistością – alarmuje Adalbi Szchagoszew, deputowany do Dumy.

Jego kolega Michaił Szeremiet przypomina, że „w Warszawie już dawno planowali okupację" zachodnich regionów Ukrainy. - A teraz przyszedł stosowny moment, by - udając troskę o ukraiński naród - wcielić te zamysły w życie – demaskuje intencje polskiego prezydenta deputowany.

MSZ Rosji: "Zełenski legalizuje podbój swego kraju przez Polaków"

Moskwę wielce niepokoi zapowiedziane przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nadanie Polakom „szczególnych praw" w Ukrainie.

REKLAMA

W rezultacie „Lachy" będą się szarogęsić w sąsiednim kraju, zajmować w nim najwyższe stanowiska, kierować jego polityką i zatruwać „bratni" dla Rosjan naród swoją „wściekłą rusofobią".

Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oskarża Zełenskiego o zdradę, pisząc: „Idzie o suwerenność, inaczej nie powiesz. Nie separatyści, a sam prezydent proponuje obywatelom innego państwa na terytorium swojego kraju szczególne prawa, nie nadając im obywatelstwa. Dopuszcza się czegoś niesamowitego - legalizuje podbój swojego kraju".

Rosyjscy żołnierze patrolują zniszczoną część Zakładów Metalurgicznych Illich Iron & Steel Works w Mariupolu, na terytorium rządzonym przez Doniecką Republikę Ludową, wschodnia Ukraina, 18 maja 2022 r. Fot. AP

Łukaszenka przeciwny "knowaniom Warszawy"

Takie wnioski z wizyty Dudy w Kijowie wyciąga też Aleksander Łukaszenka i deklaruje gotowość przeciwstawienia się knowaniom Warszawy.

REKLAMA

Odwiedzając w poniedziałek w Soczi Putina, białoruski dyktator wyznał: - Niepokoi nas to, że oni, Polacy, NATO-wcy, są gotowi wyjść i zabrać zachodnią Ukrainę, jak to było do 1939 r. Nas to trwoży, bo to ich strategia także w odniesieniu do zachodniej Białorusi. Dlatego musimy być czujni. A Ukraińcy będą jeszcze musieli prosić Białorusinów, żeby nie pozwolili na oderwanie zachodnich regionów ich kraju.

Rosja już dawno proponowała Polsce rozbiór Ukrainy

Rosjanie takie przeinaczanie sensu wydarzeń nazywają „przekładaniem z głowy chorej na zdrową". W tym przypadku udają, że zapomnieli o tym, że już dawno zupełnie poważnie proponowali Warszawie udział w rozbiorze Ukrainy. Wielokrotnie trąbił o tym zmarły niedawno przywódca nacjonalistów Władimir Żyrinowski.

A jeszcze w kwietniu 2014 r. władze Dumy w oficjalnej nocie zaprosiły Polaków do udziału w podzieleniu sąsiada. Przysłały nawet mapę przedstawiającą, co miałoby przypaść Rosji, co Polsce, co Węgrom, a co Rumunii.

Trzeba przyznać, że Moskwa chciała szczodrze „obdarować" nas nie swoim - bo od razu siedmioma z 24 obwodów zachodniej Ukrainy.