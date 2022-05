Ćwiczenia, jak podaje białoruskie ministerstwo obrony, rozpoczęły się od wymarszu z bazy do „miejsca docelowego" dywizjonu 465. Brygady Artylerii Rakietowej.

Za nim mają na drogi wyruszyć kolejne jednostki zaliczane do „sił reagowania", czyli wojsk pierwszego rzutu. Pojazdów wojskowych dowództwo zamierza wysłać na manewry tak wiele, że ministerstwo z góry uprzedziło kierowców, że powinni się obawiać „spowolnienia ruchu na drogach publicznych i zachować szczególną ostrożność".

Białoruś szykuje się do wojny?

W komunikacie zapowiadającym rozpoczęcie ćwiczeń czytamy, że ich celem „jest oszacowanie gotowości i zdolności stanu osobowego do szybkiej reakcji na możliwy kryzys. Oddziały i pododdziały będą działać na nieznanym terenie w szybko zmieniającym się otoczeniu".

PRZEJDŹ DO RELACJI NA ŻYWO

Ministerstwo obrony zapewnia przy tym, że działania armii „nie stwarzają żadnego zagrożenia dla społeczności europejskiej ani sąsiednich krajów". Jednak testowanie wojsk na sprawność przeprowadzania operacji na „nieznanym", a więc obcym dla nich terytorium może świadczyć o ich przygotowywaniu do wyjścia poza granice kraju.

Niezapowiedziane manewry po rozmowie z Putinem

Białoruś i jej liczące 45 tys. żołnierzy siły zbrojne nie biorą udziału w wojnie Rosji z Ukrainą. Moskwa jednak już od samego początku agresji wykorzystuje terytorium tego państwa do ataków. To stąd 24 lutego Rosjanie poszli na Kijów. Z Białorusi startują też rosyjskie bombowce i rakiety niszczące ukraińskie miasta i obiekty wojskowe. A pretekstem do wprowadzenia jednostek z Rosji na Białoruś było przeprowadzenie wspólnych manewrów sił zbrojnych obu krajów.

Obserwatorzy z niepokojem zwracają uwagę na to, że niezapowiadane wcześniej manewry Białorusinów zostały niespodziewanie ogłoszone dzień po tym, jak Aleksander Łukaszenka telefonicznie rozmawiał z Putinem między innymi o przebiegu wojny w Ukrainie.

Kreml, któremu coraz bardziej brakuje i sprzętu, i żołnierzy do złamania coraz bardziej skutecznego oporu Ukraińców, chciałby rzucić na front armię sojusznika. Rosja choćby teoretycznie tworzy z Białorusią przecież wspólne „państwo związkowe".

REKLAMA

Białoruski dyktator broni się przed tym, jak może, ale naciski na niego ze strony Moskwy są coraz większe.